Jak oglądać Gwiezdne Wojny? Chronologia filmów i seriali

Od czasu przejęcia franczyzy Gwiezdnych Wojen przez Disneya, można powiedzieć, że rozwój uniwersum osiągnął prędkość nadświetlną. Dla mniej obeznanych z sagą dużym problemem może być uporządkowanie wydarzeń w czasie. Jak więc oglądać Gwiezdne Wojny, by się nie pogubić? Oto poradnik, który pomoże Wam poznać chronologię wydarzeń.

Spis treści

Gwiezdne Wojny – w jakiej kolejności oglądać?

Choć może to być zaskakujące dla osób, które jeszcze nie zaczęły swojej przygody z Gwiezdnymi Wojnami, istnieje co najmniej kilka sposobów oglądania tej rozbudowanej sagi. Franczyza składa się bowiem nie tylko z filmów aktorskich, ale również z filmów i seriali animowanych oraz seriali aktorskich. Twórcy uniwersum lubią w dodatku wędrować w czasie, prezentować wydarzenia wcześniejsze, późniejsze i równoległe, tworzyć plot twisty i poszerzać wątki. Wszystko to sprawia, że początkujący widz w starciu z Gwiezdnymi Wojnami może nabawić się prawdziwego bólu głowy.

Najczęściej rekomendowane są dwa sposoby oglądania filmów i seriali z franczyzy. Pierwszy z nich polega na oglądaniu produkcji dokładnie w takiej kolejności, w jakiej je tworzono – a więc począwszy od filmu Nowa Nadzieja z 1977 roku.

Druga szkoła zaleca, by z Gwiezdnymi Wojnami zapoznawać się zgodnie z chronologią wydarzeń przedstawianych w sadze. Dzięki temu widz podczas seansu uniknie męczącego zastanawiania się, kiedy właściwie rozgrywa się akcja danej produkcji.

Część I – Mroczne Widmo (1999)

Rycerz Jedi Qui-Gon Jin i jego uczeń (padawan) Obi-Wan zostają wysłani z misją, mającą na celu zawarcie pokoju między planetą Naboo a Federacja Handlową. W czasie swojej podróży trafiają na planetę Tatooine, gdzie spotykają Anakina Skywalkera – chłopca podatnego na Moc. Między Anakinem a towarzyszącą Jedi Padmé Amidala, królową Naboo, nawiązuje się uczucie.

Część II – Atak Klonów (2002)

Anakin jest padawanem Obi-Wana Kenobiego. Ponownie spotyka Padmé, która obecnie pełni rolę senatorki swojej planety. Anakin zakochuje się w dziewczynie, mimo że jest to sprzeczne z kodeksem Jedi. Tymczasem na planecie Kamino odkryta zostaje armia klonów, a Mroczni Jedi – Hrabia Dooku i Darth Sidious – spiskują, by obalić Republikę Galaktyczną.

Wojny Klonów – film animowany (2008)

Film animowany opowiadający o losach Anakina Skywalkera i jego padawanki Ahsoce Tano. Wstęp do serialu o tym samym tytule.

Wojny Klonów – serial animowany (2008-2014; 2019-2020)

Galaktykę ogarnęły wojny między dowodzonymi przez Jedi klonami a siłami Separatystów dążących do obalenia Republiki. Ciemna Strona Mocy rośnie w siłę, a Anakin Skywalker i Ahsoka Tano wyruszają z misją mającą zmienić losy konfliktu.

Część III – Zemsta Sithów (2005)

Mijają 3 lata od rozpoczęcia Wojen Klonów. Hrabia Dooku porywa kanclerza Palpatine'a, którego ratuje Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker. Darth Sidious realizuje swój plan przekształcenia Republiki w Imperium Galaktyczne. Dręczony koszmarami Anakin coraz bardziej skłania się ku Ciemnej Stronie Mocy.

Parszywa zgraja (2021)

Serial animowany. Wojny Klonów powoli wygasają, a do życia powołane zostaje Imperium Galaktyczne. Wydarzenia prezentowane są oczami grupki klonów-żołnierzy, którzy usiłują odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Obi-Wan Kenobi (2022)

Dawny mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi roztacza opiekę nad ukrytym na planecie Tatooine Lukiem, synkiem Anakina Skywalkera. Jednocześnie Kenobi musi zmierzyć się z demonami przeszłości i ścigającymi go wysłannikami Imperium.

Han Solo: Gwiezdne Wojny – historie (2018)

Młody Han próbuje wydostać się z przestępczego światka planety Korelia. Dołącza do Akademii Imperialnej i rozpoczyna karierę pilota, jednak zmienne koleje losu sprawiają, że ponownie wikła się w szemrane interesy.

Star Wars: Rebelianci (2014-2017)

Imperium Galaktyczne rozrasta się coraz bardziej. Na drodze mrocznej potęgi staje jednak grupka buntowników ze statku kosmicznego o nazwie Duch.

Łotr 1. Gwiezdne Wojny – historie (2016)

Dążący do obalenia Imperium Rebelianci wykradają plany superbroni o nazwie Gwiazda Śmierci. Gdy księżniczka Leia próbuje przewieźć informacje na planetę Alderaan, jej statek zostaje zaatakowany przez Dartha Vadera.

Część IV – Nowa Nadzieja (1977)

Darth Vader próbuje odzyskać plany Gwiazdy Śmierci i stłumić Rebelię. Do buntowników nieoczekiwanie dołącza młody Luke Skywalker z planety Tatooine oraz pilot i awanturnik Han Solo.

Część V – Imperium Kontratakuje (1980)

Luke Skywalker jest padawanem Jedi. Dociera na planetę Dagobah, by pobierać nauki u mistrza Yody. Jednocześnie odkrywa tajemnicze powiązanie z Darthem Vaderem.

Część VI – Powrót Jedi (1983)

Imperium tworzy kolejną Gwiazdę Śmierci. Luke jest kuszony przez Ciemną Stronę Mocy. Zbliża się ostateczne starcie między Rebelią a siłami Imperatora.

The Mandalorian – sezon 1 (2019-2020)

Din Djarin, łowca nagród z planety Mandalore, nieoczekiwanie musi zaopiekować się pewnym władającym Mocą (i zielonym) Dzieckiem.

Księga Boby Fetta (2021)

Serial koncentruje się na losach łowcy nagród przemierzającego planetę Tatooine.

Ruch oporu – sezon 1 (2018)

W galaktyce rośnie zagrożenie ze strony Najwyższego Porządku – organizacji stworzonej po upadku Imperium. Pilot Kazuda Xiono zostaje zwerbowany przez Ruch Oporu w celu szpiegowania członków groźnej organizacji.

Część VII – Przebudzenie mocy (2015)

Mija 30 lat od wydarzeń z Powrotu Jedi. Luke Skywalker zniknął, Leia zaś stoi na czele Ruchu Oporu. Do organizacji dołącza zbieraczka złomu Rey. Tymczasem Han Solo musi stawić czoło Mrocznemu Jedi, Kylo Renowi.

Część VIII – Ostatni Jedi (2017)

Rey odkrywa Moc i szkoli się pod kierunkiem Luke'a Skywalkera. Jednocześnie stara się przeciągnąć na Jasną stronę Mocy Kylo Rena, który sprawuje władzę nad Najwyższym Porządkiem.

Ruch oporu – sezon 2 (2019)

Kontynuacja wydarzeń z sezonu pierwszego. Sezon 2 zazębia się z wydarzeniami z Ostatniego Jedi.

Część IX – Skywalker. Odrodzenie (2019)

Finał opowieści o Skywalkerach. Kylo Ren odkrywa, że Imperator zdołał się odrodzić. Rey i inni członkowie Ruchu Oporu wyruszają z misją odnalezienia artefaktu Sithów.