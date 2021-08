Jak oglądać Galaxy Unpacked? Premiera już jutro!

Kiedy odbędzie się wydarzenie? Kto może w nim uczestniczyć? Jakie urządzenia zostaną przedstawione? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Wydarzenie giganta technologicznego rozpocznie się już jutro, czyli 11 sierpnia o godzinie 16:00. Podobnie jak wszystkie dotychczasowe wydarzenia od czasu rozprzestrzenienia się globalnej pandemii koronawirusa, najnowsza premiera urządzeń Samsunga odbędzie się w całości wirtualnie. Dzięki temu, każdy może zostać uczestnikiem wydarzenia i obejrzeć go za pośrednictwem serwisu YouTube oraz na Samsung.com.

Samsung zaprezentuje co najmniej cztery ze swoich najnowszych urządzeń: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 (i Galaxy Watch 4 Classic) oraz Galaxy Buds 2. Kliknięcie w konkretny odnośnik przenosi do naszych materiałów zbiorczych, gdzie można przeczytać więcej na temat każdego z urządzeń.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się również, że wraz z premierą składanych smartfonów Samsunga, do sprzedaży zostaną wprowadzone nowe etui ochronne dla tych urządzeń. Więcej na ten temat można przeczytać w tutaj. Kolejną informacją jest prawdopodobny brak dołączonej do Galaxy Z Fold 3 ładowarki.

Wciąż nie dostaliśmy żadnych informacji na temat planowanej premiery Galaxy S21 FE. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on zaprezentowany podczas jutrzejszego wydarzenia. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czego spodziewać się po sierpniowym Galaxy Unpacked, zapraszamy do tego materiału.