Jak oglądać EURO 2020? Najlepiej na dużym ekranie - umożliwia to Epson EH-TW5700 ATV!

Skoro nie uda nam się dotrzeć na stadiony mistrzostw, to aby uzyskać jak najlepsze wrażenia podczas oglądania EURO 2020, warto wyposażyć się w urządzenie, które zapewni naprawdę dużą przekątną obrazu, na przykład… 300 cali. Pod tym względem nic nie sprawdzi się lepiej niż projektor. Sprawdźmy, co oferuje fanom piłki nożnej jeden z popularnych na rynku modeli Epson EH-TW5700 Android TV.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nabierają rozpędu. Fani tego sportu powoli przygotowują się do oglądania transmisji w swoich domach, gdyż ze względu na panującą pandemię wyjazdy na mecze mogą być utrudnione. Dodatkowym problemem są lokalizacje spotkań, bowiem tym razem „kopacze” będą grali w różnych miastach, rozrzuconych po całej Europie. Panujące ograniczenia związane z podróżami sprawiają, że wiele osób zdecyduje się na oglądanie spotkań poszczególnych drużyn w domu. Jak oglądać mecze w komfortowych warunkach? Aby uzyskać duży i wyraźny obraz, możemy skorzystać z projektora Epson EH-TW5700, który zapewnia rozdzielczość Full HD i przekątną nawet do 300 cali. Przed testami praktycznymi sprawdźmy specyfikację techniczną testowanego projektora.

Rozdzielczość: Full HD 1920x1080

Współczynnik proporcji obrazu: 16:9

Kontrast natywny: 35000:1

Natężenie światła: 2.700 lumen - 1.780 lumen (tryb ekonomiczny)

Źródło światła: Lampa, UHE, 200 W, Żywotność: 4500h/7500h (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu: Auto pionowo: ± 30°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30°

Rozmiar projekcji: 34 cale - 332 cale

Odległość wyświetlania (tryb szerokokątny/tele): 2,17 m - 2,61 m (80-calowy ekran)

Porty wejścia/wyjścia, łączność: USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI 1.4, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Bluetooth

Oprogramowanie: Android TV

Tryby kolorów: Kino, Dynamiczny, Naturalny, Jasny Kinowy

Głośniki: 10 W

Zużycie energii: 297 W, 227 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)

Wymiary i waga: 309‎ x 315 x 122 mm (szerokość x głębokość x wysokość), 3,6 kg

Poziom hałasu: Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Zawartość zestawu: Projektor, kabel zasilający, pilot z bateriami, instrukcja obsługi (CD), karta gwarancyjna

Wygląd zewnętrzny

Projektor pod kątem designu trzyma solidny poziom. Urządzenie utrzymane w białej kolorystyce (wykorzystano błyszczący lakier) będzie pasować praktycznie do każdego pomieszczenia. Jakość materiałów stoi na wysokim poziomie. Spasowanie poszczególnych elementów jest bardzo dobre, a spora waga projektora sprawia, że będzie on stabilnie stał na stole, choć bez problemu przeniesiemy go, kiedy będzie to potrzebne.

Na froncie projektora Epson znajduje się obiektyw. Dużym plusem jest przesuwana osłona, która pełni funkcję ochronną. Jest tam także spory otwór wentylacyjny, pomagający w odprowadzaniu ciepła z wnętrza projektora. Na dole znajdziemy przycisk, który zwalnia blokadę wysunięcia nóżki odpowiadającej za regulację kąta nachylenia urządzenia.

Na górze umieszczono zestaw przycisków obsługi oprogramowania, a także trzy suwaki. Pierwszy do regulacji geometrii poziomej. Dwa kolejne do zmieniania ostrości oraz ustawiania przybliżenia. Tuż obok przycisków znajdziemy dwie diody. Jedna z nich sugeruje, że czas wymienić lampę, druga z kolei informuje o przegrzaniu projektora. Na krawędzi umieszczono zaślepkę, która skrywa filtr powietrza, chroniący lampę przed przedwczesnym zużyciem. Warto go na bieżąco monitorować.

Z tyłu znajdziemy port zasilania i zaślepkę pokrytą bawełnianym materiałem. Gdzie są pozostałe złącza? Właśnie za panelem maskującym, aczkolwiek po zdjęciu ukazują się nam… trzy porty. Dla kogoś, kto ma styczność z projektorami biznesowymi może to być niemały szok. W tym przypadku producent zdecydował się na zmniejszenie ilości portów do minimum, gdyż w warunkach domowych zazwyczaj korzystamy z HDMI (w tym wypadku w wersji 1.4) oraz wyjścia audio (mini jack 3,5 mm) do podłączenia zewnętrznych głośników, co ważne większa ilość nie jest po prostu potrzebna gdyż materiały w 90% przypadków wyświetlane są z użyciem zintegrowanego modułu Android TV, o którym za chwilę. Patrząc na zdjęcie tylnej części testowanego urządzenia, możemy zauważyć również USB 2.0 typu B, jednak jest ono zarezerwowane tylko do ewentualnych prac serwisowych. Na tylnej części umieszczono skromny, acz wystarczający do nagłośnienia pokoju głośnik mono, generujący moc na poziomie 10 W.

Eksploatacja projektora

Po zdjęciu panelu maskującego możemy zauważyć, że tuż pod złączami znajduje się osłonka. Następnie, naszym oczom ukazuje się moduł Wi-Fi odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu przesyłanego za pomocą sieci bezprzewodowej.

Lampa również nie wymaga skomplikowanej obsługi serwisowej. W przypadku jej wymiany, wystarczy odkręcić trzy śruby. Pierwszą, która utrzymuje plastikową zaślepkę i kolejne dwie, które zapewniają stabilne mocowanie lampy. Oczywiście, zużyty element wymieniamy wtedy, gdy projektor całkowicie ostygnie, aby zabezpieczyć się przed poparzeniem. Co istotne lampy do projektorów Epson – kiedy już przyjdzie do ich wymiany zaskoczą nas przyjazną na tle konkurencji ceną – jest to wydatek rzędu ~360 zł.

Epson EH-TW5700 w praktyce

Pierwszym, pozytywnym zaskoczeniem jest brak konieczności podłączania przewodów innych niż ten opowiadający za zasilanie projektora. W przypadku EH-TW5700 producent celowo umieścił minimalną ilość złącz i absolutnie nie jest to wadą. Wręcz przeciwnie, śmiało można uznać minimalizm za zaletę, tym bardziej, że moduł Wi-Fi pozwala na bezprzewodowe strumieniowanie obrazu, a w przypadku Netflixa, HBO GO, YouTube'a i innych serwisów VOD mamy do dyspozycji Android TV.

Producent dołączył do zestawu dwa piloty. Jeden będzie wykorzystywany głównie do obsługi multimediów, ponieważ cechuje się minimalną ilością przycisków. Drugi z kolei posiada przyciski funkcyjne do regulacji ustawień projektora.

Android TV jest bardzo dobrym oprogramowaniem do „zapewniania nam” rozrywki. Przede wszystkim, mamy dostępną przeglądarkę internetową, pełne wsparcie wielu aplikacji dostępnych w sklepie Play, nawet tych popularnych tylko w naszym kraju, np. CDA czy TVP VOD. Jego obsługa jest bardzo prosta, a ilość dostępnych programów zadowoli nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Wystarczy zalogować się do swojego konta Google, zainstalować aplikacje, które nas interesują i możemy zacząć korzystać z projektora. Alternatywą dla zainstalowanego Android TV jest oczywiście możliwość wykorzystania portu HDMI, a także technologii bezprzewodowego strumieniowania obrazu, np. Miracast.

Dźwięk generowany przez głośnik mono jest czysty, aczkolwiek wymagająca osoba, która stwierdzi, że 10 W mocy jest niewystarczalne, może podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku - nie tylko przewodowo, za pomocą wspomnianego gniazda mini jack 3,5 mm, lecz także dzięki Bluetooth. Pomagają w tym kodeki aptX, które zapewniają wysoką jakość dźwięku bez zniekształceń i opóźnień.

Warto jeszcze wspomnieć o menu OSD (także w polskiej wersji językowej), które umożliwia zmianę parametrów obrazu oraz ustawianie trybów zużycia energii. Jego obsługa jest bardzo intuicyjna.

Jakość obrazu

Fan piłki nożnej wymaga oczywiście dynamicznego obrazu, który pozwoli na komfortowe oglądanie swoich ulubionych ulubionych drużyn podczas zmagań sportowych. Epson EH-TW5700 zapewnia to w stu procentach. Wystarczy zwrócić uwagę na kontrast oraz maksymalną jasność.

Testowany model korzysta z technologii 3LCD. Co to znaczy? Jest to układ, który wykorzystuje trzy ciekłokrystaliczne matryce odpowiadające za trzy kolory z palety RGB: czerwony, niebieski i zielony. W rzeczywistości użytkownik uzyskuje jasny oraz szczegółowy obraz, co jest niezwykle ważne podczas oglądania zmagań piłkarzy podczas EURO 2020, ale także innych rozgrywek sportowych. Oczywiście, nie tylko sportem człowiek żyje. Epson EH-TW5700 docenią również fani filmów akcji, w których wymagany jest dynamiczny i żywy obraz. Co prawda, projektory wykorzystywane są głównie w ciemnych pomieszczeniach, jednak prezentowany sprzęt, za sprawą maksymalnej jasności na poziomie 2700 lm i wynikającej z 3LCD równej jasności bieli oraz barw składowych, pozwala na komfortowe oglądanie materiałów wideo także w jasnych miejscach. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które prezentują obraz w rzeczywistości w różnych warunkach oświetleniowych.

Próbne materiały wykonane późnym popołudniem:

Próbne materiały wykonane w nocy:

Co więcej, fani gier także będą zadowoleni z funkcji projektora, ponieważ Epson EH-TW5700 ma niskie opóźnienie (input lag) oraz wyposażony jest w predefiniowany tryb gry. Aktywując go, zmienia się gamma oraz format wyświetlanego obrazu z 16:9 do 21:9. To oznacza, że obraz może być wyświetlany w przekątnej do 332 cali.

Podsumowanie

Testowany projektor Epson EH-TW5700 to bardzo udany sprzęt, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaletą jest świetna jakość obrazu, który jest żywy, dynamiczny i przepełniony szczegółami. Kluczowym atutem jest jednak Android TV, który znacznie zmienia sposób korzystania z urządzenia. Dzięki niemu nie musimy podłączać zewnętrznego źródła obrazu, gdyż tak naprawdę wszystkie aplikacje, które znamy z naszych telewizorów są dostępne dzięki systemowi preinstalowanemu w projektorze. Do tego dodajmy łatwą obsługę oprogramowania, wysoką żywotność lampy na poziomie 7,5 tysiąca godzin i niewysoką cenę podzespołów oraz samego urządzenia - otrzymujemy bardzo dobry projektor, który posłuży nam przez wiele lat. Zdecydowanie, testowany sprzęt - Epson EH-TW5700 to urządzenie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających kinomanów, fanów sportu i graczy.