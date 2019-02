Jak odinstalować i wyłączyć preinstalowane aplikacje na Android'a?

Kupiłeś nowy telefon z systemem Android, na którym zainstalowanych jest wiele zbędnych aplikacji? Wyjaśniamy, jak usunąć preinstalowane aplikacje i zwiększyć ilość wolnego miejsca na dysku.

Kiedy po raz pierwszy odpakujesz i uruchomisz swojego nowego smartfona z Android'em możesz być zaskoczony, jak wiele preinstalowanych aplikacji może się na nim znajdować. Twoje zdziwienie może być jeszcze większe, kiedy telefon pochodzi od operatora, który również zainstalował swoje aplikacje. Po skonfigurowaniu nowego telefonu może okazać się, że zainstalowane zostały na nim gry, narzędzia, aplikacje mediów społecznościowych, z których nie korzystałeś i nie zamierzasz korzystać.

W tym artykule pokazujemy, jak je usunąć i zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub jak je wyłączyć, jeżeli ich odinstalowanie nie jest możliwe.

Czym jest bloatware?

Termin bloatware istnieje już od dłuższego okresu czasu i oznacza oprogramowanie, które zostało preinstalowane przez producenta lub operatora telefonii komórkowej (jeżeli telefon nie pochodzi z wolnego rynku) wraz z systemem operacyjnym telefonu.

Najczęściej aplikacje te są wersjami testowymi płatnych wersji aplikacji, własnymi aplikacjami do odbioru poczty elektronicznej lub dodatkami operatora jak np. aplikacja pozwalająca sprawdzić stan konta.

Zajmują one niepotrzebnie miejsce na urządzeniu, stąd ich nazwa.

Bloatware jest znany prawie każdemu użytkownikowi, który kupił kiedyś nowy komputer. Prawie niemożliwe jest, aby po jego pierwszym uruchomieniu nie zobaczyć monitu z prośbą o zainstalowanie nowego oprogramowania jak np. antywirus.

Nawet Windows 10 sam w sobie instaluje bloatware. Przykładem może być samoistna instalacja Candy Crush.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialni są głównie firmy, które płacą producentom sprzętu, aby preinstalowali na nich ich oprogramowanie za opłatą, co pozwala producentom sprzętu zaoferować urządzenie w niższej cenie lub uzyskać większy zysk.

Ta sama zasada dotyczy się również smartfonów z systemem operacyjnym Android, gdzie fabrycznie instalowane są aplikacje, z których większość użytkowników nie skorzysta. Aplikacje te często nakłaniają użytkowników do aktywacji bezpłatnej subskrypcji (która później staje się płatna), umieszczenia swoich danych w dedykowanej chmurze lub pozostawienia swoich danych kontaktowych.

Czy można usunąć bloatware?

Niestety nie wszystkie aplikacje można usunąć. Chociaż wiele oprogramowania w wersji testowej daje się odinstalować, to część aplikacji zainstalowanych jest jako aplikacje systemowe, których nie można usunąć bez posiadania dostępu do root'a - sprawdź nasz artykuł, jak zrootować urządzenie z Android'em. Na szczęście możemy je wyłączyć, aby nie były widoczne podczas codziennego użytkowania smartfona.

Jak usunąć aplikacje?

Aby sprawdzić, czy możesz usunąć daną aplikacje i to zrobić przejdź do Ustawień > Aplikacje > wybierz aplikacje, którą chcesz odinstalować. (wygląd ustawień może się trochę różnić w zależności od producenta i zastosowanej nakładki). Jeżeli zobaczysz przycisk Odinstaluj, możesz usunąć wybraną aplikację. Funkcja ta najprawdopodobniej nie będzie dostępna dla aplikacji takich jak telefon lub wiadomości, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie telefonu. Nie powinno być problemów z odinstalowaniem kalendarza, programu do odbioru poczty e-mail i podobnych.

Jeżeli aplikacji nie da się odinstalować przejdź do dalszej części artykułu.

Jak wyłączyć aplikacje?

Jeżeli aplikacji nie da się odinstalować, a nie chcesz, aby była ona aktywna możesz ją wyłączyć. W tym celu przejdź do Ustawień > Aplikacje > wybierz aplikacje, którą chcesz wyłączyć. Kliknij najpierw przycisk Wymuś zatrzymanie, a potem Wyłącz. Opcja ta spowoduje, że system Android uniemożliwi uruchomienie aplikacji. Zniknie ona także z listy aplikacji, co spowoduje, że nie będzie można jej uruchomić.

Reinstalacja i włączenie aplikacji

Może zdarzyć się tak, że po pewnym czasie zmienisz zdanie i będziesz chciał przywrócić aplikację, którą odinstalowałeś lub wyłączyłeś.

Jeżeli odinstalowałeś aplikacje uruchom Sklep Play > dotknij menu opcji znajdującego się w lewym górnym rogu > wybierz Moje gry i aplikacje > przejdź do zakładki Biblioteka > znajdź wybraną aplikację i kliknij Zainstaluj lub Włącz.

Jeżeli chcesz uniknąć bloatware'u powinieneś zdecydować się na zakup urządzenia które należy do programu Android One. Spowoduje to, że otrzymasz urządzenie z czystym systemem Android (możliwe są jedynie drobne aplikacje producenckie dodające funkcjonalności niedostępne w czystej wersji Android'a), które będzie posiadało nową wersję systemu i perspektywę długiego wsparcia.