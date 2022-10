Jak odczytać klucz Windows 10? [PORADNIK]

Windows 10. Podpowiadamy, jak odczytać klucz produktu z aktualnie używanego systemu.

Czym jest klucz produktu systemu Windows 10? Jest to kod zawierający 25 cyfr, który służy do aktywacji systemu. Jeżeli utraciłeś swój klucz, a jest Ci nagle potrzebny, istnieje kilka sposobów na jego odzyskanie. Klucz produktu Windows 10 znajdziesz w kilku miejscach, zależnie od sposobu pozyskania systemu:

w pudełku z komputerem, na jego obudowie lub na Certyfikacie Autentyczności (COA), jeżeli nabyłeś urządzenie z preinstalowanym Windowsem 10;

w pudełku z nośnikiem zawierającym system Windows 10 lub na jego etykiecie;

w wiadomości e-mail od sprzedawcy, jeżeli kupiłeś Windowsa za pośrednictwem internetu;

w wiadomości e-mail od Microsoftu, jeżeli nabyłeś Windows 10 w Microsoft Store.

To sposoby dość proste w zastosowaniu, jeżeli masz dostęp do powyższych źródeł. Sprawa się komplikuje, jeżeli pozostał Ci tylko komputer z systemem i nic więcej. Wtedy musisz uciec się do metod odzyskania klucza z samego Windowsa 10.

Jak odczytać klucz Windows 10 z systemu?

Wpisz w pole wyszukiwania systemu litery "cmd", wciśnij enter, a potem przejdź do wyników wyszukiwania i kliknij ikonę "Wiersz polecenia" prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz opcję "Uruchom jako administrator" i wpisz w oknie następujące polecenie:

wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

Dzięki temu powinieneś zobaczyć na ekranie wyświetlony klucz Twojego Windowsa. Kolejnym sposobem uzyskania klucza jest wykorzystanie programu powershell, który należy zainstalować na komputerze. Po instalacji, w wierszu polecenia wpisujemy następujący kod i zatwierdzamy klawiszem enter:

powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"

To również powinno spowodować wyświetlenie klucza produktu. Ostatni omówiony tu sposób na jego odczytanie z komputera to wykorzystanie do tego edytora rejestru Windowsa 10.

Odczytywanie klucza produktu z rejestru systemu Windows 10

Dostęp do rejestru Windowsa uzyskamy, wpisując w polu wyszukiwania słowo "regedit". W pasku adresu edytora, po słowie "Komputer", wpisujemy następujący ciąg:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform

Po prawej stronie okna, pod pozycją BackupProductKeyDefault, znajdziesz swój klucz.

To tyle, jeżeli chodzi o odczytywanie klucza produktu Windows 10. Życzę Ci powodzenia w jego odzyskiwaniu oraz tego, żebyś zbyt często nie musiał tego robić. Po prostu warto gdzieś go sobie zapisać, lub dobrze pilnować miejsc, gdzie jest przechowywany.