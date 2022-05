Jak obrócić ekran komputera lub smartfona? W tym artykule odpowiadamy na to pytanie

Jeżeli Twój ekran nagle odwrócił się do góry nogami – nie panikuj. Dzięki naszym wskazówkom możesz przywrócić obraz monitora z powrotem do właściwej pozycji.

Spis treści

Twój monitor nagle pokazuje obraz do góry nogami? Może to się zdarzyć w systemie Windows 10, ale także w systemie Windows 7 lub Windows 8.1. Może to mieć miejsce także w urządzeniach z Androidem i na komputerach z systemem Linux.

Prawdopodobnie przypadkowo nacisnąłeś kombinację klawiszy, która obraca obraz monitora o 180 stopni. Są to najpopularniejsze skróty klawiszowe do służące do obracania zawartości ekranu. Uwaga: to, czy i który z tych skrótów działa na komputerze z systemem Windows, zależy od jego konfiguracji. Nie każda kombinacja klawiszy musi działać na każdym komputerze.

Zobacz również:

Wyjaśniamy krok po kroku, jak natychmiast cofnąć błąd i obrócić obraz z powrotem do właściwej pozycji. Możesz to zrobić na trzy sposoby - przez ustawienia systemu Windows, ustawienia sterownika karty graficznej lub za pomocą kombinacji klawiszy (skróty). Ręczne obracanie ekranu działa na komputerach stacjonarnych i laptopach z systemem Windows 7, Windows 8, Windows 10/11 i Linux. Obraz na ekranie można obracać także na iPadach, iPhone'ach oraz urządzeniach z Androidem.

Windows 7 i 8: obróć ekran za pomocą ustawień systemowych i menu kontekstowego

W systemie Windows 7 przejdź do Panelu sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran. Następnie kliknij Zmień ustawienie wyświetlania lub Dostosuj rozdzielczość. Oba przyciski otwierają menu „Rozdzielczość ekranu”. Możesz też wybrać alternatywny sposób: kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie Windows i wybierz pozycję „Rozdzielczość ekranu” z wyświetlonego menu.

W menu rozwijanym „Orientacja” możesz wybrać jedną z czterech różnych opcji: Pozioma, Pionowa, Pozioma (obrócona), Pionowa (obrócona). Wybierz żądaną orientację — zwykle powinna to być „Pozioma”. Mały podgląd monitora nad menu wyboru pokazuje, jak będzie wyglądał ekran. Teraz kliknij OK. Obraz przełączy się na nowo wybraną orientację na kilka sekund. Jeśli chcesz ją zachować, kliknij „Zachowaj zmiany”. To powinno rozwiązać Twój problem.

W zależności od wybranej orientacji może się zdarzyć, że nie tylko zobaczysz obraz odwrócony, ale także, że wskaźnik myszy nie jest już tak łatwy do kontrolowania. Jednak nie panikuj: obraz po kilku sekundach automatycznie powróci do swojej pierwotnej pozycji, chyba że klikniesz „Zachowaj zmiany”.

Możesz wypróbować też opcję „Portret” lub inną orientację, która obecnie nie pasuje do Twojego monitora. Jest to bezpieczne, ponieważ po kilku sekundach obraz wraca do pierwotnego ustawienia.

Menu kontekstowe prawego przycisku myszy daje również dostęp do ustawień sterownika karty graficznej. Sprawdziliśmy to na komputerze z systemem Windows 7 Pro i kartą graficzną Intela. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie komputera z systemem Windows i w wyświetlonym menu kontekstowym wybierz „Właściwości grafiki” i „Wyświetlanie”. Następnie wybierz ustawienie ekranu "Obrót" i wybierz „0”. Przywróci to pierwotny stan ekranu. We właściwościach grafiki możesz również skorzystać z funkcji podglądu.

Windows 7, 8, 10/11: obróć ekran za pomocą kombinacji klawiszy

Istnieją różne kombinacje klawiszy, dzięki którym można w mgnieniu oka obrócić ekran. Ważne: te skróty działają tylko wtedy, gdy system Windows odpowiada za obracanie ekranu. Jeśli natomiast odpowiada za to sterownik karty graficznej, poniższe skróty nie będą działać.

Możliwe kombinacje klawiszy Windows do obracania ekranu to:

CTRL+strzałka

CTRL+ALT+strzałka

CTRL+SHIFT+strzałka

CTRL + SHIFT + 9 (do obrotu o 90°)

Weźmy przykład CTRL+ALT+strzałka: przytrzymaj jednocześnie klawisze CTRL i ALT i naciśnij jeden z czterech klawiszy strzałek na klawiaturze. Klawisz strzałki w górę wymusza normalne wyświetlanie, klawisz strzałki w dół odwraca zawartość ekranu do góry nogami. Klawisze strzałek w lewo lub w prawo obracają odpowiednio obraz w lewo lub w prawo. Zapraszam do wypróbowania, możesz użyć przycisków, aby natychmiast cofnąć zmianę.

W przeciwieństwie do obracania obrazu w ustawieniach systemu Windows, zmiana jest wprowadzana natychmiast za pomocą kombinacji klawiszy. Ten sposób działa nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale także na notebookach. Pierwsza i ostatnia kombinacja nie zadziała na każdym komputerze, bo zależy to od używanej karty graficznej.

Windows 10/11: obróć ekran za pomocą ustawień systemowych

Oprócz wymienionych powyżej kombinacji klawiszy, w systemie Windows 10 można również zmienić orientację ekranu za pomocą ustawień systemowych, pod warunkiem, że to Windows odpowiada za obracanie ekranu (a nie sterownik karty graficznej). Najszybszym sposobem na to jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Następnie wybierz wpis „Ustawienia wyświetlania”.

Ustawienia ekranu w systemie Windows 11. Fot. wł.

Możesz też przejść do „Ustawień” w menu startowym systemu Windows (druga ikona od dołu na pasku menu po lewej stronie), a następnie do opcji „System”. Spowoduje to otwarcie strony „Wyświetlanie” (lub „Ekran”), gdzie możesz wybrać żądany format ekranu w „Orientacji wyświetlacza”.

Windows 10: obróć ekran za pomocą ustawień sterownika graficznego

Można jednak również wybrać opcję "Właściwości grafiki" w menu kontekstowym po kliknięciu na pulpicie prawym przyciskiem myszy. Element ten może również nosić nazwę „Panel sterowania Nvidia” lub „Ustawienia grafiki Intel” — zależnie od tego, której firmy sterowniki masz zainstalowane.

Na przykład w przypadku układu graficznego Intela można ustawić orientację ekranu w menu „Wyświetlanie”. Opcję „Obrót” ustaw na „0” (zero) co przywróci ustawienie domyślne. W ten sam sposób działa to w Panelu sterowania grafiki Nvidii w obszarze „Wyświetlanie, obracanie wyświetlacza”.

Kombinacje klawiszy a dwa monitory

Opisane powyżej kombinacje klawiszy działają również na komputerach podłączonych do dwóch monitorów. Zmiana orientacji ekranu wywołana kombinacją klawiszy zawsze odbywa się na monitorze, na którym znajduje się aktualnie kursor/wskaźnik myszy.

Dlaczego Microsoft umożliwia obracania ekranu w systemie Windows? Ponieważ ustawienie ekranu w pionie bywa potrzebne do pewnych celów, na przykład, aby wyświetlić długie arkusze kalkulacyjne Excel. Jeśli monitor można ustawić pionowo po stronie systemu i grafiki, wyświetlacz również musi być do tego przystosowany. Dokładnie do tego też służy odpowiednie menu sterownika karty graficznej, a także kombinacja klawiszy.

Obracanie ekranu w systemie Android

Na smartfonie z systemem Android, takim jak Samsung Galaxy, ekran obraca się po wybraniu opcji „Automatycznie obracaj ekran” w „Ustawienia > Ułatwienia dostępu”. Najszybszym sposobem na zrobienie tego w systemie Android jest rozwinięcie paska szybkich ustawień i dotknięcie ikony automatycznego obracania ekranu.

Android - ikona automatycznego obracania ekranu. Fot. wł.

Na smartfonach Samsung musisz dotknąć ikony portretu, aby pojawiła się opcja „Obróć ekran”. Możesz też sprawdzić na pasku stanu, czy przypadkowo nie aktywowałeś blokady ekranu. Jeśli jest tam ikona kłódki, dotknij jej. Teraz ikona powinna się zmienić, a ekran ponownie się obróci.

Linux: obróć ekran za pomocą ustawień systemowych

Aby przejść do menu orientacji ekranu na komputerze z systemem Linux Ubuntu i pulpitem Gnome, przejdź do opcji „Ustawienia, ekrany” i ustaw "Orientację" na poziomą. Dostęp do tego menu można uzyskać za pomocą małego trójkąta w prawym górnym rogu.

Ustawienia ekranu w Ubuntu (Gnome). Fot. wł.

Żeby wyrównać ekran na komputerze z systemem Linux Ubuntu i pulpitem Unity, przejdź do opcji Preferencje systemowe, Sprzęt, Wyświetlacze. Możesz uzyskać dostęp do tego menu za pomocą ikony koła zębatego w prawym górnym rogu. W pozycji menu „Wyrównanie” przywróć stan standardowy za pomocą opcji "Normalny".

Obracanie ekranu w iPadzie

Właściciele iPadów często borykają się z tym problemem: obracają iPada, ale ekran się nie obraca. Powód jest bardzo prosty: (przypadkowo) aktywowałeś blokadę orientacji wyświetlacza.

Oto jak ją usunąć: Przesuń palcem w dół z prawego górnego rogu. Otworzy się centrum sterowania iOS. Ikona blokady orientacji powinna mieć kolor pomarańczowy, gdy blokada orientacji jest włączona. Stuknij ikonę, aby wyłączyć blokadę orientacji. Teraz ekran powinien ponownie się przesuwać po obróceniu iPada.

Centrum sterowania iOS. Fot. wł.

Niektóre stare iPady nadal mają mechaniczny przełącznik boczny do aktywacji blokady orientacji. Wyłącz go, aby umożliwić przesuwanie ekranu.

W sekcji „Ustawienia, Ogólne, Przełącznik boczny” na starych iPadach możesz określić, czy przełącznik boczny powinien sterować „Blokadą orientacji” czy opcją „Wycisz”. Przełącz się więc z „Blokady orientacji” na „Wycisz”, gdy chcesz używać przełącznika do wyciszania. Od tego momentu nie będziesz mógł używać go do obracania obrazu na ekranie.

Obróć ekran iPhone'a

Posiadacze iPhone'ów mają taki sam problem, jak użytkownicy iPadów: obracasz iPhone'a, ale ekran się nie obraca. Ponownie (przypadkowo) aktywowana jest blokada orientacji. Na iPhonie przesuń palcem od prawego górnego rogu do dołu. Otworzy się centrum sterowania iPhone'a. Ikona blokady orientacji tutaj także ma kolor pomarańczowy. Stuknij ikonę, aby wyłączyć blokadę orientacji. Teraz ekran iPhone'a powinien znów przesuwać się po obróceniu urządzenia.

Uwaga: nie wszystkie aplikacje na iOS obsługują przełączanie między trybem pionowym i poziomym.

Źródło: PCWelt