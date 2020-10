Jak naprawić większość błędów w Watch Dogs: Legion?

Gracze podają, że gra Watch Dogs: Legion wypełniona jest licznymi błędami. Na szczęście, na większość z nich istnieje rozwiązanie.

Spis treści

Watch Dogs jest serią gier stworzonych przez firmę Ubisoft. Trzecia pozycja z serii, czyli Watch Dogs: Legion została wydana wczoraj, 29 października 2020 roku. Gracze z niecierpliwością czekali na premierę gry, która, niestety, okazuje się pełna błędów. Zewsząd pojawiają się głosy, że gracze są niezadowoleni, jednak na szczęście, większość problemów można łatwo rozwiązać.

Stale zacinający się dźwięk

Niektórzy gracze informują o problemie zacinającego się dźwięku. Żeby rozwiązać ten problem wystarczy zaktualizować sterowniki karty dźwiękowej do najnowszej wersji, a następnie uruchomić grę ponownie.

Uderzenie w przeszkodę powoduje utratę kontroli nad pojazdem

Kontrola nad pojazdami jest kluczowa w grze Watch Dogs: Legion. Wielu graczy zgłosiło, że w chwili uderzenia w przeszkodzę, lub podczas jazdy po nierównościach i zakrętach tracą kontrolę nad pojazdem. Niestety, w przypadku tego błędu nie ma prostego rozwiązania. W tym wypadku należy poczekać na aktualizację gry, a do tego czasu trzeba jeździć ostrożniej.

Problemy z automatycznym zapisem

Gracze zgłaszają również problemy z automatycznym zapisem, który nie uruchomił się ani razu. Wielu z nich żali się, że utraciło wielogodzinny postęp w grze, bo nie wiedzieli o błędzie. Dopóki funkcja automatycznego zapisu nie zostanie naprawiona, należy ręcznie zapisywać grę po każdym ważnym wydarzeniu.

Zły render środowisk podwodnych

Okazuje się, że w nowej grze pojawia się problem z odpowiednim renderem środowisk wodnych. Oznacza to, że gdy gracze wskakują pod powierzchnię wody, mogą po prostu chodzić lub biegać po dnie jak po lądzie. Ponieważ jest to oczywisty błąd w kodzie gry to jedyną formą rozwiązania jest poczekanie na aktualizację gry, lub całkowita reinstalacja.

Gracz jest atakowany przez niewidzialnych napastników

Zdarza się, że niektórzy NPC stają się niewidzialni. Jest to wyjątkowo kłopotliwe, szczególnie, gdy toczy się z nimi walka. Na szczęście, gdy NPC jest niewidzialny, to jego cień nie. Rozwiązanie w takim wypadku jest proste. Wystarczy zorganizować walkę w miejscu gdzie znajduje się źródło światła, a ataki kierować tam, gdzie ciało powinno stykać się z cieniem.

Gra pokazuje Blue Screen na PS4 i PS4 Pro

Najgorszym co może spotkać gracza, który czekał na premierę gry jest Blue Screen od razu po rozpoczęciu rozgrywki. Żeby rozwiązać ten problem można spróbować ponownie pobrać i zainstalować grę, zresetować konsolę, lub poczekać na aktualizację.

To tylko niektóre z problemów zgłaszanych przez graczy. Niestety, na większość z nich jedynym rozwiązaniem jest czekanie na łatkę. Prawdopodobnie firma Ubisoft już pracuje nad poprawkami i w niedługim czasie udostępni aktualizację.

