Jak oszczędzać prąd w domu? Samsung proponuje nam świetne rozwiązanie

Niemal każdy z nas zastanawia się, co zrobić, aby zmniejszyć rachunki za prąd i szuka najlepszych sposobów, by nieco zaoszczędzić. Samsung postanowił wyjść naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając na rynek innowacyjne lodówki wyposażone w moduł Wi-Fi i aplikację SmartThings, dzięki którym można zaoszczędzić aż do 15% energii. Miałam okazję przyjrzeć się bliżej tym funkcjonalnościom.

Spis treści

Nie ma co ukrywać, urządzenia AGD w naszym domu to najwięksi pożeracze energii elektrycznej. Mowa tu m.in. o pralkach, zmywarkach, kuchenkach czy lodówkach, czyli sprzętach, które stanowią niezbędne wyposażenie każdego mieszkania. Jak zatem zadbać o niższe rachunki za prąd? Jest na to kilka sposobów, a ja miałam okazję poznać jeden z nich na konferencji Samsunga poświęconej najnowszym technologiom i aplikacji SmartThings.

Fot.: PCWorld

Po co mi Wi-Fi w lodówce?

Lodówka wyposażona w moduł Wi-Fi - czy to nie przesada? Być może, ale jest to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zaoszczędzić do 15% energii w skali roku. Co gwarantuje najnowsza technologia w lodówkach Samsunga i aplikacja SmartThings?

Tryb AI Energy Mode

W tym trybie lodówka uczy się naszych nawyków, czyli tego, w jaki sposób korzystamy z urządzenia na co dzień - w jakich godzinach otwieramy lodówkę, jakie produkty wkładamy do środka itp. - i na tej podstawie analizuje oraz dostosowuje pracę, aby działać mniej lub bardziej intensywnie, a przy tym zużywać mniej energii.

Zobacz również:

Fot.: PCWorld

Powiadamianie o otwartych drzwiach

Niedomknięta lodówka może narazić nas na największą stratę energii, a niestety takie sytuacje zdarzają się w każdym domu. Dzięki aplikacji SmartThings unikniemy takiej sytuacji - jeśli tylko dojdzie do takiego zdarzenia, od razu otrzymamy powiadomienie na telefon.

Fot.: PCWorld

Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja mobilna SmartThings umożliwia stałą obserwację zużycia energii (godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne) wszystkich podłączonych sprzętów. Co więcej, obliczane są przewidywane opłaty oraz wyświetlane są wskazówki, informujące nas, co możemy zrobić, aby zużycie energii było mniejsze.

Fot.: PCWorld

Warto dodać, że aplikacja SmartThings to centrum dowodzenia, które może posłużyć do kontroli wielu różnych urządzeń w naszym domu. Możemy monitorować zużycie energii wszystkich sprzętów, które zostaną połączone z aplikacją i sprawdzać, co pożera najwięcej energii i co można zmienić, aby nieco zaoszczędzić.

Lodówki Samsung wyposażone w moduł Wi-Fi

Lodówka SAMSUNG RF65A977FSG EF Family Hub Side by Side

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 387 l / 250 l

Poziom hałasu: 37 dB

Bezszronowa (No Frost): tak, pełny No Frost

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 182,5 x 91,2 x 72,3 cm

Lodówka SAMSUNG RS6HA8880B1 EF Family Hub Side by Side

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 389 l / 225 l

Poziom hałasu: 36 dB

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 178 x 91,2 x 71,6 cm

