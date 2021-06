Jak obejrzeć konferencję firmy Microsoft na żywo?

Firma Microsoft planuje ogłosić co dalej z systemem operacyjnym Windows podczas wydarzenia zaplanowanego na 24 czerwca. Podpowiadamy, gdzie można obejrzeć transmisję online.

Dwudziestego czwartego czerwca o godzinie 11 czasu wschodnioamerykańskiego odbędzie się wydarzenie, na które z zapartym tchem czekają wszyscy fani systemu operacyjnego Microsoft. Tym razem dlatego, że właśnie na tej konferencji przedstawiciele firmy pokażą więcej szczegółów na temat Windows 11. Jak go obejrzeć?

Źródło: Tech Advisor

O ostatnich tygodniach dzieje się dużo wokół oprogramowania Windows. Dzieje się to głównie dlatego, że do Internetu wyciekły liczne informacje na temat powstania rzekomej kolejnej generacji systemu firmy Microsoft. Jest to o tyle ciekawe, że pojawiła się wersja zapoznawcza Windows 11, o której do tej pory w ogóle nie było mowy. Wszystko zaczęło się od tego, gdy przeszło dwa tygodnie temu dyrektor generalny Satya Nadella ogłosił, że wkrótce zostaną udostępnione szczegółowe informacje na temat następnej generacji systemu Windows. Ten dzień nadchodzi, w końcu to już jutro zostaną podane szczegóły. Dokładne informacje jak będzie wyglądał nowy system Windows 11 oraz czego możemy się w nim spodziewać opisaliśmy w artykule Dlaczego Windows 11 to zły pomysł?.

Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows ostatniej dekady, aby odblokować większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Hostowałem go samodzielnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows. Nasza obietnica jest taka: stworzymy dziś więcej możliwości dla każdego programisty Windows i powitamy każdego twórcę, który szuka najbardziej innowacyjnej, nowej i otwartej platformy do tworzenia i dystrybucji aplikacji oraz zarabiania na nich. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce udostępnić więcej. - powiedział w czasie konferencji dyrektor generalny Satya Nadella

Wydarzenie Windows odbędzie się 24 czerwca o godzinie 17 czasu polskiego. Niestety, nie jest do końca jasne jak firma Microsoft zamierza tę konferencję udostępnić. Na oficjalnej stronie widnieje opcja ustawienia przypomnienia, co sugeruje, że wszystko odbędzie się online. Najprawdopodobniej transmisja odbędzie się na oficjalnym kanale Windows na YouTube, chociaż nie zostało to jeszcze potwierdzone. Ponadto tego samego dnia ma odbyć się specjalne wydarzenie kierowane do deweloperów. Co ciekawe, te z cała pewnością odbędzie się na kanale YouTube - strona jest już dostępna.

