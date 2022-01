Jak oglądać europejską premierę Redmi Note 11?

Po kilku miesiącach czekania Xiaomi w końcu zaprezentuje europejskie modele z rodziny Redmi Note 11. Pierwotnie smartfony zostały zaprezentowane w Chinach jeszcze w 2021 roku, ale oczekiwanie się opłaciło. Smartfony, które trafią do sprzedaży w naszym kraju otrzymają lepszy wyświetlacz AMOLED, wydajniejsze podzespoły oraz nowsze oprogramowanie. Spodziewamy się, że Redmi Note 11 będą jednymi z najciekawszych średniaków pierwszej połowy 2022 roku.

Modele z serii Redmi Note po raz kolejny ponownie zaskoczą nas stosunkiem jakości do ceny. Spodziewamy się, że na rynku pojawią się trzy modele - Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11 Pro 5G.

Smartfony z rodziny Redmi Note 11 zostaną zaprezentowane 26 stycznia 2022 roku o godzinie 13:00 czasu lokalnego w Polsce.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!



Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5