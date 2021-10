Jak oglądać premierę nowego MacBooka Pro z Apple M1X - data, godzina, link

Już dziś - 18 października 2021 roku Apple zaprezentuje nowe MacBooki Pro. Sprawdź, jak oglądać premierę na żywo i być na bieżąco z jesiennymi nowościami firmy Apple.

Po wrześniowym wydarzeniu California Streaming nadszedł czas na kolejną konferencję prasową od Apple. Tym razem mowa o wydarzeniu Unlashed, które w całości poświęcone będzie komputerom przenośnym z rodziny MacBook Pro.

Apple Unlashed

Po wielu miesiącach oczekiwania gigant z Cupertino zaprezentuje zupełnie nowe MacBooki Pro. Wśród zmian oczekujemy nowej obudowy z portem HDMI, czytnikiem kart pamięci oraz złączem do ładowania MagSafe. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Apple M1X, a bazowa konfiguracja otrzyma co najmniej 16 GB RAMu i 512 GB nośnik SSD.

Nowe komputery MacBook Pro zostaną zaprezentowane w poniedziałek - 18 października 2021 roku o godzinie 10:00 czasu lokalnego w Kalifornii.

W Polsce streaming rozpocznie się o godzinie 19:00.

Wydarzenie o nazwie Unlashed odbędzie się w formie zdalnej i będzie na żywo transmitowane do sieci. Poza komputerami MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16 możemy zobaczyć również nowego Maca mini. Spodziewamy się również, że Apple zapowie debiut finalnej wersji systemu operacyjnego macOS 12 Monterey.

Jak oglądać światową premierę MacBooka Pro?

Gigant z Cupertino wymaga, aby oglądać wydarzenie z amerykańskiej witryny Apple.com. Użytkownicy próbujący uzyskać połączenie z lokalnych stron Apple będą automatycznie odsyłani do witryny z końcówką .com. Obecnie na stronie umieszczone jest zaproszenie pozwalające dodać wydarzenie do naszego kalendarza. Link do transmisji pojawi się na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

Premiera MacBooków Pro transmitowana będzie również na YouTube z wykorzystaniem oficjalnego konta Apple.

Oglądanie na YouTube rekomendowane jest dla osób pragnących transmitować z przeglądarki Google Chrome oraz urządzeń innych producentów.

Istnieje również możliwość oglądania za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemami iOS i iPadOS. Ich użytkownicy mogą wybrać aplikację YouTube lub oglądać przez Safari.

Nie ma również problemu z transmisją na wielki ekran za pośrednictwem Apple TV lub AirPlay.

Pamiętaj - konferencja Unlashed rozpoczyna się 18 października o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce. Wydarzenie powinno trwać około godziny. Wkrótce po zakończeniu przekażemy Wam w formie relacji najważniejsze informacje.

Więcej informacji o MacBooku Pro znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.