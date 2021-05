Jak powstają gwiazdy? Zobacz na materiale filmowym

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern zaprezentowali materiał, na którym widać proces powstawania gwiazd oraz ich wpływ na otoczenie. To widowiskowy spektakl.

Kosmos nadal można określić mianem niezbadanego, pomimo tego, że wiemy o nim co raz więcej. Często jest jednak tak, iż nawet posiadanie specjalistycznej oraz rozsianej po otaczającej nas przestrzeni aparatury, nie pozwoliło nam na zarejestrowanie pewnych procesów. Tak jest choćby w przypadku formowania się gwiazd, planet czy poszczególnych interakcji zachodzących w kosmosie. Tym bardziej, że większość tych procesów potrafi trwać tysiące, setki, a nawet miliony lat.

Nie oznacza to jednak, że nie posiadamy dostatecznej ilości informacji, aby zobrazować te zjawiska i przyjrzeć im się „z bliska”. Tak jest choćby w przypadku najnowszego materiału filmowego, zaprezentowanego przez grupę astrofizyków z Uniwersytetu Northwestern.

Symulacja powstawania gwiazd

Opublikowany niedawno materiał to trójwymiarowa symulacja, opracowana w ramach programu STARFORGE i stworzona przy użyciu jednego z największych superkomputerów na świecie. To właśnie dzięki temu, jesteśmy w stanie obejrzeć ten zjawiskowy spektakl w takiej rozdzielczości i z uwzględnieniem ogromnej ilości szczegółów. Co więcej, jest to pierwsza na świecie symulacja, przedstawiająca zarówno formowanie oraz ewolucję gwiazdy, jak i wpływ tego procesu na otoczenie oraz powstałe przy tym zjawiska (m.in. wiatry gwiezdne, eksplozje supernowych czy emisja promieniowania).

W największym skrócie i uproszczeniu,, jak wewnątrzo ogromnej masie, część gazów zaczyna. Następnie w miejscach tych, w wyniku poszczególnych procesów, zaczynają. Po jakimś czasie, zaczynają one, która „rozcina” otaczający obłok gazowy i w ten sposób, pojawiają sięw przestrzeni kosmicznej.

Istotne jest to, iż zaprezentowana symulacja jest nie tylko piękna, ale i pouczająca, w dodatku nawet dla samych badaczy. Dzięki niej bowiem, prowadzący projekt astrofizycy zweryfikowali już dotychczasowe postrzeganie niektórych procesów, jak np. wpływ dżetów na wielkość uformowanych obiektów.

