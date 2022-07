Jak prosto i przejrzyście, to tylko z Magenta Dom! Byliśmy na prezentacji nowej oferty T-Mobile

T-Mobile właśnie wprowadził zupełnie nową taryfę konwergentną dla domu i jego mieszkańców. Na środowej konferencji operator przedstawił ofertę Magenta Dom, w skład której wchodzi abonament komórkowy, internet mobilny oraz domowy bez limitu danych, a także dostęp do kanałów telewizyjnych wraz z zupełnie nowym dekoderem. Jak dokładnie prezentują się ceny i zawartość poszczególnych pakietów? Byliśmy tam i już śpieszymy z odpowiedzią.

Różowy (magentowy) operator szczególnie podkreśla, jak bardzo ważne są dla T-Mobile oczekiwania i wymagania klientów. Nie od dzisiaj wiadomo, że lubią oni łączyć usługi telefonii komórkowej u jednego operatora, tym bardziej jeśli towarzyszy temu atrakcyjna promocja. To co jednak nie zawsze było jasne, to warunki tych promocji, które często odpychały klientów tuż przed podjęciem decyzji lub frustrowały już po zakupie usług. Odpowiedzą na ten problem ma być właśnie Magenta Dom, czyli oferta, która stawia przede wszystkim na prostotę, przejrzystość i elastyczność. Mówiąc krótko: trudniej już było, a prościej się nie da.

Zobacz również:

Jak oferta Magenta Dom jest widziana oczami jej twórców?

Zapytaliśmy Annę Bieńkowską, TV product ownera w T-mobile Polska, o to, w jaki sposób T-Mobile planuje wychodzić na przeciw stale zmieniającym się oczekiwaniom klientów oraz które z nich okazały się największym wyzwaniem:

Tak, jak najbardziej i to jest właśnie trudne, bo te oczekiwania są zależne i od klientów, i od tego co się dzieje na rynku i na świecie. Nikt jakiś czas temu nie myślał o tym, że będziemy mieć coś takiego jak pandemia, tak więc widzimy, że to jest na prawdę czasem trudno przewidywalne. Wydaje mi się, że to co jest najważniejsze, to żeby w umiejętny sposób słuchać tych klientów i tego co oni od nas chcą. Na tym się będziemy skupiać, czyli na zbieraniu proaktywnie tego, jakie są ich oczekiwania. Tak właśnie podeszliśmy przy starcie tej oferty, to znaczy słuchaliśmy przez kilka miesięcy czego klienci od nas oczekują, zarówno jeśli chodzi o nasz produkt, jeśli chodzi o ofertę contentową i mamy nadzieję, że sprostamy ich oczekiwaniom. Nie zamierzamy spocząć na laurach, zamierzamy kontynuować te drogą i dalej słuchać głosu klientów, jaka jest ich odpowiedź odnośnie tego co im się podoba w naszym projekcie. Tak dalej zamierzamy współpracować.

Kolejne pytanie dotoczyło tego, co wyróżnia ofertę Magenta Dom i dlaczego klienci powinni zdecydować się właśnie na nią:

Postawiliśmy na jakość, nie na ilość. To jest główny wyróżnik. Nie będziemy wchodzić w szranki z innymi operatorami, mówić że my teraz mamy największą ilość kanałów. Już wiemy, że nie to jest dla klientów najważniejsze. Nie oczekują pustych kanałów, których nie oglądają i gwiazdek na fakturze, gdzie po okresie promocyjnym nagle okazuje się, że ich pakiet wzrasta trzykrotnie, a dalej muszą go utrzymywać, bo okres tej umowy trwa 24 miesiące. Jesteśmy transparentni. Wybraliśmy kanały, które są w top viewership i które są najchętniej oglądane przez klientów.

Co więcej, daliśmy klientom możliwość swobody, co chcą po tym okresie promocyjnym oglądać. Jeżeli okaże się, że w danym miesiącu będą chcieli zejść na niższy pakiet lub na środkowy, to nie ma problemu, będą to mogli robić. Dajemy im też narzędzia, żeby zrobić to w łatwy i przyjazny sposób - korzystają albo z naszej aplikacji Mój T-Mobile, mogą przyjść do sklepu, mogą zadzwonić na call center i na pewno nasi pracownicy pomogą przy takich zmianach.

Z trzeciej strony, to co my robimy, to łączymy ten świat tradycyjnej telewizji ze światem serwisów streamingowych. Nie chcemy robić tego w sposób zobowiązujący klientów na 24 miesiące, dlatego oferujemy rozrywkę uwolnioną, gdzie klient może co miesiąc sobie zmieniać serwisy, z których korzysta. Dodajemy do tego również Playera na 12 miesięcy, ale po tym okresie klient może zadecydować, czy chce z niego dalej korzystać, czy nie. Nie ma żadnych gwiazdek, ukrytych kosztów, po prostu rezygnuje i tyle. To sam content musi się wybronić i o tym nasi partnerzy contentowi doskonale wiedzą.