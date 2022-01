Jak oszukano ponad 100 milionów użytkowników Androida?

Odkryto ogromna liczbę aplikacji na Androida, które kradły pieniądze użytkowników.

Aplikacje do wyłudzania pieniędzy już dawno nie są niczym nowym. Wszyscy wiemy, że zanim coś pobierzemy na swojego smartfona, warto kilka razy upewnić się, że jest to bezpieczny plik lub aplikacja. To wszystko dlatego, że na naszych smartfonach często są przechowywane wrażliwe dane czy chociażby klucze dostępu do kont bankowych.

Badacze cyberbezpieczeństwa z Zimperium zLabs odkryli nową serię oszustw "Dark Herring". Polegała ona na tym, że aplikacje oferowały możliwości Premium dla zarejestrowanych użytkowników. Po rejestracji była naliczana opłata w wysokości do 15 dolarów poprzez metodę Direct Carrier Billing (DCB).

Direct Carrier Billing (DCB) jest sposobem opłaty, który pozwala użytkownikom kupować online za pośrednictwem rachunku za ich plan telefoniczny. Dlatego często użytkownicy nawet nie wiedzieli, że z ich konta została pobrana jakaś kwota. Co więcej, mogli spokojnie dalej używać aplikacji.

Oszustwo to było trudne do wykrycia z tego powodu, że nie każdy, kto pobrał aplikację, rejestrował się w niej. Niemniej jednak badacze podają informacje, że takich aplikacji w sumie jest 419 - pełną listę można znaleźć pod tym linkiem. Aplikacje zostały pobrane na ponad 100 milionach urządzeń w ponad 70 krajach na całym świecie.

