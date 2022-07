Jak ominąć korki i zaoszczędzić na dojazdach? Rozwiązaniem może być ten rower elektryczny

Rowery elektryczne zyskują coraz większą popularność - co czwarty Polak planuje zakup urządzenia w przeciągu roku. Rośnie również różnorodność dostępnych modeli, a także funkcjonalność elektrycznych jednośladów. Dziś bierzemy pod lupę najnowszy model od Bird, a mianowicie Urban 1.0 M22. Czy warto zdecydować się na zakup?

Rowery elektryczne

Pierwszy jednoślad elektryczny ujrzał światło dzienne w 1895 roku. Nikt nie przypuszczałby, że dekady pracy zaowocują tak innowacyjną wersją urządzeń z jakimi spotykamy się na dzień dzisiejszy. Wzrostu popularności można szukać w wielu czynnikach - m.in. chęć mobilności, zmniejszenie kosztów dojazdu, skrócenie czasu dotarcia do pracy lub szkoły, a nawet i ekologii w odniesieniu do transportu publicznego lub auta. Rower elektryczny ma do zaoferowania wiele korzyści, które okazują się być atrakcyjne zarówno w formie rekreacji, sportu, jak i podczas codziennych wyzwań. Wystarczy naładować akumulator, aby korzystać z uroków nowoczesnego sprzętu.

Rower elektryczny Bird Urban 1.0 M22 - parametry techniczne

Zważając na popularyzację rowerów elektrycznych i szukania alternatyw dla komunikacji miejskiej, przyjrzeliśmy się bliżej najnowszemu modelowi amerykańskiej marki Bird Czy warto zainwestować w nowoczesny jednoślad?

Urządzenie wyposażono w silnik Bafang, H400B o mocy 250 Watt (jest to równocześnie najmocniejszy silnik zgodny z europejskimi przepisami). Zamontowano go w tylnej piaście roweru, aby praca była cicha, a dźwięk podzespołu nie rozpraszał podczas jazdy. Jej płynność oraz komfort zawdzięczamy m.in. 7 biegom Shimano, które możemy dopasowywać samoczynnie do konkretnych warunków na trasie. Rower elektryczny posiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 9.6 Ah, co pozwala na pokonanie tras od 60 do 100 kilometrów (w zależności od tempa jazdy oraz ustawień indywidualnych). Co istotne, producent gwarantuje żywotność baterii w granicach 800 cykli. Jedno naładowanie to zaledwie 4 godziny - tuż po, możemy ruszać w dalszą trasę. O bezpieczeństwo na szosach zadbają sprawdzone hamulce tarczowe (Tektro i Aries). Postępy, a w tym prędkość, dystans i tryby wspomagania - możemy śledzić na czytelnym ekranie LCD Dash. Rower elektryczny może być sterowany za pomocą mobilnej aplikacji Bird, wszystko to dzięki łączności Bluetooth.

Rower elektryczny Bird Urban 1.0 M22 - dla kogo?

Elektryczny jednoślad posiada 28-calowe opony marki Kenda oraz wytrzymałą, aluminiową 22-calową ramę. Najnowszy model jest odpowiedni dla osób mierzących 173 cm - 190 cm, o wadze do 120 kilogramów. Wyglądem nawiązuje do klasycznego roweru miejskiego, a jego waga to niespełna 23,4 kg. Na wyposażenie składa się również nowoczesne oświetlenie LED, błotniki, dzwonek oraz alarm antykradzieżowy. Jest to propozycja zarówno dla osób, które pragną ominąć korki, dotrzeć do pracy, ale i skorzystać z mobilności w celach rekreacyjnych. Zważając na parametry roweru, będzie odpowiednim wyborem w mieście, jak i podczas bardziej wymagających wypraw. Dzięki polskiemu dystrybutorowi 4cv, model znajdziesz już teraz w polskich sklepach.

