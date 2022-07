Jak oglądać Netflixa, HBO Max i Amazon Prime za granicą? VPN na wakacjach, czyli przewodnik dla serialoholików

Szykujesz się na wakacyjny wyjazd za granicę, ale nie wyobrażasz sobie letniego wypoczynku bez ulubionego serialu? W takim razie oprócz kremu z filtrem i laptopa na wakacje musisz również zabrać VPN. Co to takiego i czy naprawdę jest potrzebne? Zapraszamy na przewodnik na temat korzystania z Virtual Private Network.

Co to jest VPN i do czego Ci się przyda?

Zacznijmy od podstaw: co to takiego ten cały VPN? Otóż jest to tzw. Wirtualna Sieć Prywatna (ang. Virtual Private Network, skrótowo: VPN) – mówiąc obrazowo, tunel, przez który przesyłane są dane pomiędzy odbiorcą a nadawcą w ramach sieci internetowej. Wszystkie informacje, które w ten sposób przesyłasz lub odbierasz są szyfrowane. Najpierw trafiają do bezpiecznego serwera VPN, z którym musisz się połączyć, a następnie są przesyłane do stron i usług, z których korzystasz.

Po co tak kombinować?

Podczas korzystania z internetu w standardowy sposób, Twoją aktywność w sieci może podejrzeć właściwie każdy. Nie, tryb incognito nie jest w tym wypadku żadnym rozwiązaniem – ta opcja sprawia jedynie, że historia wyszukiwania nie jest zapisywana na danym urządzeniu. Po włączeniu tej funkcji to, co robisz w sieci nadal może śledzić Twój pracodawca, partner/partnerka, dostawca internetu, służby państwowe, czy handlarze danymi. Podsumowując: przy korzystaniu z sieci w standardowy sposób, Twoja prywatność w każdej chwili może przestać istnieć.

Pewnym rozwiązaniem jest łączenie się ze stronami za pomocą protokołu SSL – funkcja ta objawia się adresem strony z dopiskiem https:// i rysunkiem kłódki. SSL pozwala na szyfrowanie danych (dlatego wykorzystują go banki), dzięki czemu osoby postronne nie widzą, co robisz na konkretnej stronie. Wciąż jednak mogą dowiedzieć się, że w ogóle z danej usługi korzystasz.

Jedynym sposobem na ochronę prywatności podczas korzystania z sieci jest więc bohater naszego artykułu, czyli VPN. Jak jednak Wirtualna Sieć Prywatna może przysłużyć Ci się na wakacjach?

Zalety korzystania z VPN

Bezpieczeństwo

Korzystanie z internetu w zwykły sposób łączy z szeregiem zagrożeń. Możesz na przykład narazić się na modyfikację ruchu, czyli manipulację Twoją aktywnością w sieci. Postronne osoby mogą np. podmienić Twoje zdjęcia, przekierować Cię na fałszywą stronę czy narazić Cię na kontakt ze złośliwym oprogramowaniem.

Prywatność

Nie wszystkie osoby, które przyglądają Ci się w sieci muszą mieć szczególnie złowrogie zamiary, jednak umówmy się: nikt nie lubić być podglądanym. Informacje na temat odwiedzanych przez Ciebie stron są zbierane przez dostawcę internetu, który przechowuje je przez okres 12 miesięcy. Są to informacje na temat stron, które odwiedzasz, kiedy to robisz, co piszesz i wysyłasz do innych osób (oraz co oni przesyłają Tobie), a także informacje na temat Twojego numeru IP.

Dane na temat Twojej aktywności w sieci mogą być monitorowane przez służby państwowe, ale mogą też zostać zakupione przez tzw. brokerów danych, którzy przekażą je reklamodawcom, tworzącym dla internautów oferty (niekoniecznie uczciwe i etyczne). Twoje dane zbierają też właściciele stron internetowych i blogów, którzy również mogą odsprzedać je sieciom reklamowym.

fot. Pixabay

Omijanie cenzury

Jeśli korzystasz z internetu w Polsce, z pewnością nie zaprzątasz sobie głowy cenzurą internetu. Może się to jednak zmienić, gdy na wakacje postanowisz wyskoczyć np. do Chin czy Arabii Saudyjskiej. Po przekroczeniu granic tych krajów odkryjesz bowiem, że zablokowane zostały usługi, z których bez problemu korzystasz na terenie Polski. Dotyczy to mediów społecznościowych (np. Facebooka, YouTube'a czy Twittera), usług Google (np. Mapy czy Dokumenty), zagranicznych mediów (np. BBC czy Reuters), a nawet narzędzi typu Dropbox.

Ominięcie blokad regionalnych

Jadąc na wakacje zapewne planujesz wylegiwanie się na plaży, wędrówki po zabytkowych miastach czy wycieczki terenowe. Jednak nawet na najbardziej aktywnych wakacjach miło jest czasem włączyć laptopa i obejrzeć odcinek ulubionego serialu... I tu może pojawić się problem. Bo choć serwisy streamingowe typu Netflix, HBO Max czy Amazon Prime są dostępne naprawdę w ogromnej liczbie krajów, niekoniecznie muszą posiadać taką samą ofertę. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że na wakacjach będziesz mógł jedynie popatrzeć na baner informujący, że dana produkcja nie jest dostępna.

Jeśli myśl o odłożeniu seansu ulubionego serialu łamie Ci serce, rozwiązanie jest jedno: VPN. W ramach usługi możesz bowiem wybrać kraj, z którym chcesz się połączyć – otrzymasz wówczas adres IP danego państwa i będziesz widoczny, jako osoba znajdująca się na jego terytorium. W efekcie zyskasz dostęp do oferty VOD wybranego kraju.

fot. Pexels

Co warto sprawdzić wybierając dostawcę VPN?

Nielimitowany transfer danych – korzystanie z serwisów VOD łączy się z pobieraniem dużych ilości danych. Dla komfortu warto więć wybrać dostawcę VPN, który nie nakłada żadnych limitów w transferze danych.

– korzystanie z serwisów VOD łączy się z pobieraniem dużych ilości danych. Dla komfortu warto więć wybrać dostawcę VPN, który nie nakłada żadnych limitów w transferze danych. Szybkie połączenie – korzystanie z VPN może spowolnić działanie internetu, zwłaszcza gdy połączysz się z serwerem mocno obciążonym przez użytkowników. Warto więc sprawdzić ile serwerów posiada dany dostawca i czy nie ogranicza szybkości transferu danych. Im więcej serwerów, tym lepiej.

– korzystanie z VPN może spowolnić działanie internetu, zwłaszcza gdy połączysz się z serwerem mocno obciążonym przez użytkowników. Warto więc sprawdzić ile serwerów posiada dany dostawca i czy nie ogranicza szybkości transferu danych. Im więcej serwerów, tym lepiej. Lokalizacja serwerów – powinny znajdować się one w jak największej liczbie krajów.

– powinny znajdować się one w jak największej liczbie krajów. No log policy – niektórzy dostawcy VPN zbierają informacje o tym, co ich użytkownicy robią w sieci. Oczywiście mogą je następnie udostępnić służbom państwowym lub odsprzedać reklamodawcom. Warto więc sprawdzić, czy w regulaminie korzystania z VPN znajduje się informacja No log policy oznaczająca, że dostawca nie zbiera żadnych danych o swoich klientach.

– niektórzy dostawcy VPN zbierają informacje o tym, co ich użytkownicy robią w sieci. Oczywiście mogą je następnie udostępnić służbom państwowym lub odsprzedać reklamodawcom. Warto więc sprawdzić, czy w regulaminie korzystania z VPN znajduje się informacja No log policy oznaczająca, że dostawca nie zbiera żadnych danych o swoich klientach. Siedziba dostawcy VPN – w niektórych krajach (np. USA) służby specjalne mogą zmusić dostawcę VPN do zebrania danych na temat internautów. Aby tego uniknąć, wybierz firmę oferująca VPN, która zarejestrowana jest w państwach nieposiadających takich mechanizmów nacisku np. w Szwajcarii czy Panamie.

Jak zakupić VPN?

Tak, korzystanie z VPN-u na ogół jest płatne. Istnieją co prawda darmowe VPN-y, ale korzystanie z nich nie jest polecane.

Jak więc wykupić VPN? Na szczęście nie jest to zbyt trudne.

Wybierz dostawcę VPN. Wykup usługę na stronie dostawcy. Pobierz oprogramowanie i aplikację z oficjalnej strony dostawcy. Zaloguj się do usługi VPN korzystając z adresu mailowego i hasła od dostawcy. Z listy serwerów i krajów wybierz ten, który Ci najbardziej odpowiada.

fot. Pexels

VPN – czy to legalne?

W większości krajów na świecie – tak. Niestety nie we wszystkich, co nie oznacza, że na terenie takiego kraju nie da się z VPN-u korzystać. Po prostu trzeba wówczas wybrać bardzo dobrego dostawcę, który uchroni Cię przed śledzeniem.

Usługa VPN nie jest dozwolona w takich krajach, jak:

Białoruś

Irak

Korea Północna

Turkmenistan

Usługa VPN jest ograniczana w takich krajach, jak:

Chiny

Iran

Oman

Rosja

Turcja

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Top dostawców VPN

NordVPN

Siedziba: Panama

Panama Lokalizacja serwerów: ponad 5600 serwerów w 59 krajach

ponad 5600 serwerów w 59 krajach Nielimitowany transfer danych: TAK

TAK No log policy: TAK

TAK 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Sprawdź plan abonamentowy

CyberGhost

Siedziba: Rumunia

Rumunia Lokalizacja serwerów: 8 269 serwerów w 91 lokalizacjach

8 269 serwerów w 91 lokalizacjach Nielimitowany transfer danych: TAK

TAK No log policy: TAK

TAK 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Sprawdź plan abonamentowy

PureVPN

Siedziba: Hongkong

Hongkong Lokalizacja serwerów: ponad 2000 serwerów w ponad 140 krajach

ponad 2000 serwerów w ponad 140 krajach Nielimitowany transfer danych: TAK

TAK No log policy: TAK

TAK 31-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Sprawdź plan abonamentowy

ExpressVPN

Siedziba: Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Brytyjskie Wyspy Dziewicze Lokalizacja serwerów: ponad 3000 serwerów w 94 krajach

ponad 3000 serwerów w 94 krajach Nielimitowany transfer danych: TAK

TAK No log policy: TAK

TAK 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Sprawdź plan abonamentowy

Surfshark VPN

Siedziba: Holandia

Holandia Lokalizacja serwerów: ponad 3200 w 65 krajach

ponad 3200 w 65 krajach Nielimitowany transfer danych: TAK

TAK No log policy: TAK

TAK 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Sprawdź plan abonamentowy

