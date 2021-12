Jak pracują kurierzy w Sylwestra 2021? Najważniejsze informacje

Czy Twoja przesyłka dotrze przed Sylwestrem? Czy kurierzy pracują w Nowy Rok? Zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące najpopularniejszych firm kurierskich.

Do Sylwestra został zaledwie parę dni. Duża część osób zabrała się za przygotowania dopiero po Świętach i wybrała kreacje czy dekoracje przez internet. Czy firma kurierska zdąży je dowieźć?

Wybierając dostawcę warto upewnić się wcześniej w jakich godzinach pracuje. Przeważnie kuriera można spodziewać się między godziną 8. a 18., choć w niektórych przypadkach przesyłki są dostarczane nawet do godz. 20. Czy kurierzy pracują jednak w ostatni dzień roku 2021?

O wszystkich podstawowych informacjach dotyczących najpopularniejszych firm przewozowych przeczytasz poniżej.

Pocztex

Placówki pocztowe w okresie świąteczno-noworocznym działają w zmienionych godzinach. W Sylwestra, 31 grudnia 2021 r. do godziny 14. (placówki całodobowe do godz. 18.). W Święta oraz 1 stycznia 2022 r. Poczta Polska będzie nieczynna. Nadawanie przesyłek zagranicznych z Pocztex zalecane było najpóźniej do 7 grudnia 2021 r.

InPost

Informacje dotyczące przesyłek InPost pojawią się niedługo. W Nowy Rok wszyscy kurierzy, w tym pracownicy InPostu będą mieli wolne.

W przypadku wysyłki przed Nowym Rokiem i przepełnionego Paczkomatu, paczkę będziemy mogli odebrać w kolejnym najbliższym punkcie lub Paczkomacie Mobilnym, również znajdującym się w pobliżu.

DPD

W Sylwestra dostawcy DPD będą pracowali do godz. 14, a przesyłki nadane tego dnia zostaną doręczone 3 stycznia. Nowy Rok jest ustawowo dniem wolnym od pracy.

GLS

Do 30 grudnia dodziny pracy filii oraz Infolinii GLS pozostają bez zmian. Realizowane będą odbiory i doręczenia. W Sylwestra GLS pracuje do godziny 18:00. Realizowane będą odbiory i doręczenia. Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy.

UPS

W UPS możesz skorzystać z usługi UPS Express lub UPS Standard, jednak w przypadku tej drugiej, przesyłki mogą wymagać dodatkowego dnia transportu.

W Sylwestra dostawy przesyłek krajowych będą realizowane 4 stycznia 2022. Na stronie usługodawcy możemy przeczytać:

Od 29 listopada 2021 г. do 7 stycznia 2022 г. doręczenia w usłudze UPS Express zaplanowane do 10:30 zostaną doręczone do 12:00. Doręczenia w usłudze UPS Express zaplanowane do 12:00 zostaną doręczone do 14:00.

DHL

DHL nie będzie świadczył usług 1 stycznia. Na stronie usługodawcy możemy przeczytać:

Dnia 31.12 pracownicy POK i kurierzy nie będą odbierać przesyłek z doręczeniem na poniedziałek 3.01. Tego dnia również nie będą się odbywały zbiory i doręczenia przesyłek DR, a Punkty Przyjęć pracują do godz. 13:00.

FedEx

Zmiany w harmonogramie pracy FedEx obejmują okres od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r. W Święta kurierzy mieli wolne i wrócili do pracy 27 grudnia. Informacje dotyczące pracy w Nowy Rok pojawią się niedługo tutaj.

