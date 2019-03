Jak odzyskać utracone kontakty z systemu Android

Odzyskaj wszystkie przypadkowo usunięte kontakty na twoim telefonie z systemem Android za pomocą tej prostej funkcji.

Jeśli używasz smartfona z Androidem jako jedyne miejsce, gdzie trzymasz swoje cennych kontakty, nie musisz się martwić o utratę telefonu. A jeśli przypadkowo usunąłeś ważny kontakt, można go odzyskać.

W tym artykule pokazujemy, jak korzystać z inteligentnej funkcji wbudowanej w Gmail, aby przywrócić utracone dane kontaktowe.

Jak odzyskać utracone kontakty: użyj Gmail'a

To może wydawać Ci się dziwne, że szukamy kontaktów w Gmail, a nie na telefonie, ale ponieważ usługi są ze sobą ściśle powiązane, to właśnie w Gmail znajdziesz to, czego szukasz. Po dodaniu kontaktów do telefonu z systemem Android za pomocą usługi Google są one zsynchronizowane z serwerami online, aby zachować rekord, co okazuje się bardzo przydatne w razie przypadkowego usunięcia.

Możesz przywrócić każdy kontakt, który został usunięty w ciągu ostatnich trzydziestu dni oraz kontakty czatu z ostatnich 24 godzin.

Aby odzyskać brakujące informacje, należy zalogować się do internetowej wersji aplikacji Gmail, a następnie w górnej połowie ekranu wybrać ikonę opcji. Wybierz przycisk Kontakty z rozwijanego menu, które się pojawi, znajdziesz go na dole, jak na zrzucie ekranu poniżej. Możesz również wprowadzić w przeglądarce następujący adres: contacts.google.com

Teraz zobaczysz wszystkie kontakty, które Google dołączył do Twojego konta, będą to wpisy dotyczące adresów e-mail i numerów telefonów. Kliknij na przycisk Więcej w górnej części na środku, a zobaczysz następującą listę rozwijaną. Kliknij przycisk Cofnij zmiany.

Będziesz mieć możliwość wyboru, do jakiego stanu poprzedniego chcesz wrócić (godzina, dzień, tydzień, itp.), więc wybierz punkt, w którym brakujące dane były jeszcze w Twoim telefonie. Kliknij przycisk Przywróć i powinieneś znaleźć wcześniej utracony kontakt z powrotem na liście.