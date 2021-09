Jak powstały nazwy największych firm technologicznych? Czy wiesz, co oznaczają?

Czy wiesz, że Intel to skrót od Integrated Electronics, a smartfony BlackBerry zyskały swą nazwę, ponieważ ich klawiatura kojarzyła się z wyglądem jeżyn? Dowiedz się, skąd wzięły nazwy firm, które oglądasz codziennie.

Adobe

Adobe Creek to nazwa strumienia, który płynie przez miasta Los Altos Hills, Los Altos i Palo Alto. Co to ma wspólnego z firmą technologiczną, której zawdzięczamy (a właściwie - zawdzięczaliśmy) Flash Playera i szereg aplikacji? Otóż John Warnock, jeden z założycieli Adobe, mieszkał koło niego i zapożyczył tę nazwę. I to cała historia.

Amazon

Jeff Bezos, założyciel Amazona, nazwał go na początku Cadabra - co jest częścią słowa "abracadabra". Jednak szybko zmienił nazwę na Amazon, a jest ona oczywiście inspirowana Amazonką. Dlaczego akurat nią? Tego nigdy nie wyjaśnił, ale jak wiemy - narzekać nie może. Istnieją podejrzenia, że chciał, aby firma nazywała się na A, dzięki czemu będzie wymieniana na pierwszych pozycjach w różnego rodzaju zestawieniach i katalogach.

Apple

Nazwę wymyślił Steve Jobs, a jak poinformował świat jego kolega i współzałożyciel Apple, Steve Wozniak, współzałożyciel firmy wpadł na nią podczas wizyty w stanie Oregon, gdzie urzekły go sady pełne jabłoni. Inna wersja głosi, że Jobs cierpiał na problemy z żołądkiem i przez jakiś czas jego dieta składała się z jabłek. Ponieważ stanął po niej na nogi, postanowił odwdzięczyć się naturze. W którą wersję wierzyć? Twój wybór.

BlackBerry

BlackBerry na początku XXI wieku rządziło na rynku technologicznym, wprowadzając mobilne urządzenie do obsługi poczty elektronicznej. Problemem była nazwa - z kilku pomysłów wybrano "jeżynę", czyli "blackberry", ponieważ wielu osobom ciasno umieszczone, delikatnie zaokrąglone klawisze urządzenia kojarzyły się z jej powierzchnią. Nazwa tak chwyciła, że producent urządzenia - firma Research In Motion - zmieniła na nią swoją nazwę. Potem nie było już tak kolorowo, ale to zupełnie inna historia.

BlackBerry Passport. Foto: Wikipedia

Canon

Nazwa Canon przywodzi na myśl "cannon", czyli "działo". Nie ma jednak nic wspólnego z wojną, a nawiązuje do miasta w Japonii - Kwanon. A nazwa „Kwanon” pochodzi od imienia buddyjskiej bogini miłosierdzia Guanyin znanej w Japonii jako Kannon (archaiczną latynizacją jej japońskiego imienia było właśnie Kwanon). Taką nazwę nosił zaprezentowany w 1934 r. przez firmę Precision Optical Industry prototyp aparatu fotograficznego 35mm.

Cisco

Cisco to prostu skrót od "San Francisco" – nazwy miasta, w którym powstał sieciowy gigant. Założyciele firmy najwidoczniej bardzo lubili tę metropolię, bo uwiecznili ją nie tylko w nazwie, ale również w logo Cisco – widać w nim wyraźnie most Golden Gate.

eBay

Początkowo eBay miał nazywać się Echo Bay – tylko dlatego, że jego założycielowi, Pierre’owi Omidyarowi nie chciał się wymyślać nowej nazwy (miał już firmę konsultingową o nazwie Echo Bay). Potem jednak okazało się, że domena echobay.com jest już zarezerwowana, więc po prostu skrócił nazwę do ebay.com. Gwoli ciekawostki dodać można, że pierwsze treści umieszczone na tej stronie dotyczyły… wirusa Ebola. Potem jednak zniknęły i eBay stał się serwisem aukcyjnym.

Google

Na temat pochodzenia nazwy internetowego giganta mamy dwie teorie. Wiadomo, że pierwotna nazwa firmy brzmiała Googol. Jest to jedynka i sto zer w zapisie dziesiętnym. Dlaczego została zmieniona? Wedle jednaj teorii, odpowiedzialny jest za to pewien inwestor, który wypisując czek dla twórców firmy pomylił się i napisał Google. Druga wersja jest taka, że błąd popełnił sam Sergey Brin. Założycieli ani nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli jak dotąd jednemu i drugiemu.

IBM

Pomysłodawcą nazwy był sam Tom Watson Sr., wieloletni szef koncernu. Wcześnie pracował dla National Cash Register, więc zdecydował, że jego własna firma powinna być lepsza i mieć większy zasięg. Najlepiej międzynarodowy - stąd International w pełnej nazwie, która brzmi International Business Machiness. I tak zostało.

Intel

Intel miał się początkowo nazywać zupełnie inaczej, zdecydowanie bardziej statecznie: Integrated Electronics. Ostatecznie okazało się jednak, że ta nazwa jest już zajęta. A ponieważ nie chciano z niej rezygnować, skrócono ją do zgrabnego Intel.

Lenovo

Chiński koncern Lenovo zaczynał jako Legend. Dopiero w 2002 roku zmienił nazwę na obecną, która jest połączeniem frazy Le (nawiązanie do starej nazwy) oraz łacińskiego słowo Novo (czyli nowe). A zmiana była potrzebna, ponieważ gdy szefostwo firmy zdecydowało się na globalną ekspansję, okazało się że w USA i Europie funkcjonuje bardzo wiele firm posługujących się tą marką.

Microsoft

Firma jest kojarzona z Billem Gatesem, ale jej nazwę wymyślił współzałożyciel - Paul Allen. W wolnym tłumaczeniu można ją tłumaczyć jako "niewielkie oprogramowanie", jednak początkowo nazywała się Micro-Soft, co oznaczało połaczenie mikroporcesora oraz oprorgamowania (software). Dodajmy, że początkowo również całkiem na poważnie rozważano nazwę Allen & Gates.

Motorola

Galvin Manufacturing Corporation, w skrócie GMC, to firma, która zmieniła się w 1930 roku w Motorolę. Impulsem do tego było wprowadzenie do jej oferty radia samochodowego. Postawiono na Motorola, ponieważ nazwa ta stanowiła połączenie słowa "motor" oraz sufiksu "–ola", który często dodawano do nazw produktów związanych z odtwarzaniem dźwięku. Nazwa okazała się tak dobra, że z czasem przyjęła ją cała firma.

Mozilla Firefox

Przeglądarka oryginalnie nazywać się miała Firebird. Mozillę uprzedzili jednak twórcy tak nazwanej bazy danych. Dlatego z ptaka przeskoczono na pandę małą, czyli Firefox. Ale po dziś dzień często mówi się o przeglądarce per "lisek", co nie dziwi, gdy spojrzymy na logo - li jest tam wyraźny, a "fox" w nazwie robi swoje. Przy okazji - słowo Mozilla to połączenie słów Mosaic (pierwszej wersji przeglądarki Netscape Navigator) oraz Godzilla.

Foto: Mozilla

Nintendo

Nazwa jest połączeniem dwóch japońskich słów – NIN (które znaczy tyle co "powierzenie" czy "przekazanie") oraz ten-dou (czyli "niebo"). To dość metaforyczna fraza, którą dość swobodnie można przetłumaczyć np. jako "w rękach nieba" ("niebo" w znaczeniu siły wyższej). Gwoli ciekawostki dodajmy, że firma Nintendo startowała jako producent tradycyjnych kart do gry.

Nokia

Skąd nazwa Nokia? Tu odpowiedź jest banalnie prosta i podobna jak w przypadku Cisco czy Adobę. Nazwę zapożyczono od nazwy miejscowości, w której wybudowano drugą fabrykę firmy na początku XX wieku. Jak podaje Wikipedia, w 2010 roku liczyło 31 607 mieszkańców.

Oracle

Oracle założyli trzej panowie: Larry Ellison, Bob Miner oraz Ed Oates. Nazwa była nazwą roboczą dla bazy danych, nad którą pracowali na zamówienie… CIA. Po założeniu firmy agencja wywiadowcza była jej pierwszym klientem. W chwili obecnej Oracle jest drugim na świecie pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania.

Pixar

Pixar to nazwa, która nie pojawiła się od razu. Steve Jobs przejął firmę specjalizującą się w nawigacjach i tworzeniu animacji, która zwała się mało porywająco - The Graphics Group. Stwierdził, że sukcesu pod tym sztandarem nie będzie i po licznych dyskusjach nastąpiła zmiana na Pixar. Co to znaczy? Mi osobiście kojarzy się z "pikselem", jednak ponoć to słowo oznaczające "rysowanie obrazków".

Skype

Nazwa popularnego komunikatora – i odpowiedzialnej za jego stworzenie firmy – to skrócona firma wyrażenia „Sky peer to peer”. Uznano jednak, że to zbyt skomplikowana nazwa do wielokrotnego wymawiania, wiec zdecydowano się na jej przycięcie. Z dobrym efektem – warto bowiem wspomnieć, że dla wielu osób słowo "skype" stało się czasownik oznaczającym „zadzwonić przez internet”. Utrzymało się to do czasu wejścia na rynek innych komunikatorów umożliwiających rozmowy głosowe.

Foto: Skype

Sony

Tu mamy prostą sytuację. Nazwa Sony pochodzi od łacińskiego słowa "sonus", czyli dźwięk. Jest prosta, odpowiednio się kojarzy i świetnie, spójnie brzmi w większości języków – właśnie dlatego się na nią zdecydowano.

Spotify

Spotify to nazwa... własna. Powstała, ponieważ jeden z założycieli spółki usłyszał nieznane sobie słowo i zdawało mu się, że tak właśnie brzmiało. Po sprawdzeniu, że domena "spotify" nie istnieje, szybko jką wykupiono i to wszystko.

Twitter

Nazwa "Twitter" została zaproponowana podczas firmowej burzy mózgów przez współzałożyciela firmy - Jacka Dorseya. Słowo to znalazł w... słowniku, gdzie definiowano je jako "krótką serię nieistotnych sygnałów i ptasich odgłosów". Od razu nasunęło to na myśl ptasza z doskonale znanego wszystkim logo.

Yahoo

Choć w tej chwili Yahoo się zwyczajnie nie liczy, przez lata firma ta była odpowiednikiem dzisiejszego Google. Etymologia nazwy jest bardzo prosta - to skrótowiec od słów "Yet Another Hierarchical Officious Oracle". Trzeba przyznać, że to znacznie ciekawsze od pierwotnej, która brzmiała: "Jerry and David’s Guide to the World Wide Web". Jerry Yang i David Filo to założyciele Yahoo.