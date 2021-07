Jak oglądać polskiego Netflixa za granicą?

Zastanawiacie się, czy w trakcie zagranicznego urlopu będziecie mogli oglądać swoje ulubione filmy i seriale na platformie Netflix? Z tego krótkiego poradnika dowiecie się, jak to zrobić.

Rozpoczyna się już okres urlopów, podczas których wielu z nas zaplanowało pewnie wyjazdy za granicę, wybierając słoneczne wybrzeża Hiszpanii, czy Grecji. Jadąc na wakacje pewnie każdy zabiera ze sobą smartfon, czy tablet, aby w jakiś sposób umilić sobie czas między aktywnościami, lub podczas podróży. Kto z nas nie oglądał kolejnego odcinka swojego ulubionego serialu w drodze do pracy?

No właśnie, podróżując po Europie możemy już mieć z tym pewien problem, dlatego w tym tekście postaramy się odpowiedzieć na jedno ważne pytanie: jak korzystać z platformy Netflix za granicą?

Dlaczego w ogóle musimy się tym przejmować? Wszystko przez Netflixa, który wprowadził liczne ograniczenia, uniemożliwiające nam oglądanie niektórych produkcji poza granicami kraju. W większości przypadków jest to spowodowane konkretnymi warunkami licencyjnymi, ograniczającymi możliwość wyświetlenia danych treści w konkretnych państwach. Uproszczając: polska wersja Netflixa jest niedostępny za granicą. Ze względu na to nie obejrzymy niektórych filmów i seriali oraz nie będziemy mieli możliwości wyboru oglądania produkcji z polskim lektorem, czy napisami.

Jak poradzić sobie z tym problemem? Najprostszą metodą będzie zmiana naszego adresu IP. Dzięki temu nawet przebywając za granicą, będziemy w stanie przekonać Netflixa, że wciąż jesteśmy w Polsce. Do zmian adresu IP służą wszelkiego rodzaju sieci VPN. Oczywiście korzystanie z VPN jest legalne, jednak amerykańska platforma streamingowa może czasem wykryć próbę zmiany adresu IP i zablokować wyświetlanie konkretnych treści. Z tego powodu nie każda z dostępnych w Polsce usług VPN będzie skuteczna.

Poniżej znajdziecie oferty czterech dostawców, którzy umożliwią nam dostęp do polskiego Netflixa za granicą:

NordVPN

Oferta Nord VPN

ExpressVPN

Oferta Express VPN

Surfshark

Oferta Surfshark VPN

PrivateVPN

Oferta Private VPN

Jak korzystać z sieci VPN?

Pierwszy krokiem jest oczywiście wybranie oferty, która naszym zdaniem jest najlepsza. Przeglądając strony poszczególnych dostawców możemy z łatwością porównać kwoty, jakie przyjdzie nam płacić za korzystanie z ich usług.

Warto pamiętać, że im dłuższy abonament wybieramy, tym mniejszą kwotę w skali miesiąca przyjdzie nam zapłacić. Z drugiej strony, przy dłuższych planach jesteśmy zmuszeni do zapłacenia za cały okres trwania naszego abonamentu z góry. Jeżeli jednak decydujemy się na zakup VPN tylko na potrzeby wyjazdu, to pamiętajmy, że każdy z dostawców oferuje nam trzydziestodniowy okres zwrotu pieniędzy, więc po powrocie z wakacji będziemy mogli zrezygnować z usługi. Coraz większa ilość dostawców przyjmuje płatności w kryptowalutach, więc osoby w nie inwestujące z pewnością będą zadowolone.

Po wybraniu odpowiedniego planu przechodzimy do utworzenia konta oraz wybrania metody płatności. Pamiętajmy, że kwota, którą przyjdzie nam ostatecznie zapłacić może nieco różnić się od tej widocznej na ekranie z ofertą. Jest to celowy zabieg operatorów, którzy często nie uwzględniają w niej podatku.

Po zatwierdzeniu płatności możemy zalogować się na konto w serwisie oraz pobrać aplikację. Pamiętajmy o wyborze wersji dopasowanej do naszego urządzenia oraz systemu operacyjnego. Po pobraniu oraz zainstalowaniu aplikacji logujemy się na wpisane wcześniej przez nas dane: adres mailowy i hasło. Po tym możemy już bez najmniejszego problemu korzystać z dostępnych w sieci lokalizacji i łączyć się z konkretnymi adresami IP. Jeżeli przebywamy za granicą i chcemy korzystać z polskiej wersji Netflixa, musimy oczywiście połączyć się z polskim serwerem.

Pamiętajmy, że każda z firm posiada osobne aplikacje, które mogą różnić się między sobą wyglądem i niektórymi funkcjami, ale schemat działania każdej z nich jest taki sam: logowanie > wybór odpowiedniego serwera > połączenie.

Po nawiązaniu połączenia możemy już bez przeszkód korzystać z Netflixa. Możliwa będzie sytuacja, w której platforma mimo wszystko zmieni język, w którym strona, lub aplikacja się wyświetla, jednak to zmienimy w ustawieniach. Aby tego dokonać musimy otworzyć informacje ogólnego naszego konta, następnie w zakładce Profilei kontrola rodzicielska wybieramy profil, w którym chcemy dokonać zmian. W rozwiniętym menu na pierwszym miejscu znajdzie się kategoria Język. Klikamy w Zmieńi w kolejnym oknie ustawiamy język, w którym chcemy oglądać wyświetlane treści.

Ustawienia języka w koncie Netflix

Wybierając poszczególny film, czy serial, zwróćmy także uwagę na język napisów i lektora. To także możemy z łatwością zmienić w trakcie oglądania z poziomu dolnego paska.

Zmiana języka w trakcie oglądania filmu

Oczywiście warto wziąć pod uwagę to, że usługa VPN działa w obie strony. To znaczy, że przebywając w Polsce będziemy mogli wybrać dowolne miejsce na świecie, które jest dostępne w danej sieci VPN. Oznacza to potencjalnie dużo większą liczbę dostępnych produkcji, które będziemy mogli obejrzeć. Należy jednak pamiętać o tym, że wybierając adres IP w danym kraju, treści na Netflixie dostępne będą w stosownym języku.

Jeżeli martwicie się tym, że Netflix wykryje fakt używania VPN i zablokuje daną lokalizację i w konsekwencji zbanuje wasze konto, to spieszymy z informacją, że nic takiego się nie stanie. Wasze konto na platformie streamingowej pozostanie nietknięte. Istnieje jednak ryzyko, że adres, z którego korzystaliście zostanie zablokowany. Wtedy należy po prostu przerwać połączenie i nawiązać je ponownie.