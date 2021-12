Jak pracują kurierzy w Święta 2021? Najważniejsze informacje

Czy Twoja przesyłka dotrze przed Świętami? Czy kurierzy pracują w Wigilię? Zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące najpopularniejszych firm kurierskich.

Spis treści

Do Świąt Bożego Narodzenia został zaledwie tydzień. Duża część osób zabrała się za świąteczne zakupy dopiero teraz i wybrała prezenty przez internet. Czy firma kurierska zdąży dowieźć je przed Wigilią? Do kiedy można składać zamówienia, aby mieć pewność, że otrzymamy je na czas?

Wybierając dostawcę warto upewnić się wcześniej w jakich godzinach pracuje. Przeważnie kuriera można spodziewać się między godziną 8. a 18., choć w niektórych przypadkach przesyłki są dostarczane nawet do godz. 20. W Wigilię zaś możemy liczyć na dostawy do ok. godziny 14. W przypadku 25 i 26 grudnia, kurierzy nie pracują, podobnie jak i 1 stycznia.

Warto zadbać o jak najszybsze nadanie przesyłki, jednak i te wysłane do 22 grudnia u niektórych operatorów mają jeszcze szanse na znalezienie się pod choinką. O wszystkich podstawowych informacjach dotyczących najpopularniejszych firm przewozowych przeczytasz poniżej.

InPost

InPost gwarantuje dostawę wszystkich paczek jeszcze przed Świętami, w przypadku nadania przesyłek do 22 grudnia włącznie. Usługa nie jest dodatkowo płatna, a na stronie dostawcy możemy przeczytać:

Najlepiej będzie, jeśli złożysz zamówienie w dniach 19-21 grudnia, ale jeśli nastąpi to dopiero w środę, 22 grudnia, to koniecznie upewnij się, że sprzedawca przekaże przesyłkę naszemu kurierowi jeszcze tego samego dnia.

W przypadku przepełnionego Paczkomatu, przesyłkę będziemy mogli odebrać w kolejnym najbliższym punkcie lub Paczkomacie Mobilnym, również znajdującym się w pobliżu.

DPD

Paczki nadane w DPD 23 grudnia będą w doręczeniu następnego dnia, czyli 24 grudnia. Kurierzy pracują w Wigilię do godz. 14, a paczki nadane w tym czasie zostaną dostarczone 28 grudnia. 25 i 26 grudnia to dni wolne od pracy także dla firm kurierskich.

W Sylwestra dostawcy będą pracowali do godz. 14, a przesyłki nadane tego dnia zostaną doręczone 3 stycznia.

GLS

W czwartek, 23 grudnia odbiory i doręczenia w GLS będą realizowane bez zmian. Przesyłki odebrane przez kuriera tego dnia będą doręczane w ograniczonym zakresie 24 oraz 27 grudnia. W Wigilię filie oraz infolinia pracują do godziny 14. Przesyłki nadane tego dnia zostaną doręczone dopiero 28 grudnia. Sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy.

UPS

W UPS możesz skorzystać z usługi UPS Express lub UPS Standard, jednak w przypadku tej drugiej, przesyłki mogą wymagać dodatkowego dnia transportu. W Wigilię, 24 grudnia centrum operacyjne UPS będzie nadawało paczki do godz. 14., a najpóźniejsza godzina odbioru zamówienia to 13:30. Dokładny harmonogram pracy dostawcy znajdziesz tutaj.

DHL

W sobotę, 25 grudnia DHL nie będzie świadczył usług, a paczki nadane 24 grudnia zostaną doręczone w poniedziałek, 27 grudnia. Punkty przyjęć pracują wtedy do godz. 13. DHL nie będzie czynne także 1 stycznia.

