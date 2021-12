Jak ograniczyć zagrożenie Log4j? Bitdefender doradza

W ostatnich dniach głośno było o luce w Log4j. W jaki sposób uniknąć zagrożenia?

Exploit Log4j okazał się prawdziwą plagą, która w kilka dni została wykorzystana aż 840 tys. razy. Przypomnę: "Exploit odkryty początkowo na serwerach służących do obsługi Minecrafta pozwala do zdalnego wykonywania kodu źródłowego korzystając z języka programowania Java. Luka pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad systemem. Co istotne błąd znajduje się w wielu wersjach frameworki Apache Struts, który wykorzystywany jest do budowy wielu ważnych biznesowych systemów informatycznych."

Jak przypomina Bitdefender, z biblioteki Apache Log4j korzystają między innymi Amazon, Apple, Cisco czy Microsoft. Luke CVE-2021-44228 otrzymała najwyższy możliwy wynik ryzyka - 10/10 punktów. Ale już 9 grudnia Apache Foundation udostępniło awaryjną aktualizację dla krytycznego błędu zero-day w Log4j, więc przestępcy zaczęli szukać maszyn, które jeszcze jej nie wprowadziły. Choć pierwsze ataki wymierzone były w sprzęt do kopania kryptowalut, podatność może zostać użyta do przeprowadzania ataków ransowware. Honepoty Bitdefendera wykrywają zmasowane działania hakerów próbujących złamać zabezpieczenia różnych usług internetowych.

Co robić, aby czuć się bezpiecznie? Eksperci firmy zalecają przede wszystkim wdrożenie wszystkich istniejących poprawek i środków łagodzących zalecanych w branżowych poradnikach dostawców. W firmach powinno przeprowadzić się trzy akcje:

audyt infrastruktury - ma na celu identyfikację systemów z platformą logowania Apache Log4j2 , a następnie uaktualnienie ich do wersji Log4j 2.17.0;

- ma na celu identyfikację systemów z platformą logowania , a następnie uaktualnienie ich do wersji Log4j 2.17.0; analiza łańcucha dostaw oprogramowania i listy programów - wprowadzenie poprawek oraz łatek od opiekunów projektów oprogramowania typu open source bądź od producentów aplikacji komercyjnych;

- wprowadzenie poprawek oraz łatek od opiekunów projektów oprogramowania typu open source bądź od producentów aplikacji komercyjnych; aktywny monitoring infrastruktury pod kątem potencjalnych prób wykorzystania luki i szybkie reagowanie na wszelkie podejrzane incydenty.

W trakcie kolejnych dni spodziewamy się następnych porad związanych z ochroną przed tą maksymalnie niebezpieczną podatnością.

Źródło: Bitdefender