Jak oglądać premierę Mi Mix 4 i Mi 9 Pro?

DzisiajZiaomi zaprezentuje Mi Mix 4 i Mi 9 Pro. Zobacz to wydarzenie na żywo!

O tym, co będzie sobą prezentować ten model, piszemy w osobnym artykule: Xiaomi Mi Mix 4 - cena, data premiery, specyfikacja. Tu warto nadmienić, że ostatecznie wejdzie do sprzedaży nie z cyferką"4", ale jako Mi Mix Alpha. I warto przypomnieć, że to właśnie Mi Mix był pierwszym smartfonem bez górnej ramki, z aparatem selfie pod ekranem. Teraz mamy spodziewać się modelu całkowicie bez ramek, z ekranem wylewającym na boki. Mi 9 Pro jest nieco mniej oczekiwane, ale może być również ciekawą propozycją. Oba smartfony będą wspierać standard 5G..

Transmisja na żywo odbędzie się poprzez oficjalny kanał na YouTube i możesz oglądać ją w poniższym odtwarzaczu na tej stronie!

Co ciekawe, za ok. 5 miesięcy zapowiadane jest Mi 10, a więc następca prezentowanego dzisiaj Mi 9. Transmisja rozpocznie się o godzinie 8 rano czasu polskiego. Zapraszamy do jej oglądania na żywo!