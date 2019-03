Jak prawidłowo ładować iPhone'a

Czy powinieneś ładować iPhone'a przez noc? Szukamy najlepszych sposobów, aby utrzymać baterię w dobrym stanie.

Źródło: macworld

iPhone to wyjątkowe urządzenie, które na stałe zapisało się w historii i popkulturze. Jak każdy sprzęt elektroniczny musi być zasilany. iPhone od początku swojego istnienia ma wbudowaną baterię, która nie może być wymieniona przez użytkownika. Dlatego ważne jest, aby dbać o wewnętrzne ogniwo i upewnić się, że eksploatujesz je zgodnie z zaleceniami.

W tym artykule wyjaśniamy kroki, jakie należy podjąć, jeżeli chcesz, aby Twój iPhone wytrzymywał jak najdłużej na jednym cyklu ładowania oraz robił to przez jak najwięcej lat.

Czy ładowanie iPhone'a nocą to dobry pomysł?

Odkąd pojawiły się pierwsze smartfony, które wytrzymywały na baterii znacznie krócej, niż zwykłe klawiszowe telefony komórkowe najpopularniejszym sposobem ich ładowania jest podłączenie ich do ładowarki, gdy idziesz spać, aby rano odłączyć w pełni naładowany telefon.

Było to bardzo sensowne rozwiązanie, gdy baterie potrzebowały dużo czasu, aby zostały w pełni naładowane, a osiem godzin w łóżku dawało zarówno użytkownikowi, jak i urządzeniu czas na zregenerowanie się.

W chwili obecnej, gdy czas potrzebny na naładowanie akumulatora znacznie się zmniejszył, nadszedł czas na ponowne rozważenie, jak ładować smartfony.

iPhone'y używają baterii litowo-jonowych, ponieważ, jak twierdzi Apple, ładują się one szybciej, wytrzymują dłużej oraz zapewniając odpowiednią pojemność ważąc stosunkowo mało. Wszystkie te funkcje są jak najbardziej porządane, ale jednej rzeczy baterie Li-On bardzo nie lubią. Jest to całkowite rozładowanie do 0 procent, a następnie pełne naładowanie. 0 procent to oczywiście liczba umowna, ponieważ mechanizmy zabezpieczające nie pozwolą rozładować w całości baterii. Gdy telefon zostanie wyłączony z powodu rozładowania ogniwa nadal posiadają kilka procent naładowania.

Źródło: macworld

Apple zaleca, podobnie jak wiele innych producentów, aby użytkownicy starali się utrzymać poziom baterię iPhone'a w przedziale od 40 do 80 procent naładowania. Doładowanie do 100 procent nie jest optymalne, choć nie powinno prowadzić do uszkodzenia baterii, ale już regularne rozładowywanie baterii może doprowadzić do przedwczesnego jej zużycia. Istnieje jednak pewien wyjątek. Raz w miesiącu warto jest w pełni naładować baterię.

Najlepszą, choć nie najwygodniejszą praktyką jest okresowe doładowywanie urządzeni i utrzymywanie poziomu naładowania baterii w przedziale od 40 do 80 procent. Takie zachowanie powinno spowodować wydłużenie cyklu życia akumulatora. Osiągnięcie tego celu ułatwi posiadanie urządzenia typu powerbank lub ładowarki samochodowej, tak, aby można było doładować iPhone'a w każdym momencie.

Czy można używać dowolnej ładowarki?

Jeżeli to możliwe należy używać ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem. W przypadku iPhone'a 8 i nowszych, które obsługują szybkie ładowanie można skorzystać z 29 W ładowarki USB-C od Apple (tej samej, z którą dostarczany jest MacBook 12), aby przyśpieszyć proces ładowania baterii. Urządzenie podłączone do szybkiej ładowarki wyda podwójny dźwięk, aby zasygnalizować rozpoczęcie procesu szybkiego ładowania.

Istnieją również ładowarki firm trzecich. W przypadku wyboru takiej ładowarki należy się upewnić, że pochodzi od sprawdzonego producenta, a najlepiej aby posiadała certyfikat kompatybilności z iPhone'm.

Radzimy unikać tanich niemarkowych produktów, które nie mają m. in. zabezpieczenia od przepięcia, a ich użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub skrócenie żywotności baterii.

Czy szybkie ładowanie skraca żywotność baterii?

Nie. Tak długo, jak używasz iPhone'a posiadającego funkcję szybkiego ładowania (modele 8 i nowsze) to elektronika baterii oraz system operacyjny iOS zapewniają ochronę nad przegrzaniem i czuwają nad bezpieczeństwem całego procesu. W przypadku, gdy używasz iPhone'a w grubym pokrowcu chroniącym przed upadkami telefon podczas szybkiego ładowania może się nadmiernie nagrzewać. Szybkie ładowanie wydziela więcej ciepła, a dodatkowa obudowa utrudnia chłodzenie iPhone'a. W konsekwencji szybkie ładowanie zostanie przerwane, a telefon będzie się ładował ze standardową prędkością.

Co zrobić, jeżeli nie używam swojego iPhone'a?

W przypadku, gdy podróżujesz bez swojego urządzenia lub z innych powodów musisz zostawić je nieużywane na kilka tygodniu lub miesięcy dobrym pomysłem jest naładowanie baterii do poziomu około 50 procent przed zaprzestaniem użytkowania. Spowoduje to zabezpieczenie akumulatora, który przez dłuższy czas będzie nieużywany. Akumulator podczas przechowywania będzie powoli tracił poziom naładowania, więc po około pół roku należy ponownie sprawdzić poziom naładowania i doładować baterię do poziomu 50 procent.