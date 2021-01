Jak przeinstalować system operacyjny macOS na MacBook, iMac, Mac?

Apple posiada dodatkową opcję przywrócenia systemu, która wymaga połączenia z siecią. Sprawdź, jak przywrócić MacBooka i inne komputery Apple do ustawień fabrycznych

Spis treści

iMac 27 i MacBook Pro 13 z macOS Big Sur

W przypadku wymiany dysku na nowy, która dotyczy głównie starszych komputerów Apple lub sformatowaniu dysku, komputery Mac posiadają opcję łatwego przywrócenia systemu operacyjnego z sieci. Możesz ją wykorzystać także w przypadku sprzedaży starego komputera lub gdy planujesz wysłać go do serwisu, aby usunąć pliki osobiste i przywrócić komputer do ustawień fabrycznych. Narzędzie macOS Recovery zostało po raz pierwszy wprowadzone w Mac OS X 10.7 Lion.

Czym jest tryb odzyskiwania systemu macOS?

Tryb odzyskiwania systemu macOS to zestaw narzędzi uruchamiany niezależnie od systemu operacyjnego. Posiada funkcjonalność odtworzenia backupu Time Machine, ponownej instalacji macOS, dostępu do narzędzi dyskowych oraz uproszczonej wersji przeglądarki Safari. Domyślnie jest zainstalowany na dysku i zajmuje jego małą niewidoczną (ukrytą) część, jednak nawet w przypadku sformatowania dysku, komputery Mac są w stanie pobrać tryb odzyskiwania systemu macOS z serwerów Apple po podłączeniu urządzenia do Internetu.

Tryb odzyskiwania systemu macOS dostępny jest na komputerach Mac z procesorami Intel oraz Apple.

Jak uruchomić tryb odzyskiwania systemu macOS?

Instrukcja uruchamiania trybu odzyskiwania systemu macOS jest zależna od procesora, jaki znajduje się w naszym komputerze Mac.

Aby sprawdzić, jaki procesor posiada Twój komputer wystarczy nacisnąć logo Apple i przejść do Ten Mac. W sekcji procesor wyświetli się układ Intel lub Apple. Jeżeli nie możesz uruchomić komputera na obudowie znajdziesz numer modelu AXXXX. Wyszukaj go w Internecie, aby dowiedzieć się, jaki procesor znajduje się w Twoim Macu.

Na komputerach z procesorem Intel należy wykonać następujące kroki:

Wyłącz komputer.

Uruchom komputer i natychmiast przytrzymaj klawisze Command oraz R . Mac uruchomi tryb odzyskiwania systemu, a jeżeli wykryje, że nie ma zainstalowanej partycji pokaże wirującą kulę ziemską i poprosi o połączenie z siecią Wi-Fi .

oraz . Mac uruchomi tryb odzyskiwania systemu, a jeżeli wykryje, że nie ma zainstalowanej partycji pokaże wirującą kulę ziemską i poprosi o . Komputer rozpocznie pobieranie z sieci i pokaże pasek stanu. Po zakończeniu pobierania uruchomi tryb odzyskiwania.

Na komputerach z procesorem Intel należy wykonać następujące kroki:

Wyłącz komputer.

Włącz komputera i trzymaj przycisk zasilania (Touch ID) do momentu wyświetlenia okna opcji uruchamiania.

Wybierz ikonę Opcje z kołem zębatym.

Reinstalacja z wymazaniem danych

Większość użytkowników przy reinstalacji chce się pozbyć wszystkich danych. W tym celu przed przystąpieniem do procesu instalacji nowej kopii macOS należy wymazać (sformatować) dysk wbudowany w komputer macOS.

W tym celu w trybie odzyskiwania należy uruchomić Narzędzie dyskowe.

Narzędzie dyskowe w trybie odzyskiwania macOS

W kolejnym kroku wybieramy dysk Macintosh HD (nazwa może być inna, jeżeli ją wcześniej zmieniliśmy) i klikamy Wymaż na pasku narzędzi. W kolejnym kroku możemy zmienić nazwę i format plików (domyślnie APFS). Klikamy wymaż i czekamy, aż dysk zostanie sformatowany.

Wymazywanie dysku (format) w Narzędziu dyskowym

Po zakończeniu tego procesu możemy powrócić do trybu odzyskiwania zamykając narzędzie dyskowe i przystąpić do reinstalacji systemu operacyjnego macOS.

Jak zainstalować macOS używają trybu odzyskiwania?

Z narzędzi macOS wybierz "Zainstaluj ponownie macOS" (w angielskim recovery Reinstall macOS) - opcja ta powoduje zainstalowanie najnowszego systemu macOS. W przypadku, gdy komputer nie obsługuje najnowszej wersji systemu macOS zainstalowana zostanie ostatnia kompatybilna wersja.

Tryb odzyskiwania systemu macOS na komputerze z procesorem Apple M1

Dalej postępuj zgodnie z wskazówkami kreatora instalacji systemu.