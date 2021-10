Jak oglądać Samsung Galaxy Unpacked 2021 Part 2?

Samsung organizuje zaskakujące wydarzenie Galaxy Unpacked w dniu 20 października 2021 roku. Podczas gdy firma nie ujawniła dokładnie, co odsłoni podczas tego wydarzenia, wspomniała, że "otwiera nowe doświadczenia dla wyrażania siebie poprzez technologię".

Nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked 2021 Part 2 odbędzie się online, podobnie jak poprzednie edycje, podczas których Samsung zaprezentował m.in. Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3. Strumień wideo na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć 20 października 2021 roku o godzinie 16:00 ECT na oficjalnym kanale YouTube firmy. Samsung będzie również transmitować to wydarzenie na swoich stronach internetowych - Samsung.com i Samsung Newsroom.

Samsung twierdzi, że tego dnia otworzy się "nowy wymiar możliwości". Co więc producent planuje nam pokazać?

Zobacz również:

Jeszcze do niedawna, najbardziej prawdopodobną opcją byłaby premiera Galaxy S21 Fan Edition. W ciągu ostatnich tygodni dowiedzieliśmy się, że Samsung kasuje to urządzenie, usuwając wszelkie ślady jego istnienia, jakby nigdy nad nim nie pracował. Ciągłe problemy na rynku półprzewodników także pozwalały przypuszczać, że Galaxy S21 FE albo nigdy nie zostanie zaprezentowany, albo nastąpi to dopiero w 2022 roku. Chociaż losy tego smartfona są mocno burzliwe, to wszystko wskazuje na to, że już wkrótce może ono ujrzeć światło dzienne. Z ostatnich informacji wynika, że premiera Galaxy S21 FE odbędzie się 11 stycznia.

Nie spodziewamy się także wielu szczegółów dotyczących oprogramowania Samsunga. Informacje na ten temat otrzymamy zapewne podczas wydarzenia SDC21, które zaplanowane jest na 26 października.