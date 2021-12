Jak oglądać filmy i seriale na Disney+?

Disney Plus to jedna z platform VOD, której treść nie została jeszcze udostępniona w Polsce. Istnieje jednak sposób, który pozwala nam uzyskać dostęp do szerokiej biblioteki filmów i seriali Disneya, Marvela oraz z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jaki?

Spis treści

Disney+ to amerykańska usługa streamingowa na życzenie, podobna działaniem do innych popularnych platform VOD takich jak Netflix, HBO Max, czy Hulu. Jest to generalnie ciekawa alternatywa dla standardowych mediów takich jak telewizja cyfrowa czy ziemna i aby z niej korzystać, należy uprzednio wykupić subskrypcję, która w miesięcznym rozrachunku zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt złotych. W ramach szerokiej biblioteki serwisu użytkownik otrzymuje dostęp do ciekawych filmów i seriali, których nie można obejrzeć w innym miejscu. Niestety, na dzień dzisiejszy platforma Disney+ nie jest dostępna w Polsce. Istnieje jednak sposób, który pozwoli cieszyć się rozmaitymi tytułami, a co najważniejsze nie wiąże się on z koniecznością wyprowadzki do Ameryki.

Cena

Uzyskanie dostępu do Disney+ następuje po wykupieniu subskrypcji. Biorąc pod uwagę cenę jednego z krajów europejskich, to miesięczny koszt wynosi 8,99 euro, czyli 42 zł. Porównując to do ceny abonamentu Netflixa czy serwisu Player, to jest to śmiesznie niska wartość. Alternatywą jest wykupienie rocznej subskrypcji, która wynosi 89,90 euro, czyli 416 zł, co daje 34,5 zł za miesiąc. W tym wypadku przedstawiciele platformy nie zdecydowali się na rozróżnienie pod względem trybów i jakości transmitowanych treści - w wymienionej cenie każdy otrzymuje dostęp do filmów i seriali najwyższej jakości 4K HDR ze wsparciem Dolby Vision i Dolby Atmos.

Zobacz również:

Co można obejrzeć

Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o zestaw filmów i seriali dostępnych w ramach biblioteki Disney Plus, najbardziej usatysfakcjonowani są i będą fani Gwiezdnych Wojen, Disneya oraz uniwersum Marvela. Na platformie już teraz dostępne są wszystkie opublikowane produkcje powiązane ze Star Wars oraz Marvel Cinematic Universe, w tym między innymi jeden z najlepszych produkcji 2019 roku - “The Mandalorian”, “Piratów z Karaibów” czy “Kevin sam w domu”.

Poza tym oczywiste jest, że na serwisie można zobaczyć produkcje Disneya. Na szczęście nie tylko, gdyż w katalogu znajdziemy także tytuły takich wytwórni jak: Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Fox, National Geographic oraz Touchstone Pictures. Dzięki temu zawartość biblioteki Disney+ jest naprawdę szeroka i zadowoli nie tylko dzieci, do których generalnie kierowana jest oferta platformy, ale także dorosłych.

Jak oglądać?

Najprostszą metodą, która pozwala na uzyskanie dostępu do zagranicznych platform VOD jest skorzystanie z sieci VPN. Dzięki niej jesteśmy w stanie za pomocą kilku kroków połączyć się z dowolnym serwerem na świecie i zmienić nasz adres IP na zagraniczny. Tym sposobem jesteśmy w stanie przekonać stronę lub serwis, z którym chcemy się połączyć, że znajdujemy się w innym miejscu na ziemi niż w rzeczywistości.

Jak w takim razie otrzymać dostęp do platformy Disney+? Wystarczy, że pobierzemy program z obsługą sieci VPN. W Polsce mamy dostęp do szerokiej oferty dostawców, z czego do najpopularniejszych należą: SurfShark, NordVPN, PrivateVPN oraz ExpressVPN. Warto przeanalizować każdą z nich, by wybrać najkorzystniejszy plan. Większość usługodawców oferuje trzydziestodniowy okres zwrotu pieniędzy oraz krótki okres próbny, dzięki czemu możemy być spokojni o rezygnację z programu bez żadnych konsekwencji. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wersję oprogramowania dopasowaną do naszych urządzeń i systemu operacyjnego oraz liczbę serwerów.

Po wybraniu odpowiedniego planu należy przejść do utworzenia konta oraz wybrania metody płatności. Nie zdziw się, jeżeli finalna kwota do zapłaty będzie się nieco różnić od tej widocznej na ekranie z ofertą. Jest to celowy zabieg operatorów, którzy często nie uwzględniają w niej podatku. Następnie przechodzimy do pobrania odpowiedniego programu i logowania. Wygląd i nazwy funkcji w aplikacjach poszczególnych dostawców mogą się nieco różnić, jednak schemat ich działania pozostaje taki sam: logowanie na konto > wybór odpowiedniego serwera > połączenie z serwerem.

Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, to zostało już tylko zalogować się na platformę Disney+, by cieszyć się pełną biblioteką filmów i seriali dostępnych w kraju, w którym znajduje się nasz serwer.

Co grozi użytkownikom?

Warto pamiętać, że wykorzystywanie sieci VPN do uzyskania dostępu do zablokowanej zawartości w serwisie Disney+ jest legalne. Może ono jednak nie być zgodne z ogólnymi postanowieniami regulaminu samej platformy. Jakie mogą być tego skutki? Jeżeli Disney+ wykryje próbę połączenia za pośrednictwem sieci VPN, może zablokować nasz numer IP do momentu, w którym nie zakończymy połączenia. W większości przypadków nie powinniśmy mieć jednak problemów ze skutecznym odblokowaniem dostępu do filmów i seriali, które nie są dostępne w Polsce.