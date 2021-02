Jak przyspieszyć pobieranie gier na PS5 i Xbox Series X? Podpowiadamy

Jeśli macie problem z pobieraniem gier i aktualizacji na konsolach nowej generacji - PS5 i Xbox Series X, to mamy dla was kilka porad, jak sobie z nim poradzić.

Jak przyspieszyć pobieranie gier na PS5 i Xbox Series X?

Konsole dziewiątej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X, choć niezwykle potężne, to nie są pozbawione wad. Jeden z najczęściej spotykanych problemów związanych z nowym sprzętem dotyczy łączności z siecią i szybkością pobierania gier. Jeśli wy również cierpicie z tego powodu, a wszelkie aktualizacji ulubionych produkcji czy nowe gry ściągają się wam w nieskończoność, to mamy dla was kilka porad jak przyspieszyć pobieranie gier na PS5 i Xbox Series X.

Przełącz się na kabel Ethernet

Pomimo zastosowania nowych rozwiązań w sferze łączności bezprzewodowej (PS5 korzysta z Wi-Fi 6, natomiast Xbox Series X z Wi-Fi 5), to wciąż najlepszym (i najprostszym) rozwiązaniem dla stabilnej i szybkiej sieci jest skorzystanie z kabla Ethernet. Bez względu na to z jak dobrego routera korzystacie i jak blisko znajduje się on waszej konsoli, przewodowa łączność zawsze zapewni wam zwiększoną prędkość pobierania.

Oczywiście jeśli wasz router znajduje się w zupełnie innej części domu niż konsola, to wtedy musicie skorzystać z Wi-Fi, jednak i tu nie jesteśmy bezradni w walce z powolną siecią.

Przejdź na pasmo 5 GHz

Jeśli jesteście skazani na korzystanie z bezprzewodowego połączenia, to koniecznie musicie zadbać o to, aby odpowiednio je skonfigurować i wykorzystać jego potencjał w stu procentach.

Większość nowoczesnych routerów oferuje łączność Wi-Fi w dwóch pasmach - 2,4 GHz i 5 GHz. Co więcej, dla wygody użytkownika, automatycznie przełączają się one pomiędzy częstotliwościami, tak aby zapewnić nam jak największą jakość połączenia. Jest to znakomite rozwiązanie, ale nie dla nas. Chcąc zwiększyć prędkość pobierania gier z PlayStation 5 czy Xbox Series X konieczne jest wybranie wyłącznie sieci 5 GHz, dlaczego? Otóż pasmo to oferuje znacznie większą szybkość pobierania danych niż 2,4 GHz. Co prawda jest to okupione nieco gorszym zasięgiem, ale jest to dla nas tak istotne.

Dokonać możemy tego wyłącznie z poziomu ustawień routera. Niestety nie możemy wam podać dokładnej instrukcji postępowania, bowiem poszczególnie czynności mogą się różnić w zależności od posiadanego przez was modelu. Radzimy zatem zapoznać się z instrukcją obsługi routera w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących podziału pasm Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.

Wybierz odpowiedni router

Niestety, ale chcąc w pełni wykorzystać konsole nowej generacji, część użytkowników musiała sięgnąć po sporo nowego sprzętu. Monitor bądź telewizor z obsługą rozdzielczości 4K i HDR to w zasadzie obowiązek, jeśli chcemy cieszyć się pełnią efektów wizualnych, które gwarantują nam PlayStation 5 i Xbox Series X. Nie inaczej jest w przypadku łączności bezprzewodowej. PS5 jest w pełni kompatybilne z najnowszą, szóstą, generacją Wi-Fi.

Co w niej takiego niezwykłego? Może ona osiągać prędkość 9,6 Gbps - co stanowi prędkość ponad piętnastokrotnie większą niż standard Wi-Fi 4 zastosowany w PS4 i PS4 Pro. Oczywiście, osiągnięcie maksymalnych wartości będzie niezwykle trudne ze względu na wiele czynników (jak choćby jakość wykupionej przez was usługi u dostawcy internetu). Jednak bez względu na to, warto wyposażyć się w router, który jest w stanie obsłużyć Wi-Fi 6, jak choćby - TP-Link Archer AX73, który mieliśmy okazję niedawno testować. Drugiego tak wydajnego modelu z obsługą najnowszego standardu Wi-Fi, w tak niskiej cenie, nie znajdziecie. W połączeniu z PS5 sprawi on, że wszystkie gry i aktualizacje będziecie pobierać w „oka mgnieniu”.

Trochę inaczej sprawa ma się w przypadku Xbox Series X. Najnowsza konsola Microsoftu korzysta bowiem jedynie ze standardu Wi-Fi 5. Oczywiście oznacza to mniejsze prędkości pobierania, jednak z drugiej strony, chcąc wykorzystać pełen potencjał sprzętu, nie musimy wydawać dodatkowej (sporej) sumki na router z Wi-Fi 6. Wystarczy nam np. TP-Link Archer C6, który w naszych testach wypadł bardzo dobrze, a to m.in. za sprawą bardzo solidnej specyfikacji technicznej i atrakcyjnej ceny, nie przekraczającej 200 złotych.

Zmień ustawienia DNS

Choć dla mniej zaawansowanych użytkowników może brzmieć to jak czarna magia, to zmiana ustawień DNS z poziomu konsoli jest naprawdę prosta, a może zdziałać cuda. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X wybierają domyślne, ustawione przez producent serwery DNS. My jednak radzimy abyście zmienili je na serwery firmy Google. Jak tego dokonać?

Na PS5 musicie wykonać następujące kroki:

Przejdź do menu Ustawienia na PS5 (trybik w prawym górnym rogu ekranu głównego).

Przejdź do opcji Sieć.

Wybierz Ustawienia, a następnie Skonfiguruj połączenie internetowe.

Zaznacz sieć, z którą aktualnie jesteś połączony i naciśnij przycisk Opcje na kontrolerze.

Z menu, które się pojawi na ekranie wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.

Zmień ustawienia DNS z automatycznych na ręczne.

Ustaw podstawowy DNS na 8.8.8.8, a drugorzędny DNS na 8.8.4.4.

Zapisz ustawienia i uruchom ponownie PS5.

W przypadku Xbox Series X jest równie łatwo zmienić DNS i wygląda to następująco:

Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze i w menu, które pojawi się po lewej stronie ekranu wybierz Ustawienia.

Następnie, w zakładce Ogólne wybierz Ustawienia Sieci

W Ustawieniach Sieci przejdź do Ustawienia Zaawansowane, a stamtąd do Ustawienia DNS

Wybierz ręczne wyznaczanie DNS i jako podstawowy DNS wpisz 8.8.8.8, a drugorzędny DNS – 8.8.4.4.

Zapisz ustawienia i uruchom ponownie konsolę.

Zmień kanał Wi-Fi w routerze

Jednym ze sposobów na przyspieszenie działania sieci Wi-Fi jest również zmiana kanału w routerze. Choć nie jest to zadanie proste, to z całą pewnością warto je wypróbować. Więcej o tym przeczytacie tutaj.

Popraw wydajność swojej sieci Wi-Fi

Wbrew pozorom istnieje kilka prostych zabiegów, które pozwolą znacznie zwiększyć wydajność waszej domowej sieci Wi-Fi. Już samo umiejscowienie routera może w znacznym stopniu wpłynąć na szybkość i zasięg Wi-Fi. Dlatego najlepiej jest umieścić go jak najwyżej i to najlepiej na otwartej przestrzeni. Oznacza to koniec chowania routera po szafkach czy innych zabudowach.

Podobnie sprawa ma się z antenami routera. Większość dzisiejszych modeli oferuje ruchome anteny, co sprawia, że możemy je dowolnie ustawić. Przy tym warto pamiętać, aby nie skierować ich w jednym kierunku lub np. bezpośrednio w stronę ściany, podłogi lub sufitu. Wszystko to może w znaczący sposób zasięg naszej domowej sieci.

Kilka dodatkowych porad, o tym jak zwiększyć zasięg i przyspieszyć działanie sieci Wi-Fi znajdziecie tutaj.

Zatrzymaj i wznów pobieranie

Może się zdarzyć tak, że podczas ściągania danego tytułu zauważycie, że prędkość pobierania danych wyraźnie zwolniła bądź nawet zatrzymała się. Najprostszym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest wstrzymanie pobierania, a po chwili jego wznowienie. Od razu powinniście zauważyć różnicę w szybkości transmisji danych. Sztuczka ta sprawdza się zarówno na konsolach PlayStation 5, jak i Xbox Series X.

Ustaw konsolę w trybie czuwania

Jeśli macie w planach pobieranie naprawdę dużej gry, to najlepszym rozwiązaniem może być ustawienie konsoli w trybie czuwania i pozostawienie jej w takim stanie na noc. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko będziecie mogli już następnego dnia cieszyć się rozgrywką w nową produkcję, ale również zaoszczędzicie na rachunku za prąd. Zarówno PS5, jak Xbox Series X przechodząc w stan spoczynku ograniczają zużycie energii, a przy tym mogą bez większych problemów kontynuować pobieranie danych. Metoda ta może wpłynąć również na szybkość ich pobierania, bowiem w nocy, z reguły, zmniejsza się obciążenie sieci, również tej domowej.

Mamy nadzieję, że któraś z powyższych porad pozwoli wam przyspieszyć pobieranie gier na PS5 i Xbox Series X. Jeśli zaś macie inne problemy z konsolami, to warto również zajrzeć do naszego artykułu, w którym rozwiązujemy największe problemy związane z PlayStation 5.

