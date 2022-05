Jak odzyskać dostęp do zablokowanego smartfona lub tabletu?

Jeśli zapomniałeś wzoru odblokowania lub kodu PIN smartfona albo tabletu, niekoniecznie musisz resetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Podpowiadamy, co możesz zrobić zamiast tego.

Spis treści

Jeśli używasz telefonu komórkowego bez blokady ekranu, postępujesz nieostrożnie. Bez blokowania odciskiem palca, rozpoznawaniem twarzy, wzorem, hasłem, kodem PIN lub podobnym, inni mogą łatwo uzyskać dostęp do Twojego urządzenia. Dlatego blokada ekranu jest niezbędna do ochrony poufnych danych. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz wzoru, kodu PIN lub hasła?

Zmień hasło za pomocą funkcji „Znajdź moje urządzenie”

Funkcja „Znajdź moje urządzenie” umożliwia zdalną kontrolę urządzenia z systemem Android, nawet bez znajomości kodów dostępu. Wystarczy hasło do konta Google.

Konta Google można używać do odblokowywania nowszych smartfonów i tabletów – nawet z blokadą ekranu przy użyciu kodu PIN lub hasła. Umożliwia to funkcja „Znajdź moje urządzenie”, która na nowszych urządzeniach z systemem Android jest zwykle ustawiana fabrycznie i służy między innymi do lokalizowania zgubionego telefonu komórkowego. Możesz jednak również sprawić, by urządzenie zadzwoniło zdalnie, jeśli np. zgubiłeś je w mieszkaniu. W przypadku niektórych smartfonów i tabletów istnieje możliwość zdalnej zmiany hasła. Różni się to w zależności od urządzenia, ale powinieneś spróbować użyć opcji „Zablokuj urządzenie”.

Zwykle jest tak, że możesz przypisać hasło tylko wtedy, gdy wcześniej go nie używałeś. Jeśli Twój telefon komórkowy jest już chroniony hasłem, w większości przypadków hasło to zostanie zachowane.

Samsung oferuje usługę „Znajdź mój telefon”

Istnieje autorskie oprogramowanie, które pozwala nie tylko zlokalizować smartfon, ale także zdalnie zmienić hasło. Na przykład w Samsungu funkcja ta nazywa się „Znajdź mój telefon” i przypomina trochę funkcję „Znajdź moje urządzenie” Google. Warunkiem jest aktywacja funkcji zdalnego odblokowania na smartfonie lub tablecie w obszarze Dane biometryczne i zabezpieczenia > Znajdź mój telefon. Będziesz do tego potrzebować konta Samsung.

Resetowanie zapomnianego wzoru blokady za pomocą konta Google

W przypadku starych urządzeń z systemem Android komunikat „Zapomniałeś wzoru?” jest wyświetlany natychmiast po kilku błędnych próbach. Jeszcze niedawno bardzo łatwo było ominąć zapomniany wzór blokady. Jeśli więc używasz smartfona lub tabletu z Androidem 4.4, lub starszym i ustawiłeś wzór jako blokadę ekranu, to zresetowanie go będzie szczególnie łatwe.

Jeśli pięć razy wprowadzisz niepoprawny wzór, pojawi się przycisk „Zapomniałeś wzoru”? Jeśli go stukniesz, będziesz mieć możliwość zresetowania zapomnianego wzoru za pomocą zapisanego konta Google. Warunkiem jest oczywiście powiązanie z takim kontem urządzenia z Androidem. Niestety, smartfony z nowszą wersją systemu nie oferują już tej funkcji.

Przywracanie ustawień fabrycznych w smartfonie lub tablecie

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomoże, jedyną opcją będzie metoda najbardziej brutalna: w urządzeniu należy przywrócić ustawienia fabryczne. Niestety po tej operacji wszystkie dane w telefonie zostaną utracone. Na szczęście wiele treści, takich jak czaty i kontakty Whatsapp, jest przechowywanych w chmurze za pośrednictwem konta Google. Niektórzy użytkownicy synchronizują z chmurą również swoje zdjęcia, co jest swego rodzaju kopią zapasową. Dzięki temu można ograniczyć utratę danych.

Ponieważ nie możesz przejść do menu ustawień, aby zresetować urządzenie, użyj jednego z następujących sposobów:

Możesz zresetować swój smartfon lub tablet za pomocą przedstawionej powyżej funkcji „Znajdź moje urządzenie”, klikając „Wyczyść”. W porównaniu z pełnym przywróceniem ustawień fabrycznych (patrz poniżej) nie jest to dogłębne zresetowanie. Na przykład możesz ponownie zalogować się do tego urządzenia przy użyciu konta Google.

Resetowanie w trybie odzyskiwania: jeśli smartfon jest wyłączony, zwykle można go uruchomić w tak zwanym trybie odzyskiwania. Dzięki temu zresetowanie urządzenia jest bardzo łatwe. Dokładny sposób uruchamiania urządzenia w trybie odzyskiwania różni się w zależności od producenta i modelu. Z reguły musisz jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania oraz przycisk regulacji głośności. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania, przycisk głośności i przycisk „Home”. Pojawi się teraz proste menu. Użyj teraz przycisku głośności, aby przejść do opcji „Przywracanie ustawień fabrycznych” lub podobnej i naciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

W zależności od urządzenia, najpierw zobaczysz wybór opcji, który nie oferuje jeszcze przywrócenia ustawień fabrycznych. W takim przypadku wybierz opcję „Reboot to Bootloader”, a później – w kolejnym menu – „Boot to Recovery Mode”. Teraz może być konieczne naciśnięcie kombinacji przycisku zasilania i przycisku regulacji głośności, aby przejść do trybu odzyskiwania. W razie potrzeby sprawdź materiały producenta, aby uzyskać dokładne informacje o tym, jak przejść do tego trybu.

Blokada ekranu zewnętrznej firmy?

Jeżeli nie używasz wbudowanej blokady ekranu, ale używasz aplikacji innej firmy, ponieważ oferuje ona więcej funkcji i opcji ustawień, nie musisz się martwić. Tę blokadę również można obejść.

Aby to zrobić, musisz przełączyć się w tzw. tryb bezpieczny lub tryb awaryjny Androida. W ten sposób włączysz urządzenie bez uruchamiania zewnętrznej aplikacji i ominiesz blokadę ekranu. Tryb bezpieczny włącza się inaczej w przypadku różnych urządzeń i producentów. Pomocne mogą być następujące sugestie:

W przypadku urządzeń HTC i LG: włącz i wyłącz ponownie urządzenie. Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności przez kilka sekund, gdy pojawi się logo producenta.

W wielu urządzeniach Huawei, Motorola i Google: jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij dłużej przycisk zasilania, aż pojawi się znajome menu wyłączania. Teraz dotknij „Wyłącz” (naciśnij i przytrzymaj). Zostaniesz teraz zapytany, czy chcesz ponownie uruchomić urządzenie w trybie awaryjnym.

W przypadku urządzeń Samsung i Sony: Dwa wymienione powyżej sposoby są zwykle możliwe, aby aktywować tryb awaryjny.

Jak włączyć i wyłączyć blokadę ekranu w Androidzie

Możesz łatwo aktywować i dezaktywować blokadę ekranu w Androidzie. Odpowiednią opcję znajdziesz w ustawieniach zabezpieczeń systemu. Dokładna nazwa zależy od producenta urządzenia. W telefonach komórkowych Samsung (takich jak aktualna seria Galaxy S21), to, czego szukasz, znajdziesz w Ustawieniach > Ekran blokady > Typ ekranu blokady. Metody biometryczne można znaleźć w Ustawieniach > Biometria i zabezpieczenia.

Android oferuje kilka sposobów blokowania lub odblokowywania urządzenia. Obejmuje to klasyczne metody pinów, wzorów i haseł, a także blokady biometryczne za pomocą odcisków palców lub rozpoznawania twarzy. Możesz także ominąć ekran blokady za pomocą polecenia głosowego „Ok Google”, ale najpierw musisz aktywować funkcję „Zaufany głos” w ustawieniach Smart Lock. Uwaga: odblokowywanie głosowe jest uważane za mniej bezpieczne niż inne warianty.

Aby wyłączyć blokowanie, przejdź do tej samej sekcji w Ustawieniach, w której ją skonfigurowałeś. Blokadę można jednak wyłączyć dopiero po wprowadzeniu kodu PIN.

Ustaw inteligentną blokadę

Oprócz klasycznej blokady ekranu możesz także blokować i odblokowywać większość nowych urządzeń mobilnych biometrycznie za pomocą rozpoznawania twarzy lub odcisku palca. Z kilkoma wyjątkami, takimi jak ponowne uruchomienie telefonu komórkowego, nie musisz już wprowadzać wzoru ani hasła.

Nie mylić z blokadą ekranu zwaną „Smart Lock”. Wbudowana funkcja inteligentnego odblokowywania/blokowania Google utrzymuje telefon odblokowany przez pewien czas, gdy jesteś w określonej lokalizacji lub gdy w pobliżu znajduje się urządzenie podłączone przez Bluetooth, takie jak smartwatch. Blokada ekranu nadal pozostanie Twoim „kluczem głównym”. Smart Lock można skonfigurować i wyłączyć za pomocą ustawień bezpieczeństwa urządzenia z systemem Android.

Źródło: PCWelt