Jak przenieść gry i zapisane dane z PS4 na PlayStation 5

Zastanawiacie się, jak szybko i sprawnie przenieść dane z PS4 na PlayStation 5? Już nie musicie, mamy dla was trzy najlepsze sposoby na realizacje tego zdania.

Spis treści

Już dzisiaj PlayStation 5 trafi do pierwszych szczęśliwych graczy w Polsce. W związku z tym podpowiadamy, jak udanie rozpocząć swoją przygodę z nową generacją.

Wsteczna kompatybilność odgrywa znaczącą rolę na konsolach dziewiątej generacji. Choć jej znacznie bardziej rozbudowany wariant otrzymamy na Xbox Series X, to i PlayStation 5 nie ma się czego wstydzić.

Warto przypomnieć, że niemal cała biblioteka gier z PS4 będzie grywalna i dostępna na nowej konsoli. Co więcej, wiele produkcji otrzyma stosowne aktualizacje, które pozwolą wykorzystać pełen potencjał PS5. Tak będzie chociażby w przypadku: Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion czy FIFA 21.

Nie ma chyba gracza, który nie posiadałby swojej (mniejszej bądź większej) „kupki wstydu”, czyli gier już zakupionych, a jeszcze nie ukończonych (często nawet nie zaczętych). PlayStation 5 może być idealnym urządzeniem do nadrobienia tych zaległości. Szczególnie na początku „życia” konsoli, kiedy to brakuje odpowiedniej ilości tytułów na wyłączność. Warto zatem wiedzieć, jak przenieść swoje gry i wszystkie zapisane dane z wysłużonej już PS4 na nowy sprzęt.

W przypadku konsol Sony istnieje kilka sposobów na przeniesienie swoich danych, oto one:

Transfer danych przy wstępnej konfiguracji PS5

Podczas pierwszego uruchomienia PlayStation 5, zostaniecie zapytani czy chcecie przenieść swoją zawartość z konsoli PS4. Co istotne, w tym przypadku możemy przenieść nie tylko zapisy z gier, ale również całe produkcje, dodatki czy aplikacje. Oczywiście, chcąc skorzystać z tego rodzaju transferu danych, będziecie potrzebowali jednoczesnego dostępu do PS5 i PS4. Radzimy więc obydwie konsole „podpiąć” do sieci kablem Ethernet, co może znacząco przyspieszyć cały proceder. Jeśli chcecie jak najszybciej zacząć zabawę z nową generacją, to możecie zdecydować się na przeniesienie jedynie zapisów z gier. Ich pobranie nie powinno zająć wam wiele czasu, a same gry będziecie mogli ściągnąć później z waszej biblioteki, bądź zwyczajnie wkładając płytę do napędu.

Transfer danych za pomocą zewnętrznego dysku

To prawdopodobnie jeden z najszybszych i najbardziej intuicyjnych sposobów na skopiowanie danych z PlayStation 4 i przeniesienie ich na PS5. Jedyne czego potrzebujecie, to zewnętrzny dysk twardy (może też być SSD bądź pendrive). W zależności od posiadanego przez was sprzętu, podłączacie go do PS4 za pomocą kabla USB,a następnie przechodzicie do zakładki „Ustawienia” na konsoli.

Stamtąd wędrujecie do „pamięci masowej”, gdzie waszym oczom ukaże się cała zawartość waszego wewnętrznego dysku. Tutaj już tylko od was zależy, które z plików są dla was najważniejsze.

Warto jednak pamiętać, że przeniesienie całych gier na zewnętrzny dysk, a następnie podłączenie go do PS5, wiąże się nie tylko z możliwością skopiowania danych, ale również uruchomienia ich bezpośrednio z niego. Oczywiście, w takim wypadku nie skorzystacie ze skróconych ekranów ładowania. Nie mniej, może to być świetny sposób na uzyskanie dodatkowego miejsca na gry. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ulubioną produkcję z PS4 przenieść na wewnętrzny dysk SSD, wówczas wykorzysta ona pełen potencjał PS5.

Transfer danych za pomocą PlayStation Plus

Wreszcie przechodzimy do ostatniego sposobu na przeniesienie zapisanych danych z PlayStation 4 na PS5. Jest nim chmura, do której dostęp mają posiadacze abonamentu PS Plus (do skorzystania z tego sposobu jest on konieczny). W PS4 ponownie musimy wejść w „ustawienia”, następnie „zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji” i wreszcie „zapisane dane w pamięci masowej systemu”.

Następnie, naszym oczom ukaże się możliwość przesłania save'ów na dysk internetowy.

Po ukończeniu całego zabiegu przechodzimy do PlayStation 5, gdzie musimy powtórzyć tą samą drogę, z tą różnicą, że tym razem będziemy chcieli pobrać „zapisane dane na dysku internetowym”.

Jedynym minusem tego sposobu jest fakt, iż pozwala on jedynie na pobranie save'ów, nie zaś całych gier.

To już wszystko, co musicie wiedzieć na temat przenoszenia gier i zapisanych danych z PS4 na PlayStation 5.