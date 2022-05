Jak przeglądać treści na Instagramie bez logowania?

Sprawdź, jak przeglądać Instagram Stories bez tworzenia konta w serwisie i logowania.

Materiały zamieszczane przez użytkowników w serwisie Instagram można przeglądać dopiero po utworzeniu konta i zalogowaniu. Jest jednak pewien sposób, aby ominąć te ograniczenia. Są to serwisy internetowe umożliwiające przeglądanie Instagrama anonimowo. Umożliwiają one także przeglądanie wpisów, które „straciły ważność" i są ukryte.

Posty na Instagramie zawierające zdjęcia, filmy, teksty czy ankiety, można opublikować na stałe lub tylko na 24 godziny. Niewidoczne już treści można jednak zobaczyć. Anonimowe ich przeglądanie umożliwiają również wspomniane serwisy WWW. Przeglądanie ukrytych postów jest też możliwe bezpośrednio na Instagramie, ale wtedy ich twórca widzi, kto je przeglądał.

Jak korzystać z serwisów do przeglądania Instagrama?

Serwisy WWW pozwalające na przeglądanie instagramowych postów działają, wykorzystując dostęp do API Instagrama. Dzięki temu nie tylko mogą wyświetlać profile i treści, ale nawet pobierać zawartość postów.

Nie ma zbyt wielu dobrych przeglądarek Instagrama. Większość jest zbyt wolna albo niestabilna. Po przetestowaniu kilku z nich uznaliśmy, że jedną z lepszych jest serwis Dumpor. Strona jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji. Można dzięki niej przejrzeć treści ze wszystkich publicznych profili na Instagramie. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję, jak korzystać z Dumpora:

Odwiedź stronę Dumpor na dowolnym urządzeniu. W polu wyszukiwania wpisz nazwę użytkownika serwisu Instagram lub tylko jej fragment. I kliknij „Search”. Program odnajdzie poszukiwany profil lub wyświetli go na liście wielu o podobnie brzmiącej nazwie. Kliknij nazwę wybranego przez Ciebie profilu lub miniaturę zdjęcia głównego. Po chwili ujrzysz stronę główną wybranego użytkownika oraz jego posty, które są opublikowane na stałe.

Gdy przewiniesz stronę trochę niżej, zobaczysz przycisk „Show @[nazwa użytkownika] Stories”. Po jego naciśnięciu pojawią się wszystkie posty, które użytkownik umieścił na swoim Instagramie. Gdy w odnalezionych materiałach będzie film, obejrzysz go po kliknięciu przycisku „Play”. Materiały użytkowników można pobrać klikając przycisk „Download”. Korzystając ze strony Dumpor lub podobnej należy pamiętać, że prawa autorskie do wszystkich treści na Instagramie należą do tego serwisu lub twórców.

Źródło: PCWelt