Jak przetestować wydajność komputera Mac/PC?

Przedstawiamy, w jaki sposób szybko i skutecznie sprawdzić wydajność komputerów Mac/PC.

Spis treści

Większość użytkowników komputerów na co dzień nie zawraca sobie głowy pytaniami o wydajność swoich maszyn. Znaczna część konsumentów interesuje się podzespołami jedynie podczas zakupu komputera, a później zupełnie o nich zapomina. Czasami zdarza się jednak, że komputer zwalania lub po kilku latach użytkowania nie jest już tak szybki, jak kiedyś. Wtedy dobrym pomysłem może być wymiana dysku lub dodanie pamięci operacyjnej. W niektórych przypadkach konieczna może być całkowita wymiana urządzenia na nowe.

Źródło: pcworld.com

Możliwe, że problemem powolnego działania wcale nie jest komputer, a na przykład słabej jakości połączenie z internetem.

Przedstawiamy wszystkie sposoby na szybkie sprawdzenie wydajności komputera Mac, ale wszystkie nasze porady są również odpowiednie dla komputerów PC pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.

Do testowania wydajności komputerów służą aplikacje zwane benchmarkami. To testy syntetyczne, które na każdym komputerze wykonują szereg takich samych czynności mierząc przy tym czas oraz wydajność komputera. Dodatkowo aplikacje te połączone są z pokaźnymi bazami danych, w których gromadzone są osiągnięte wyniki. Dzięki temu użytkownicy w szybki sposób mogą porównać wydajność swojego komputera z nowszymi jednostkami lub egzemplarzami po rozbudowie pamięci operacyjnej czy wymianie dysku na SSD.

W tym artykule przedstawiamy kilka ciekawych i darmowych aplikacji, które są pomocne podczas mierzenia wydajności komputerów.

Benchmarki pozwalają również monitorować, jak wzrosła wydajność komputera przed i po wymianie podzespołów. Najlepszym przykładem jest wykonanie testów syntetycznych przed i po wymianie karty graficznej. Pozwoli to na zobrazowanie, jak bardzo wzrosła wydajność nowego zestawu komputerowego.

Co wpływa na wydajność komputera?

Przed przystąpieniem do przeprowadzania testów syntetycznych należy wyjaśnić, jakie podzespoły komputera mają największy wpływ na wydajność. Przedstawiamy również różnicę pomiędzy wydajnością, a płynnością pracy. To dwa zupełnie różne pojęcie.

Na wydajność komputera w najbardziej wpływa rodzaj zastosowanego procesora. Główne wyznaczniki wydajności w tym przypadku to ilość rdzeni i wątków oraz częstotliwość taktowania i ilość pamięci podręcznej. Nie bez znaczenia jest również pamięć operacyjna. W tym przypadku na wydajność wpływ ma ilość zastosowanej pamięci, jej rodzaj, częstotliwość oraz czy pracuje w trybie dwukanałowym. W przypadku wydajności w grach najważniejsza jest karta graficzna. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na szynę, ilość rdzeni, częstotliwość pamięci, ilość pamięci oraz jej rodzaj. Na ogólną wydajność komputera bardzo duży wpływ ma nośnik SSD. Jest on znacznie szybszy od dysku twardego HDD. W tym aspekcie najważniejsza jest pojemność oraz rodzaj połączenia (SATA, NVMe, PCIe).

Po stronie oprogramowania na wydajność komputera wpływają programy, z jakich korzystają użytkownicy. Otwarcie znacznej ilości programów obciąży komputer i spowoduje, że będzie on działał wolniej. Bardzo duże znaczenie mają sterowniki oraz rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego.

Drugim pojęciem, które w tym przypadku jest równie istotne to płynność pracy. To zupełnie inna sprawa, niż sama wydajność. W tym aspekcie chodzi o responsywność komputera i szybkość reakcji na polecenia użytkownika. W tym przypadku największą rolę odgrywa dysk. Nośniki SSD pozytywnie wpływają na płynność pracy, ponieważ mają znacznie mniejszy czas dostępu do plików. Oznacza to, że słabszy wydajnościowo komputer może działać szybciej podczas normalnego użytkowania takiego, jak przeglądanie sieci, niż mocniejszy komputer z dyskiem HDD. Z drugiej strony dysk SSD nie pomoże słabszemu komputerowi w bardziej wymagających czynnościach takich, jak renderowanie filmów czy obróbka zdjęć.

Podczas testowania wydajności należy zadbać o to, aby wszystkie zbędne aplikacje zostały wyłączone.

Testy procesora

Do testowania wydajności procesora polecamy narzędzie Geekbench 4 od Primate Labs.

To prosty i darmowy program, który można pobrać ze strony producenta. W przypadku komputerów Mac dostępny jest on także w Mac App Store.

Narzędzie służy do testowania procesorów zastosowanych w komputerach. Jest ono bardzo wygodne, ponieważ działa na praktycznie każdej platformie sprzętowej, a wyniki są pomiędzy nimi porównywalne. Dzięki temu można łatwo porównać wydajność procesora z komputera PC z tym zastosowanym w Mac'u.

GeekBench Browser - przeglądarka wyników pozwoli użytkownikowi porównać wyniki swojej maszyny z innymi. Dzięki temu można zobaczyć, jak wypada wydajność konkretnego egzemplarza względem innych komputerów o takich samych podzespołach.

Sam program jest niesamowicie intuicyjny. Test trwa maksymalnie 20 minut. Wszystko zależy od mocy obliczeniowej procesora, który jest testowany. Benchmark testuje wydajność jednowątkową oraz wielowątkową. Wyniki wyświetlane są w przeglądarce.

Wydajność dysku

W przypadku testu dysków do wyboru jest wiele różnych programów. Niestety są to inne narzędzia w przypadku systemu Windows oraz Mac. Przedstawiamy po jednym programie dla każdej platformy.

BlackMagic Disk Speed Test (Mac)

BlackMagic Disk Speed Test został zaprojektowany do montażystów wideo, aby mogli oni określić czy ich dyski twarde mogą obsługiwać dane formaty wideo. To właśnie z tego powodu na dole programu znajduje się tabelka z popularnymi formatami wideo.

Program dostępny jest w Mac App Store. Wystarczy pobrać aplikację, uruchomić ją i nacisnąć Speed Test START. Program testuje maksymalną prędkość zapisu oraz odczytu danych.

CrystalDiskmark (Windows)

W przypadku urządzeń z systemem Windows polecamy prostą w użyciu aplikację CrystalDiskMark. Działa ona na takiej samej zasadzie, jak BlackMagic Disk Speed Test i pozwala uzyskać informacje na temat maksymalnej prędkości zapisu i odczytu dysku twardego w różnych scenariuszach.

Program posiada rozbudowane ustawienia i możliwości personalizacji testu, ale polecamy zostawić wszystkie opcje ustawione domyślnie.

Testy karty graficznej (GPU)

Testy wydajności karty graficznej będą najważniejsze dla większości użytkowników, a w szczególności graczy. Pozwalają one w szybki sposób sprawdzić wydajność karty graficznej i porównać ją z rezultatami osiągniętymi przez inne modele. W tym przypadku polecamy program Cinebench od Maxona. To darmowy program, który posiada również możliwość testowania wydajności procesora.

W chwili obecnej w użyciu są dwie wersje programu - R15 oraz R20. Niestety, ale wyniki między nimi nie są porównywalne.

Cinebench przeprowadza szereg testów graficznych w różnych warunkach i o zmiennej specyfice, aby kompleksowo zmierzyć wydajność urządzenia. Po wykonaniu wszystkich testów rezultaty wyświetlany jest jako liczba klatek na sekundę, która została osiągnięta. Niestety w przypadku tego programu producenci nie przewidzieli bazy danych, która pozwoliłaby szybko porównać wydajność pomiędzy urządzeniami. W programie wyświetlane są tylko najlepsze wyniki osiągnięte przez najwydajniejsze dostępne obecnie komputery.

Poznaj swój komputer - jakie masz podzespoły?

Każdy komputer składa się z wielu podzespołów. Nie sposób zapamiętać wszystkich z nich. Na szczęście w sieci oraz w systemach operacyjnych znajdują się programy, które w szybki sposób pozwalają pokazać wszystkie podzespoły, jakie znajdują się w komputerze i na dodatek robią to dużo lepiej i dokładnie, niż menedżer urządzeń w systemie Windows.

Raport systemowy (Mac)

Komputery z systemem macOS posiadają wbudowane rozbudowane narzędzie, które pozwala sprawdzić, jakie podzespoły zamontowane są w komputerze. Aby je uruchomić należy kliknąć logo Apple w lewym górnym rogu > Ten Mac... > Raport systemowy.

HWiNFO (Windows)

W przypadku komputerów z systemem Windows polecamy prosty w użyciu program z mnóstwem opcji. Jest nim HWiNFO, który wyświetla wszystkie podzespoły komputera oraz potrafi monitorować ich pracę. Za pomocą HWiNFO można sprawdzić między innymi wersje BIOS/UEFI.