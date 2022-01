Jak oglądać lot ogromnej asteroidy, która przeleci obok Ziemi?

Ogromna asteroida przeleci tak blisko Ziemi, że będziemy mogli ją obserwować. Odpowiadamy, gdzie obejrzeć to wydarzenie.

Asteroida o średnicy nieco ponad 1 kilometr, która niedługo pojawi się na niebie, nazywa się 1994 PC1. Już od dawna była znana naukowcom i badana przez ekspertów. Na szczęście, nie stanowi ona zagrożenia dla Ziemi ani jej mieszkańców.

Ciekawą rzeczą natomiast jest to, że prędkość asteroidy względem Ziemi to 19,5 km/sec. Dzięki temu będziemy mogli obserwować lot kamiennego olbrzyma. Asteroida minie Ziemie we wtorek 18 stycznia.

Zobacz również:

Jak oglądać lot asteroidy?

NASA w swoim Twitterze zamieściło post, w którym poleciło swoją stronę do obserwacji asteroid. Jest to interesujące narzędzie, w którym zobaczymy nie tylko lot asteroidy 1994 PC1, ale też wszystkich tych, które obserwują naukowcy. Asteroidy są dokładnie opisane, a dzięki funkcji symulacji możemy zobaczyć, w którym miejscu będą znajdować się obiekty w przyszłości.

Wszystkie dane dotyczące omawianej asteroidy znajdziemy również na stronie In The Sky. Dowiemy się tam m.in. o widoczności asteroidy w wybranym dniu.

fot. In The Sky

Jeśli w Twojej miejscowości nie ma możliwości obserwacji asteroidy z różnych powodów, Virtual Telescope Project z siedzibą w Rzymie będzie transmitował obserwację na żywo.

Polecamy: Nowe wyzwanie dla łazika na Marsie! NASA ma szalony pomysł

Źródło: cnet.com