Jak przenieść dane na kartę microSD i zwolnić pamięć smartfona z Androidem

Zobacz w jaki sposób przenieść aplikacje oraz pliki multimedialne (i inne) na kartę microSD w przypadku smartfonów i tabletów korzystających z Androida.

Wiele tanich smartfonów i tabletów pracujących pod kontrolą Androida dostarczanych jest z pamięcią wewnętrzną o pojemności nie przekraczającej 16 GB. Na szczęście wiele z nich oferuje także slot kart pamięci microSD, który zapewnia dodatkową przestrzeń na pliki.

Przed zakupem karty microSD pamiętaj o sprawdzeniu jaką maksymalną pojemność wspiera twój smartfon. Wiele tanich modeli pozwala bowiem na skorzystanie z karty o maksymalnej pojemności np 32 GB, podczas gdy te najnowsze obsługują katy o pojemności nawet 128 - 256 GB. Przy tej okazji warto jednak zaznaczyć, że w przypadku większości użytkowników nawet wspomniane 32 GB powinno okazać się bardzo pomocne.

Slot karty pamięci znajdziemy albo pod klapką, albo na tacce wysuwanej z boku obudowy, otwieranej specjalną igłą. Istnieją smartfony z tak zwanym hybrydowym Dual Sim - oznacza to, że instalacja karty pamięci uniemożliwi w tym wypadku instalację drugiej karty SIM. Jest to konstrukcja spotykana coraz rzadziej - w najtańszych modelach smartfonów.

źródło: kingston.com

Część nowoczesnych telefonów już przy pierwszej instalacji karty microSD wyświetli komunikat z pytaniem czy karta ma zostać domyślnym nośnikiem danych. Podobne zapytania mogą pojawić się przy uruchamianiu niektórych aplikacji (np. aparatu). Gdy zainstalujesz już kartę microSD w smartfonie,możesz również ręcznie zmienić miejsce instalacji aplikacji przechodząc:

Ustawienia>Pamięć>Preferowana lokalizacja instalacji>Karta SD

Jeśli Twój smartfon nie posiada tej opcji, możesz przenosić instalowane i zainstalowane aplikacje ręcznie, prosto na kartę pamięci. Poniżej tłumaczymy, jak przenieść aplikacje, multimedia (i nie tylko) na kartę microSD.

Jak przenieść aplikacje na kartę microSD w smartfonie, tablecie z Androidem

Na początku należy wyraźnie zaznaczyć, że nie wszystkie aplikacje pozwolą się przenieść, a niektóre smartfony nie pozwolą na przeniesienie aplikacji w ogóle. To czy dana aplikacja może zostać przeniesiona zależy od jej twórcy i czasami od producenta smartfona. Pamiętaj też, że aplikacja taka przestanie działać, jeżeli karta pamięci zostanie usunięta ze slotu.

Przejdź do Ustawienia > Aplikacje i i okna prezentującego wszystkie aplikacje pobrane na telefon. Wybierz interesującą cię aplikację i sprawdź czy dostępna jest opcja Przenieś na kartę SD. Jeżeli tak, naciśnij przycisk, co rozpocznie proces przenoszenia zakończony zamienieniem przycisku w przycisk pozwalający na przeniesienie aplikacji z powrotem do pamięci wewnętrznej smartfona. Przeniesione aplikacje możesz znaleźć w zakładce Na karcie SD.

Gdy wspomniany przycisk Przenieś na kartę SD nie jest aktywny (ma inny odcień lub wcale go nie widać) oznacza to, że dana aplikacja nie może być przeniesiona. Dotyczy to często preinstalowanych aplikacji takich jak np. Google Play Store.

W sklepie Google Play dostępnych jest wiele aplikacji, które automatyzują przenoszenie aplikacji na kartę microSD. W przypadku podbramkowej sytuacji z dostępnością wewnętrznej pamięci instalowanie kolejnej pozycji wydaje się niezbyt trafione, lecz zawsze możesz po skorzystaniu z takiej aplikacji odinstalować ją i w razie konieczności zainstalować ponownie.

Jak przenieś pliki multimedialne i inne pliki na kartę microSD na smartfonie, tablecie z Androidem

Pierwszą rzeczą jaką możesz zrobić jest przejście do Ustawienia > Pamięć i wybranie opcji pozwalającej na transfer danych na kartę SD za pomocą jednego kliknięcia. Nie wszystkie smartfony dysponują jednak taką opcją, co oznacza, że będziesz musiał w ich przypadku przenosić pliki ręcznie.

Drugą możliwością pozwalającą na szybkie przeniesienie plików muzycznych, wideo i innych na kartę microSD jest skorzystanie z komputera, do którego należy podłączyć smartfon za pomocą kabla USB. Po podłączeniu przewodu, smartfon powinien wyświetlić kilka scenariuszy współpracy (np. tylko ładowanie, przenoszenie multimediów, transfer plików - nas interesuje ta 3 opcja). Przy przeglądaniu zawartości pamięci smartfona powinieneś mieć możliwość widzenia dwóch oddzielnych nośników danych: pamięć wewnętrzna i karta SD. Aby to osiągnąć w przypadku komputera Mac możesz skorzystać z Android File Transfer, czyli bardzo prostego w obsłudze narzędzia do wymiany plików między Makiem i urządzeniem z Androidem.

Pobrane elementy znajdziecie w folderze Downoad, muzykę w Music, a zdjęcia w Pictures lub DCIM

Jeżeli nie masz dostępu do komputera możesz skorzystać z Menadżera plików, czyli aplikacji, która preinstalowana jest na wielu urządzaniach z Androidem. Może nazywać się przykładowo Moje Pliki.