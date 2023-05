Jak odpoczywać, to tylko z muzyką! Słuchawki bezprzewodowe, czyli idealny gadżet na wakacje

Słuchawki bezprzewodowe to jeden z najfajniejszych gadżetów, jakie można sprawić sobie na wakacje. Podpowiadamy, jak dokonać najlepszego wyboru oraz prezentujemy zestawienie wartych zainteresowania modeli.

Spis treści

Pierwszą decyzją, jaką trzeba podjąć przed zakupem słuchawek, to preferowany typ konstrukcji. Podstawowy podział uwzględnia modele: dokanałowe, douszne, nauszne zamknięte i nauszne otwarte. Jeśli planujemy słuchać muzykę poza domem (co wydaje się oczywiste w przypadku urządzeń bezprzewodowych) powinniśmy się skupić na modelach dokanałowych i nausznych zamkniętych. Zapewnią one najwyższy stopień wytłumienia dźwięku. Bezprzewodowe słuchawki nauszne najczęściej posiadają niewielkie nausznice przylegające do ucha. Dzięki temu są lekkie i wygodne w transporcie.

Decydując się na słuchawki bezprzewodowe, należy przyłożyć dużą uwagę do ich deklarowanego czasu pracy na jednym ładowaniu oraz czasu samego ładowania. Modele nauszne mogą oferować dodatkową możliwość podpięcia kabla analogowego. Dzięki temu będzie można je używać nawet z rozładowanym akumulatorem. Wartym uwagi rozwiązaniem stosowanym przez producentów jest obecność modułu komunikacji NFC. Ułatwia on szybkie nawiązanie połączenia Bluetooth bez żmudnego wyszukiwania urządzeń i autoryzowania transmisji. Dużą popularnością cieszą się również słuchawki z funkcją ANC czyli aktywną redukcją hałasu, oferującą nawet 99% skuteczność tłumienia dźwięków zewnętrznych.

Zobacz również:

Najmodniejszym gadżetem sezonu będą natomiast modele całkowicie bezprzewodowe, składające się z dwóch niezależnych słuchawek. Należą do nich takiej modele, jak Apple AirPods, czy chociażby Samsung Buds. Znaczną stratę popularności zaliczają, modne w poprzednich latach, słuchawki naszyjne. Pomimo wielu atutów, od strony konstrukcyjnej wprowadzają spore ograniczenia – nie pozwalając chociażby na noszenie ich razem z koszulą.

Jeśli brakuje nam informacji o jakimś modelu bezprzewodowym, warto poszukać jego przewodowego odpowiednika. Wielu producentów zdecydowało się na wypuszczenie swoich klasycznych słuchawek w nowych, bezprzewodowych odsłonach – jakość dźwięku i wykonania powinna pozostać na tym samym poziomie niezależnie od formy komunikacji.

Poniżej prezentujemy zestawienie - naszym zdaniem- wartych zainteresowania modeli słuchawek bezprzewodowych, które dla wielu z pewnością okażą się idealnym gadżetem na wakacje.

Sony WF-1000XM4

Fot. Sony

Jeśli możesz sobie na nie pozwolić i nie masz małych uszu, naprawdę nie ma nic do nielubienia w WF-1000XM4. Sony po raz kolejny stworzyło wyjątkową parę bezprzewodowych słuchawek dousznych.

Wraz z solidną żywotnością baterii i szybkim ładowaniem, oferują one jedną z najlepszych na rynku aktywną redukcję szumów. Nie tylko świetnie radzi sobie z usuwaniem niechcianych dźwięków, ale ma niezrównaną technologię AI, która może zmieniać tryb i poziom w zależności od tego, gdzie jesteś lub co robisz.

W zestawie znajduje się również wiele innych technologii, w tym Speak-to-Chat, skalowanie DSEE Extreme, obsługa LDAC dla Hi-Res Audio Wireless, a także dźwięk przestrzenny 360 Reality Audio. I prawie wszystko można dostosować lub wyłączyć w razie potrzeby.

Samsung Galaxy Buds Pro 2

Fot. Samsung

Samsung podążył za swoimi oryginalnymi bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi z serii Pro, prezentując światu solidnego następcę. Oprócz lepszej jakości dźwięku, Galaxy Buds Pro 2 są kompaktowe, wygodne i dostępne w trzech opcjach kolorystycznych.

Jak można oczekiwać od słuchawek dousznych na poziomie Pro, dostępne są takie funkcje, jak aktywna redukcja szumów, bezprzewodowe ładowanie i obsługa 24-bitowego dźwięku - choć ta ostatnia wymaga telefonu spod szyldu Samsunga.

W połączeniu z ograniczoną obsługą iOS oznacza to, że są one najlepsze dla użytkowników Samsunga, a jeśli nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji, Galaxy Buds 2 będą lepszym zakupem.

Samsung Galaxy Buds 2

Fot. Samsung

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na Galaxy Buds Pro, to Buds 2 są świetną, wszechstronną opcją zapewniającą wiele dobrych funkcji za rozsądną cenę.

Dostępne są w wielu kolorach i oferują wygodne dopasowanie wraz z dobrą jakością dźwięku, redukcją szumów, a nawet bezprzewodowym ładowaniem. Posiadają także dotykowe elementy sterujące, a ich bateria starcza na wiele godzin słuchania ulubionej muzyki.

Jak można się spodziewać, lepiej poszukać gdzie indziej, jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a ze względu na ograniczone wsparcie. Dla fanów Samsunga będzie to jednak strzał w dziesiątkę.

Skullcandy Ink’d

Fot. Skullcandy

Ink'd to najnowszy model bezprzewodowych słuchawek z oferty marki Skullcandy. Wyróżniają się konstrukcją z modułami w formie naszyjnika.

Specyficzna konstrukcja Skullcandy Ink’d pozwala na zastosowanie zaawansowanych elementów elektronicznych przy zachowaniu lekkiej budowy dokanałowej. Efektem jest bardzo dobry czas pracy na jednym ładowaniu, osiągający 8 godzin odsłuchu. Elastyczna budowa pozwala na zwinięcie całej konstrukcji do 1/3 pierwotnego rozmiaru ułatwiając tym samym przenoszenie. Pomimo nietypowych gabarytów waga całości wynosi zaledwie 24 gramy.

Słuchawki Bluetooth Ink’d wyróżniają się basową charakterystyką, należytą separacją dźwięków i predyspozycjami do odtwarzania muzyki elektronicznej. Dystrybucję dźwięków zapewniają przetworniki o średnicy 10 mm z pasmem przenoszenia 20 Hz-20 kHz. Zastosowany pilot pozwala na odbieranie rozmów, sterowanie głośnością dźwięku oraz odtwarzaniem muzyki w smartfonach. Model jest dostępny w 5 wariantach kolorystycznych. Zasięg pracy słuchawek osiąga 10 m w linii wzroku. Zestaw zawiera również alternatywne wkładki douszne.

Apple AirPods Pro 2

Fot. Apple

AirPods Pro 2 stanowią szczyt prawdziwej wydajności bezprzewodowych słuchawek dousznych dla użytkowników iPhone'a, oferując nie tylko imponującą wydajność audio z ulepszonymi funkcjami ANC i trybem przezroczystości, ale także szereg inteligentnych funkcji, które sprawiają, że przewyższają konkurencyjne opcje innych firm.

Nie jest to tak oczywiste, jeśli jesteś użytkownikiem Androida, gdyż wtedy tracisz wiele inteligentnych funkcji, które sprawiają, że AirPods Pro 2 są tym, czym są, ale jeśli masz iPhone'a, iPada, Apple TV lub Maca, AirPods Pro są idealnymi słuchawkami z najwyższej półki.

Chociaż nadal istnieje podstawowa ocena odporności na zachlapanie, nadal brakuje jednej rażącej rzeczy w słuchawkach dousznych Apple, a mianowicie bezstratnego kodeka.

Apple AirPods 3

Fot. Apple

Zwykłe słuchawki AirPods 3. generacji pozostają oczywistym domyślnym zakupem dla użytkowników Apple, jeśli nie możesz sobie pozwolić na model Pro.

Wprowadzono szereg ulepszeń, w tym wygodniejszą konstrukcję, obsługę dźwięku przestrzennego, ulepszoną obsługę funkcji Find My i bezprzewodowe ładowanie - zarówno w standardzie Qi, jak i MagSafe.

Nadal jednak istnieją wady, takie jak brak redukcji szumów, a otwarta konstrukcja oznacza brak uszczelnienia kanału słuchowego dla właściwej izolacji szumów, jak ma to miejsce w AirPods Pro i u większości rywali.

Świetne wkładki douszne, ale nie do końca bezmyślne przy podwyższonej cenie.

Huawei FreeBuds Pro 2

Fot. Huawei

Kontynuacja oryginalnych słuchawek dousznych Huawei na poziomie Pro w postaci modelu FreeBuds Pro 2 jest fenomenalnie dobra, poza kilkoma drobnymi irytacjami, których można w dużej mierze uniknąć lub o nich zapomnieć.

Przy znacznie niższej cenie niż niektórzy rywale, otrzymujesz niesamowity dźwięk z konfiguracji dwóch przetworników, która nietypowo zawiera przetworniki planarne. Są one również bardzo dobrze dopasowane, a aktywna redukcja szumów i jakość połączeń są po prostu doskonałe, nawet jeśli potrzebujesz aplikacji, aby wybrać określone tryby ANC poza włączeniem i otoczeniem.

Istnieje wybór przydatnych inteligentnych funkcji, takich jak wykrywanie zużycia, test dopasowania, niestandardowy korektor i inne. Posiadają także bezprzewodowe ładowanie, ale szkoda, że żywotność baterii nie jest lepsza, a nowy srebrno-niebieski kolor przyciąga odciski palców.

Creative Sound Blaster JAM

Fot. Creative

Sound Blaster JAM to niepozorny model nauszny z oferty marki Creative, wyróżniający się nadprzeciętną wygodą użytkowania.

Konstrukcja słuchawek Creative Sound Blaster JAM została wykonana z lekkiego, matowego tworzywa. Materiał nie zachwyca wyglądem, ale jest trwały i lekki. Całość ma wagę zaledwie 82 g. Piankowe nausznice otwarte mogą wydawać się nieco archaiczne. Jednakże okazują się niezwykle przyjazne i pozwalają na wielogodzinny odsłuch bez bólu małżowin. Wyróżnikiem modelu jest również obecność modułu zbliżeniowego NFC. Jego wykorzystanie pozwala na natychmiastowe spartowanie urządzenia ze smartfonem bez konieczności wyszukiwania i zatwierdzania odpowiedniego sygnału Bluetooth.

Słuchawki bezprzewodowe Creative Sound Blaster JAM dysponują wbudowanym mikrofonem, a ich obudowa kryje przyciski do szybkiej regulacji głośności i odbierania przychodzących rozmów. Ponadto producent zastosował dodatkowy przełącznik, który natychmiast zmienia charakterystykę brzmienia na bardziej basową. Wbudowany akumulator ma zapewniać do 12 godzin pracy i jest to deklaracja bliska prawdziwym możliwościom modelu. Zasięg pracy w standardzie Bluetooth 4.1 wynosi 15m.