Jak pobrać poprawkę do wadliwych aktualizacji Windows 10

Firma Microsoft udostępni aktualizację Windows 10 o nazwie Patch Tuesday, która zawiera poprawki błędów. Czego możemy się spodziewać i jak ją zainstalować?

Regularnie co miesiąc o 22:00 czasu PST firma Microsoft publikuje zbiorczą aktualizację o nazwie Patch Tuesday. Zawiera ona poprawki i ulepszenia bezpieczeństwa systemu Windows 10. Można się spodziewać, że to właśnie za pomocą tej aktualizacji zostaną wprowadzone rozwiązania, które usuną szereg błędów i awarii występujących w ostatnich miesiącach. Warto zauważyć, że ostatnio problemów Windows 10 ma sporo, bo zaledwie wczoraj ostrzegaliśmy przed wadliwą aktualizacją KB4598291.

Przede wszystkim Patch Tuesday ma zaktualizować wszelkie zabezpieczenia systemu, żeby skutecznie chronić przed złośliwym oprogramowaniem i CVE. Ponadto aktualizacja powinna wprowadzić szereg poprawek. Najbardziej oczekuje się, że zostaną rozwiązane problemy z działaniem systemu oraz certyfikatami użytkowników. Dodatkowo gracze spodziewają się, że zostanie usunięty problem niekompatybilności gier korzystających z Direct3D 12 z nakładką programu Discord.

Aktualizacja zostanie opublikowana już jutro o 7:00 czasu polskiego. Najprawdopodobniej zostanie ona zainstalowana automatycznie, jeżeli jednak tak się nie stanie to można zrobić to ręcznie stosując się do poniższej instrukcji.