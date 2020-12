Jak poprawnie skonfigurować bezprzewodowe Android Auto [PORADNIK]

Bezprzewodowe Android Auto powoli pojawia się na rynku. Wyjaśniamy wymagania i pokazujemy jak je poprawnie skonfigurować.

Spis treści

Android Auto to system łączności smartfona z systemem inforozrywki w samochodzie. Rozwiązanie to dostępne jest na rynku od 2015 roku. Co ciekawe Android Auto nie jest oficjalnie dostępne w Polsce, chociaż nie ma najmniejszych problemów z jego uruchomienia. W przypadku smartfonów z Androidem 9.0 Pie należy zainstalować dodatkową aplikację. Android 10 oraz nowsze posiadają preinstalowane komponenty niezbędne do działania Androida Auto. Więcej informacji o Android Auto znajdziesz tutaj.

Bezprzewodowe Android Auto

Każdy, kto choć raz jeździł z Android Auto (sprawdź, jak skonfigurować) lub CarPlay (sprawdź, jak skonfigurować) wie, że podłączanie przewodu USB do smartfona oraz auta jest męczące, a na dodatek kabel zawsze plącze się w najmniej odpowiednich miejscach.

Dziś zajmiemy się bezprzewodowym Android Auto. Wraz z rozwijającymi się technologiami, Google umożliwiło skorzystanie z Android Auto bez konieczności fizycznego połączenia smartfona z samochodem.

Niestety, aby skorzystać z bezprzewodowego Android Auto musimy posiadać kompatybilny samochód oraz smartfon.

Jakie elementy są niezbędne do działania bezprzewodowego Android Auto?

Przed przystąpieniem do procesu konfiguracji bezprzewodowego Android Auto musimy upewnić się, że posiadamy kompatybilny smartfon oraz samochód.

Do działania bezprzewodowego Android Auto potrzebujemy:

Smartfona z Androidem 11 oraz Wi-Fi 5 GHz, smartfona Samsunga lub Google z Androidem 10 lub Samsunga Galaxy S8/S8+/Note 8 z Androidem 9 i dodatkową aplikacją Android Auto

Auto kompatybilne z bezprzewodowym Android Auto

W przypadku łączności bezprzewodowej nie potrzebujemy kabla. Dobrze byłoby mieć wbudowaną w samochód ładowarkę bezprzewodową, która zadba o stałe uzupełnianie stanu baterii. W przypadku, gdy auto jej nie ma korzystanie z bezprzewodowego Android Auto przez dłuższy okres czasu rozładuje akumulator naszego smartfona.

W celu sprawdzenia kompatybilności z bezprzewodowym Android Auto skontaktuj się z dealerem. Z pewnością Twoje auto musi mieć opcję przewodowej obsługi Android Auto. Często bezprzewodowy Android Auto aktywowany jest za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania. Google posiada stronę dotyczącą kompatybilności pojazdów z Android Auto, ale jest ona mocno nieaktualna.

Konfiguracja bezprzewodowego Android Auto

Proces konfiguracji bezprzewodowego Android Auto nie jest zbytnio skomplikowany. Niestety różni się on mocno w zależności od posiadanego samochodu. W naszym przypadku łączyliśmy Samsunga Galaxy S10e z Androidem 10 i One UI 2.1 z BMW 2 Gran Coupe wyposażonym w IDrive 7.

BMW 220d Gran Coupe M Sport

Aby poprawnie skonfigurować bezprzewodowe Android Auto należy upewnić się, że telefon jest odblokowany, a samochód ma włączony zapłon (polecamy uruchomienie silnika). Dodatkowo pojazd powinien pozostawać w bezruchu. BMW oraz wiele innych samochodów nie pozwala na konfigurację Android Auto podczas jazdy.

Konfiguracja Android Auto możliwa jest tylko na postoju

W celu konfiguracji należy uruchomić Bluetooth i Wi-Fi w telefonie (z poziomu ustawień lub paska powiadomień) oraz przejść do Android Auto w systemie inforozrywki w aucie (szczegóły w znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu).

Ekran domowy IDrive

W przypadku BMW IDrive należy przejść do zakładki APPS.

Uruchamianie Android Auto w BMW IDrive

Na smartfonie warto uruchomić Ustawienia Bluetooth i upewnić się, że smartfon jest wykrywalny dla innych urządzeń.

Ustawienia Bluetooth

Auto powinno znaleźć nasz telefon.

Znaleziony Samsung Galaxy S10e kompatybilny z bezprzewodowym Android Auto

Musimy go wybrać i potwierdzić powiadomienie o przesyłaniu danych ze smartfona do samochodu.

Potwierdzenie połączenia smartfona z samochodem

Samochód wyśle do smartfona kod PIN uwierzytelniający połączenie.

Przekazanie kontaktów i historii połączeń do samochodu

W kolejnym kroku auto rozpocznie nawiązywanie połączenia z Android Auto.

Nawiązywanie pojęcia z Android Auto

Na smartfonie uruchomi się aplikacja Android Auto i poprosi o przyznanie uprawnień do wyświetlania treści na wyświetlaczu samochodu.

Przyznanie uprawnień do wyświetlania informacji na ekranie samochodu

Alternatywnie możemy przekazać samochodowi dostęp do kontaktów i historii połączeń.

Przekazanie kontaktów i historii połączeń do samochodu

Auto powinno wyświetlić komunikat o pomyślnym połączeniu z naszym smartfonem.

Po połączeniu zobaczymy interfejs Android Auto na systemie inforozrywki w naszym samochodzie.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby skonfigurować bezprzewodowe Android Auto.

Galaxy S10e z bezprzewodowym Android Auto

W dalszym ciągu możemy korzystać z interfejsu w telefonie. Istnieje możliwość szybkiego włączenia nawigacji z poziomu smartfona, a całość pojawi się na Android Auto. Dodatkowo po sparowaniu możemy umieścić telefon w ładowarce bezprzewodowej.

Zobacz jak poprawnie skonfigurować przewodowe Android Auto.