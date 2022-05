Jak odzyskać dane ze smartfona z uszkodzonym wyświetlaczem?

Uszkodziłeś wyświetlacz w smartfonie lub tablecie i nie możesz dostać się do swoich zdjęć oraz innych danych? Nie martw się – jest kilka sposobów na ich odzyskanie.

Spis treści

Nawet jeśli wyświetlacz smartfona lub tabletu ulegnie uszkodzeniu i obsługa urządzenia stanie się niemożliwa, istnieją różne sposoby na odzyskanie danych. Nie ma jednak gwarancji sukcesu. Jeśli wszystko inne zawiedzie, najlepiej udać się do serwisu. Zwróć uwagę, aby nie usuwać danych i nie instalować żadnych aktualizacji oprogramowania układowego. Da Ci to szansę na odzyskanie Twoich osobistych danych.

Jak się zabezpieczyć przed utratą danych? Twórz kopie zapasowe

Zawsze bądź przygotowany na najgorszy scenariusz i regularnie twórz kopie zapasowe swoich danych w chmurze, przenoś je na komputer lub eksportuj dane do innych programów. Kontakty i terminy można łatwo synchronizować w systemach Android i iOS z kalendarzami online, takimi jak Outlook.com, iCloud czy Google. Ponieważ konta Apple lub Google i tak są wymagane do uzyskania dostępu do smartfonów, wystarczy odpowiednio skonfigurować tę synchronizację. Tego typu usługi są dostępne całkowicie bezpłatnie.

Przygotuj się do odzyskania i podejmij wstępne działania

Czasami podczas ponownego uruchamiania smartfona trzeba podać kod PIN karty SIM. To zależy od ustawień urządzenia. Aby uniknąć tej przeszkody, warto wyjąć kartę SIM. W większości przypadków nadal musisz samodzielnie wpisywać hasło do urządzenia, ale oszczędzasz sobie konieczności wpisywania kodu PIN karty SIM.

Wielu posiadaczy smartfonów z Androidem korzysta również z kart pamięci, na których zapisują niektóre dane, takie jak duże zdjęcia czy filmy. Możesz stosunkowo łatwo je skopiować, po prostu wyjmując kartę z telefonu komórkowego i odczytując dane na komputerze. Jeśli Twój komputer stacjonarny lub laptop nie ma wbudowanego czytnika kart, możesz użyć adaptera lub zewnętrznego czytnika kart.

Brak ustawionego ekranu blokady: szczęście w nieszczęściu

Jeśli Twój telefon nie ma ustawionej blokady ekranu, masz szczęście (chociaż rzadko tak się dzieje). W takiej sytuacji uruchom smartfon jak zwykle, podłącz go do komputera i wykonaj kopię zapasową żądanych danych za pomocą Eksploratora Windows, uzyskując dostęp do pamięci telefonu komórkowego. Jeśli nie wiesz dokładnie, w którym katalogu się one znajdują, najlepiej skorzystać z oprogramowania dostarczonego przez producenta smartfona, które w większości przypadków oferuje tryb kopii zapasowej danych z telefonu komórkowego. Najczęściej nośnik danych smartfona jest widoczny w Eksploratorze Windows jako kolejny dysk.

Włączona blokada ekranu i wyłączone debugowanie USB

Jednym z najtrudniejszych przypadków jest brak włączonego debugowania USB i jednoczesne włączenie blokady ekranu. Oznacza to, że bezpośredni dostęp do telefonu komórkowego nie jest możliwy. Nadal możesz pokonać blokadę, jeśli Twój smartfon ma interfejs USB On-the-Go (OTG). Można to ustalić za pomocą wyszukiwarki, gdzie wpisujemy „<model telefonu komórkowego> OTG”, na przykład „Samsung Galaxy S21 OTG”.

W takim przypadku istnieje możliwość podłączenia myszy lub klawiatury za pomocą przejściówki OTG i podania wzoru blokady lub kodu PIN. Smartfon zostanie odblokowany i możliwe będzie skopiowanie danych.

W tym przypadku istnieje jednak również specjalne rozwiązanie dla urządzeń Samsunga, obsługujących usługę „Znajdź mój telefon”. Jeżeli zarejestrowałeś się w serwisie Samsunga, wejdź na stronę WWW i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji. Wybierz telefon z uszkodzonym ekranem, wyłącz blokadę ekranu, a następnie użyj programu Samsung Kies, aby wykonać kopię danych. Jeśli korzystasz z innego smartfona, być może jego producent także oferuje własny program do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Z reguły taki program można znaleźć na stronie producenta.

Debugowanie USB jest włączone, ale aktywna jest również blokada ekranu

Co zrobić, gdy debugowanie USB jest włączone, ale blokada ekranu nie pozwala na dostęp do smartfona lub tabletu? Poniższy sposób na odzyskanie danych nie działa na wszystkich urządzeniach, ale warto próbować. Twój smartfon niekoniecznie musi być zrootowany do tej operacji, zwiększa to jednak szanse na sukces.

Do tej akcji potrzebny jest program Android SDK z zestawem pluginów. Po jego zainstalowaniu i uruchomieniu podłącz smartfon kablem USB do komputera. Urządzenie powinno pojawić się na liście Menadżera urządzeń programu Android SDK (Tools > Device Manager > Physical). Poniżej będzie widoczny Device File Explorer, w którym zobaczysz wszystkie dane zapisane na Twoim smartfonie. Pozostaje skopiować je na dysk komputera.

Włączona blokada ekranu, aktywny bootloader, wyłączone debugowanie USB

Kolejny sposób działa na smartfonach, które posiadają aktywny bootloader np. CWM (Clock Work Mod). Dzieje się tak, gdy na urządzeniu jest zainstalowana niestandardowa pamięć ROM. Uruchom swój smartfon w trybie odzyskiwania, dzięki któremu będziesz mógł pobrać dane na swój komputer za pomocą poleceń ADB. Jest to plugin do programu Android SDK, który pomoże Ci w odzyskaniu danych. Aby użyć ADB, będziesz musiał skorzystać z wiersza polecenia (cmd.exe), który odnajdziesz za pomocą okna wyszukiwania Windows. Gdy już zobaczysz "czarny ekran", wpisz następujące polecenie: cd <tu ścieżka do programu adb.exe>. Będzie ono najprawdopodobniej wyglądało tak:

cd C:UsersNazwa użytkownikaAppDataLocalAndroidSdkplatform-toolsadb.exe

Tryb odzyskiwania włączysz za pomocą przycisków na smartfonie. Aby to zrobić, wyłącz go całkowicie. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie trzy przyciski zwiększania głośności + zasilania + home (lub tylko dwa pierwsze, jeśli nie ma home) i poczekaj, aż pojawi się menu odzyskiwania. To wszystko, co musisz zrobić na swoim urządzeniu.

Podłącz teraz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Nawet jeśli nie aktywowałeś debugowania USB, smartfon zostanie rozpoznany przez komputer. W wierszu polecenia wpisz:

adb devices

Powinieneś zobaczyć swój smartfon na liście dostępnych urządzeń. Aby skopiować z niego dane, użyj polecenia:

adb backup –all –f :<mójkatalog>backup.ab

Za pomocą pierwszego parametru „-all” tworzysz prawie pełną kopię zapasową swojego smartfona. Drugim zmieniasz lokalizację, w której zapisujesz dane, dlatego zastąp tekst „<mójkatalog>” żądaną ścieżką.

Alternatywnie możesz użyć ciekawego programu z interfejsem graficznym Ultimate Backup Tool. Uruchom program po włączeniu smartfona w trybie odzyskiwania i podłączeniu do komputera. Opcje kopii zapasowej są dostępne w menu. Jeśli chcesz, możesz za pomocą tej aplikacji wykonać kopię zapasową SMS-ów.

Odzyskaj dane z uszkodzonego iPhone'a – nawet bez istniejącej kopii zapasowej

Wiele z wymienionych tutaj procedur działa również na iPhone'ach. Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie zaleca się ustawienie opcji Ustawienia > <Twój Apple ID> > iCloud > iCloud Backup w opcjach iPhone'a PRZED utratą danych. Spowoduje to regularne tworzenie kopii zapasowych najważniejszych danych na iCloud. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do danych za pomocą przeglądarki WWW i przenieść je z powrotem po naprawie wyświetlacza lub zakupie nowego smartfona.

Inną opcją odzyskiwania danych jest oprogramowanie iMazing. Może tworzyć kopie zapasowe nawet większej ilości danych niż iTunes, a także przywracać je w nagłych wypadkach. Można również tworzyć kopie zapasowe i przywracać wiadomości SMS oraz iMessages wraz z załącznikami.

Możesz także odzyskać dane z iPhone'ów za pomocą aplikacji Phone Rescue w iMobie. Wersja testowa programu jest darmowa. Narzędzie współpracuje z iTunes i może również przywracać dane za pośrednictwem tej usługi.

Za pomocą Phone Rescue dane można również przywrócić bez iTunes. Nie musisz być fachowcem, żeby to zrobić. Kreator przeprowadzi Cię przez proces odzyskiwania. Możesz wybrać rodzaj danych, które chcesz odzyskać, czyli zdjęcia, filmy, muzykę, wiadomości, nagrania z poczty głosowej, historię połączeń, kontakty, notatki oraz historię i zakładki przeglądarki Safari.

Innym narzędziem, które może pomóc w odzyskaniu danych z iPhone'a, jest Fondedog. Procedura jest taka sama jak w przypadku innych programów. Instalujesz narzędzie w systemie Windows lub macOS i podłączasz iPhone'a do komputera. Narzędzie próbuje nawiązać połączenie, a następnie może pobrać i zapisać dane. W tym pomaga łatwy w obsłudze asystent. Na stronie producenta znajdują się również wyczerpujące instrukcje przywracania danych.

Podsumowanie

Przywracanie danych ze smartfona bez dostępu do wyświetlacza może być bardzo trudne. Dlatego zawsze twórz kopie zapasowe. Programy synchronizacyjne producenta są idealne dla standardowych danych. Pozostałe można łatwo przenosić za pomocą polecenia adb z włączonym debugowaniem USB.

Źródło: PCWelt