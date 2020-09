Jak oglądać konferencję Apple Time Flies (15.09.2020)

Najbliższe wydarzenie Apple o nazwie Time Flies już 15 września 2020 roku. Pokazujemy, jak oglądać na żywo premierę Apple Watch Series 6.

Premiera iPhone 12 została opóźniona, ale tradycji stanie się zadość. Apple finalnie zorganizuje konferencję prasową we wrześniu 2020 roku. Wydarzenie o nazwie Time Flies, która wskazuje na prezentację nowego zegarka Apple Watch Series 6 już 15 września 2020 roku.

Apple Time Flies

Najbliższa premiera będzie transmitowana na żywo do sieci. Uwaga tym razem Apple przewidziało kilka odstępstw od normy.

Wydarzenie Apple Time Flies można oglądać na większości urządzeń Apple. Z wiadomych względów całości nie obejrzymy na zegarkach Apple Watch oraz głośnikach HomePod.

Co ciekawe po raz pierwszy odkąd Apple organizuje wydarzenia transmitowane na żywo do sieci firma wymaga, aby oglądać je z amerykańskiej witryny Apple.com. Użytkownicy próbujący uzyskać połączenie z lokalnych stron Apple będą automatycznie odsyłani do witryny z końcówką .com.

Dodatkowo całość transmitowana będzie również na platformie YouTube. Transmisja została już utworzona, a Apple pozwala na dodawanie przypomnień do kalendarza. Oglądanie na YouTube rekomendowane jest dal osób pragnących transmitować z przeglądarki Google Chrome oraz urządzeń innych producentów.

Istnieje również możliwość oglądania za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemami iOS i iPadOS. Ich użytkownicy mogą wybrać aplikację YouTube lub oglądać przez Safari.

Nie ma również problemu z transmisją na wielki ekran za pośrednictwem Apple TV lub AirPlay.

Pamiętaj - Konferencja Apple Time Flies rozpoczyna się 15.09 o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce. Wydarzenie powinno trwać około godziny. Wkrótce po zakończeniu przekażemy Wam w formie relacji najważniejsze informacje.

