Jak oglądać lot Jeffa Bezosa w kosmos?

Miliarder odbędzie podróż w rakiecie suborbitalnej wielokrotnego użytku, zbudowanej przez Blue Origin - prywatną firmę kosmiczną założoną przez Bezosa w 2000 roku.

Spis treści

Misja wystartuje z zakładu Blue Origin w zachodnim Teksasie i odbędzie się we wtorek, 20 lipca. Będzie to pierwszy start rakiety z załogą na pokładzie. Najlepsze jest to, że Blue Origin będzie transmitować całe wydarzenie w czasie rzeczywistym.

Czego się spodziewać

W podróży towarzyszyć miliarderowi będą jego brat Mark, pionier lotnictwa Wally Funk, który w wieku 82 lat stanie się najstarszą osobą, która odbyła podróż w kosmos, oraz 18-letni Oliver Daemen, który stanie się najmłodszą osobą, która dokona tego samego wyczynu. Czteroosobowa załoga poleci aż do linii Kármána, około 100 km w górę. Linia Kármána jest punktem powszechnie uważanym za krawędź kosmosu.

Zobacz również:

Następnie bracia Bezos, Funk i Daemen wrócą na swoje miejsca, by wylądować na spadochronach w pobliżu miejsca startu. Całe wydarzenie, od startu do lądowania, będzie trwało około 10 minut. Widzowie będą mogli zobaczyć start rakiety, moment odłączenia się kapsuły od rakiety, powrót rakiety oraz ujęcia z wnętrza kapsuły. Podczas gdy misja będzie spełnieniem dziecięcego marzenia Bezosa o podróży w kosmos, lot będzie również testem, który pokaże czy Blue Origin może oferować komercyjne usługi turystyki kosmicznej.

Jak oglądać

Rakieta New Shepard ma wystartować o godzinie 8:00 CT (o 15:00 w Polsce) we wtorek, 20 lipca. Transmisja na żywo rozpocznie się o 6:30 CT (o 13:30 w Polsce) i będzie można ją oglądać na stronie Blue Origin. Po powrocie kapsuły na Ziemię, czterech członków załogi odbędzie konferencję prasową, która również będzie transmitowana na żywo.

Źródło: digitaltrends.com