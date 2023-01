Jak podłączyć słuchawki Bluetooth do konsoli Xbox Series X? To prostsze niż myślisz

Zastanawiasz się, jak do konsoli Xbox Series X podłączyć słuchawki Bluetooth, które nie są oficjalnie wspierane przez Microsoft?

Konsola Xbox Series X ma to do siebie, że części urządzeń nie jesteśmy w stanie podłączyć do niej tak o. Tyczy się to m.in. słuchawek. Chcąc korzystać z nausznego systemu audio, teoretycznie musimy kupić dedykowany i wspierany model bezprzewodowy bądź cieszyć się połączeniem kablem z wtykiem mini-jack 3,5 mm.

Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, które pozwala nam na słuchanie dźwięku z rozgrywki za pomocą dowolnych słuchawek Bluetooth. Jak to zrobić?

Wystarczy nam do tego smartfon lub tablet.

W pierwszej kolejności na urządzenie pobieramy aplikację Xbox. Po zalogowaniu i sparowaniu jej z konsolą musimy wykonać następujące kroki. (Warto urządzenie mobilne podłączyć do sieci Wi-Fi, w innym wypadku takie rozwiązanie nie ma sensu, ze względu na duże opóźnienia).

Klikamy w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, która przeniesie nas do okna sterowania konsolą.

Następnie wybieramy opcję Granie zdalne na tym urządzeniu.

W tej chwili zarówno na ekranie telewizora, jak i urządzenia mobilnego mamy obraz konsoli. Wystarczy podłączyć słuchawki Bluetooth do smartfona, aby cieszyć się dźwiękiem gry z pominięciem ograniczeń samej konsoli.

Są jednak pewne minusy takiego rozwiązania. W wielu przypadkach zdarza się, że obecne będą opóźnienia. Przykładowo wystrzał widziany na konsoli będzie w słuchawkach słyszalny milisekundy później. O ile w standardowych grach jest to w jakiś sposób do przejścia i przyzwyczajenia się, tak w grach online i tych, które wymagają refleksu, takie rozwiązanie nie do końca się sprawdzi.

Same opóźnienia możemy też zredukować. Chodzi o mocne i stabilne połączenie pomiędzy konsolą i routerem (warto wybrać połączenie kablem ethernet), oraz połączenia smartfona z siecią. Chcąc cieszyć się z jak najmniejszych opóźnień, musimy zadbać o to, aby zapełniły się wszystkie kreski w statusie Wi-Fi.