Jak przyśpieszyć powolny komputer Mac

Zastanawiasz się, dlaczego twój Mac działa tak wolno? Chcesz przyspieszyć pracę swojego komputera? Oto kilka wskazówek, jak zwiększyć wydajność komputera z systemem macOS i sprawić, że będzie działał on szybciej.

Źródło: macworld

Jeśli masz komputer Mac od kilku lat, być może patrzysz już od pewnego czasu na stronę internetową Apple, chcąc uzasadnić koszt zakupu nowego komputera Mac. Na szczęście nie musisz od razu przechodzić do radykalnych rozwiązań i kupować nowy komputer, aby cieszyć się wzrostem prędkości i wydajności.

W tym artykule zebraliśmy kilka prostych wskazówek, aby zwiększyć wydajność Twojego obecnego Mac'a.

Jest kilka powodów, przez których komputer Mac działa wolno. Może to być spowodowane jego wiekiem i przestarzałymi podzespołami, zastosowaniem dysku talerzowego HDD lub dysk twardy jest zapełniony. Być może używasz starej wersji systemu operacyjnego, która nie jest przeznaczona do pracy z niektórymi aplikacjami, których używasz lub może niektóre procesy działające w tle powodują zwiększone zużycie zasobów sprzętowych i niepotrzebnie marnują moc obliczeniową. Możesz mieć zbyt wiele procesów, które uruchamiają się automatycznie podczas rozruchu systemu operacyjnego, a może po prostu uruchamiasz zbyt wiele programów na raz. Użytkownicy komputerów Mac są znani z tego, że nie wyłączają swoich komputerów pod koniec dnia, więc niektóre aplikacje mogą działać w tle od tygodni.

Poświęcenie niewielkiej ilości czasu na uporządkowanie i czyszczenie systemu operacyjnego pozwoli Ci przyśpieszyć Twój komputer.

Porady i sztuczki, które przyśpieszą twój komputer Mac

Zamknij niepotrzebne aplikacje

Może się to wydawać oczywiste, ale najlepszym miejscem do rozpoczęcia czynności mających na celu przyśpieszenie działania komputera jest zamknięcie wszystkich programów, które nie są używane, a pracują w tle. Twój Mac może poświęcać pamięć operacyjną i zasoby CPU na procesy programów, których nie używasz od dłuższego czasu zamiast na aplikacje, których potrzebujesz.

Szybkim sposobem, aby zobaczyć, które aplikacje są uruchomione jest spojrzenie na Dock u dołu ekranu. Uruchomione programy będą miały pod sobą kropkę (jeśli nie widzisz tej kropki, otwórz Preferencje systemowe i kliknij przycisk Dock, a następnie upewnij się, że opcja "Pokaż wskaźniki otwartych aplikacji" jest zaznaczona).

Alternatywnie możesz nacisnąć klawisze Cmd + Tab, aby zobaczyć otwarte aplikacje i przełączać się między nimi.

Istnieje kilka sposobów zamykania aplikacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ich ikonę w Docku i wybierz Zakończ lub jeśli używasz widoku otwartych aplikacji (CMD + TAB), wybierz program i naciśnij CMD-Q, aby go zamknąć.

Jeśli po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę w Dock'u zobaczysz opcję Wymuś zamknięcie prawdopodobnie zidentyfikowałeś sprawcę, ponieważ problem z tą aplikacją może spowalniać cały system.

Użyj monitora aktywności, aby zidentyfikować niepotrzebne procesy

Niektóre aplikacje są bardziej zasobożerne niż inne, a czasami aplikacje mają problemy, które powodują, że zużywają więcej zasobów, niż to potrzebne i możliwe.

Jeśli chcesz zobaczyć, które aplikacje wykorzystują zasoby systemowe, otwórz okno Monitor aktywności w folderze Inne. Możesz też nacisnąć pasek CMD-spacja i zacząć wpisywać "aktywność", a następnie kliknąć enter, aby otworzyć ją stamtąd.

Na monitorze aktywności są wyświetlane wszystkie procesy na komputerze Mac (niektóre z nich nie mogą lub nie powinny być zamykane), więc kliknij przycisk Widok > Procesy w oknach przed podjęciem jakichkolwiek działań. Uniemożliwi Ci to zamknięcie procesów, które mogą być niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu operacyjnego.

Teraz kliknij przycisk CPU i kolumnę "% CPU", aby wyświetlić listę wszystkich programów według użycia zasobów procesora. Możesz również użyć tego przycisku, aby zobaczyć, które procesy Pamięci, Energii, Dysku oraz Sieci nadmiernie używają te podzespoły.

Jeśli widzisz, że jedna z aplikacji w szczególności zabiera zasoby procesora, możesz ją zamknąć, wybierając aplikację za pomocą myszy i klikając na x w lewym rogu monitora aktywności. Przed zamknięciem upewnij się, że nie jest to aplikacja, w której pracujesz - np. przeglądarka.

Niektóre aplikacje mogą chwilowo zużywać więcej zasobów niż normalnie np. podczas aktualizacji.

Edytuj panele preferencji

Otwórz Preferencje systemowe i sprawdź w dolnym rzędzie. W tym miejscu do Preferencji systemowych dodawane są elementy niestandardowe. Jeśli ich nie używasz, niepotrzebnie pochłaniają one moc Twojego procesora.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń panel preferencji.

Wyłącz procesy uruchamiane przy logowaniu

Otwórz Preferencje systemowe i kliknij Użytkownicy i grupy. Teraz kliknij kartę Logowanie, aby zobaczyć, które programy i usługi są uruchamiane po włączeniu komputera Mac (lub zalogowaniu się).

Zaznacz element na liście, którego nie chcesz i kliknij przycisk Usuń (-) u dołu listy.

Sprawdź ilość wolnego miejsca

Część wydajności komputera Mac zależy od pustej przestrzeni na dysku twardym (lub pamięci flash). Mac musi być w stanie nadpisywać i odczytywać pliki swap, a wolne miejsce znacząco w tym pomaga. Wiąże się to rownież z kwestią defragmentacji, która jest drażliwym tematem w przypadku systemu macOS.

Defragmentacja komputera Mac jest niepotrzebna, ponieważ system ma swoje własne wbudowane zabezpieczenia, które zapobiegają fragmentacji plików w pierwszej kolejności. To jest prawdopodobnie powód, dla którego na próżno szukać opcji defragmentacji w Narzędziu dyskowym. Mimo wszystko komputery z dyskiem HDD z czasem zwalniają jeszcze bardziej i nie ma możliwości ręcznego wywołania funkcji defragmentacji dysku.

Dodatkowo, aby te zabezpieczenia działały, potrzebujesz co najmniej dziesięć procent pustego dysku twardego. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie dysku twardego modelem o większej pojemności, ale w końcu nadal będzie się on zapełniał.

Dlatego jeśli chcesz, aby komputer Mac działał jak najlepiej i nie masz dziesięciu procent dostępnej przestrzeni dyskowej, musisz oczyścić dysk z niepotrzebnych plików.

Na dysku twardym znajduje się wiele dużych plików i folderów. Są to m.in. pliki e-mail i kopie zapasowe, stare wersje aplikacji, których już nie potrzebujesz, oraz zdjęcia. Jeśli często wysyłasz zdjęcia na komputer Mac i pobierasz muzykę, może się okazać, że szybko wykorzystujesz miejsce.

Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, ile miejsca masz do dyspozycji. Jednym ze sposobów jest otwarcie menu Apple, klikając logo Apple w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknięcie przycisku Ten Mac. Wybierz opcję Pamięć masowa na kartach, aby zobaczyć, ile pamięci masowej jest używane, a także pokazać, co z niej korzysta.

W nowszych wersjach systemu Mac OS możesz kliknąć na Zarządzaj, aby uzyskać opcje optymalizacji pamięci masowej lub przechowywania zdjęć i filmów w iCloud zamiast na komputerze Mac.

Synchronizacja

Jeśli używasz iCloud do synchronizacji plików na wielu komputerach stacjonarnych i synchronizacji zdjęć ze Zdjęciami iCloud, możesz odczuwać spowolnienie, podczas gdy Twój system synchronizuje się w tle.

Gdy korzystasz z iCloud Desktop, unikaj przechowywania dużych dokumentów na pulpicie - nie przeciągaj i nie upuszczaj plików wideo na pulpit, chyba że naprawdę potrzebujesz dostępu w innym miejscu. W rzeczywistości, jeśli przechowujesz tylko te dokumenty, do których potrzebujesz dostępu na pulpicie iCloud, możesz przyspieszyć pracę - i poświęcić mniej czasu na oczekiwanie na pliki, które rzeczywiście potrzebujesz do synchronizacji.

Jeśli korzystasz z biblioteki zdjęć iCloud na komputerze Mac i nie chcesz, aby synchronizacja obrazów spowalniała twój komputer, unikaj otwierania aplikacji Zdjęcia w pierwszej kolejności. Jeśli okaże się to problematyczne, wyłącz bibliotekę zdjęć iCloud na tym urządzeniu.

Przenieś swoje zdjęcia

Możesz być zaskoczony tym, jak duża część pamięci masowej komputera Mac jest zajmowana przez zdjęcia i filmy wideo.

Możesz rozważyć zakup biblioteki zdjęć iCloud, myśląc, że oznaczałoby to, że możesz usunąć zdjęcia z komputera Mac, ponieważ będą one przechowywane w chmurze, ale niestety nie tak działa biblioteka zdjęć iCloud. Usuń zdjęcia z komputera Mac, na którym są przechowywane, a następnie usuń je ze wszystkich swoich urządzeń.

Oczywiście, jeśli posiadasz już bibliotekę zdjęć iCloud , może to oznaczać, że na Twoim komputerze Mac dużo miejsca zajmują zdjęcia przechowywane w iCloud - na przykład zdjęcia zrobione na Twoim telefonie iPhone. W takim przypadku może być lepiej wyłączyć bibliotekę zdjęć iCloud na komputerze Mac.

Możesz skorzystać z innej usługi, aby utworzyć kopię zapasową zdjęć w chmurze. Możesz na przykład wypróbować Dropbox lub Google Drive.

Osobiście korzystam z Kopii zapasowej i synchronizacji w usługach Google. Jest to szybkie, wygodne i wszechstronne rozwiązanie. Moje dokumenty są przechowywane na dysku Google oraz synchronizowane pomiędzy moim komputerem iMac, laptopem MacBook Air oraz komputerem z systemem Windows. Dodatkowo mam do nich dostęp z telefonu komórkowego z systemem Android lub dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do sieci. Zdjęcia przechowuje w usłudze Zdjęcia Google, gdzie Google oferuje nieograniczoną przestrzeń dyskową, jeżeli zdecydujemy się kompresować zdjęcia (kompresja nie pogarsza znacząco ich jakości).

Jeśli wolisz nie korzystać z usługi w chmurze, lepszym pomysłem będzie skonfigurowanie osobnego urządzenia pamięci masowej i przeniesienie tam zdjęć przechowywanych obecnie na komputerze Mac.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Zamknij aplikację Zdjęcia.

Skopiuj bibliotekę zdjęć, przeciągając ją z woluminu startowego na wolumin zewnętrzny.

Po zakończeniu, przytrzymaj klawisz Alt/Option i uruchom Zdjęcia.

W sekcji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje, a na karcie Ogólne kliknij przycisk Użyj jako systemowej biblioteki zdjęć.

Przenieś swoją muzykę

Innymi plikami, które mogą zajmować dużo miejsca może być biblioteka iTunes, zwłaszcza jeśli masz filmy i aplikacje mobilne, a także muzykę. Podobnie, jak w przypadku aplikacji Zdjęcia możesz zwolnić miejsce na dysku, przenosząc pliki muzyczne na dysk zewnętrzny.

Oto jak przenieść bibliotekę iTunes na komputerze Mac w inne miejsce.

Należy przenieść bibliotekę iTunes do innej lokalizacji, korzystając z karty preferencji/zaawansowanych funkcji iTunes. Możesz też aktywować iTunes Match, który przeniesie całą Twoją muzykę do chmury, dzięki czemu będziesz mógł ją usunąć z komputera Mac i uzyskać do niej dostęp na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci.

Gdy tylko muzyka znajdzie się w iTunes Match, możesz po prostu pobrać utwory, których chcesz słuchać.

Opóźnij kosz i pobrane rzeczy

Oczywistym sposobem na uwolnienie miejsca na komputerze Mac jest opróżnienie kosza (kliknij prawym przyciskiem myszy na Kosz w Dock'u i wybierz opcję Opróźnij kosz).Powinieneś również usunąć z folderu Pobrane rzeczy wszystkie elementy, które prawdopodobnie nie będą Ci potrzebne. Kliknij przycisk Pobrane rzeczy po prawej stronie Dock'a i strzałkę u góry, aby otworzyć go w Finderze i zobaczyć wszystko, co się tam znajduje.

Jeśli korzystasz z najnowszej wersji systemu MacOS, będziesz mógł ustawić Kosz tak, aby automatycznie i regularnie usuwał elementy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Kliknij logo Apple na pasku menu

Wybierz Ten Mac.

Kliknij w Pamięć masowa

Kliknij w Zarządzaj

Opróżniaj Kosz automatycznie (po 30 dniach pliki zostaną usunięte z kosza)

Usuwaj stare i duże pliki

Jednym z sposobów na szybkie odzyskanie dużej ilości miejsca jest otwarcie Findera i wybranie Ostatnie (w starszych wersjach Mac OS X można było wybrać wszystkie moje pliki), a następnie wybór sortowania według daty lub wielkości.

Wybierz wielkość w celu usunięcia największych plików. Wybierz datę, aby usunąć starsze pliki.

Jeśli okno findera nie pokazuje rozmiarów, przejdź do opcji Widok > Pokaż opcje widoku i wybierz Informacje.

Upewnij się, że używasz aktualnego oprogramowania

Upewnij się, że przeprowadziłeś aktualizację oprogramowania dla systemu macOS i wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze Mac.

Sposób aktualizacji oprogramowania zależy nieco od wersji systemu macOS, którą posiadasz.

Jeśli używasz systemu Mojave lub nowszego otwórz Preferencje systemowe, kliknij na Uaktualnienia i poczekaj, aż komputer Mac sprawdzi aktualizacje. Jeśli jest dostępna aktualizacja radzimy ją przeprowadzić.

Jeśli używasz starszej wersji systemu Mac OS, kliknij ikonę Apple na pasku menu i wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania, jeśli tam jest lub przejdź do App Store i wybierz Aktualizacje.

Jeśli masz aplikacje zakupione poza App Store, będą one musiały być aktualizowane oddzielnie. Zwykle znajdziesz Sprawdź dostępność aktualizacji, jeśli klikniesz na nazwę programu na pasku menu.

Opróżnij pamięć podręczną Safari

Mówiąc o pamięci podręcznej, Safari czasami zapycha się danymi. Usunięcie tego problemu pomoże przyspieszyć działanie Safari w systemie macOS. W starszych wersjach możesz po prostu otworzyć Safari i wybrać Safari > Resetuj Safari, a następnie zaznaczyć opcję Usuń wszystkie dane ze stron internetowych. (Pozostaw pozostałe opcje bez zaznaczenia.) Teraz wystarczy kliknąć na Resetuj. Może to przyspieszyć powolne wczytywanie stron internetowych.

W późniejszych wersjach należy otworzyć okno dialogowe Preferencje (CMD+,), a następnie wybrać ikonę Prywatność i kliknąć przycisk "Zarządzaj danymi witryny....". Teraz możesz usunąć wszystkie pliki cookie i pamięć podręczną klikając przycisk Usuń wszystko.

Jeśli chcesz po prostu usunąć pamięć podręczną, a nie pliki cookie lub historię przeglądarki, sprawa się nieco komplikuje. Aby to zrobić, można skorzystać z ukrytego menu deweloperskiego w Safari. Menu Dewelopera można aktywować, wybierając Safari > Preferencje, klikając przycisk Zaawansowane, a następnie zaznaczając opcję pokazuje menu Programowanie na pasku menu.

Nowa opcja menu rozwijanego pojawia się pomiędzy opcjami Okna i Pomoc. Zamknij otwarte okna Safari i wybierz opcję Opróżnij pamięci podręczne z rozwijanego menu. Następnie kliknij Plik > Nowe okno, aby rozpocząć pracę w Safari z czystą pamięcią podręczną.

Sprawdź stan dysku

Otwórz narzędzie dyskowe i wybierz główny dysk twardy z paska bocznego (w większości komputerów Mac będzie tylko jeden.) Teraz kliknij przycisk Pierwsza pomoc. Zapewni to, że wszystkie pliki na komputerze Mac mają odpowiednie uprawnienia.

Od czasu pojawienia się Mac OS X El Capitan, nie można już naprawiać uprawnień w Disk Utility, ponieważ nowy System Integrity Protection (SIP), który zadebiutował wraz z El Capitan zapobiega zezwoleniom na modyfikację plików, co według Apple oznacza, że nie powinno być potrzeby naprawy uprawnień.

Wyłącz efekty wizualne

Większość komputerów Mac potrafi uruchamiać je bez problemu i spadku wydajności. Możesz jednak wyłączyć niektóre funkcje, które mogą spowolnić działanie komputera Mac.

Na przykład, wiele osób woli utrzymywać Dock w stanie statycznym (bez animacji), aby zapobiec spowolnieniu oraz w celu łatwiejszego wyboru poszczególnych opcji.

Kliknij Preferencje systemowe > Dock i odznacz następujące pola:

Powiększenie

Animuj otwieranie aplikacji

Automatycznie ukrywaj i pokazuj Dock'a

Zwiększ ilość pamięci RAM

Źródło: macworld

Z historycznego punktu widzenia, modernizacja pamięci RAM była najlepszym rozwiązaniem w celu poprawy wydajności komputera Mac. Zanim jednak pójdziesz naprzód i wydasz pieniądze, warto dowiedzieć się, czy twój komputer umożliwia rozbudowę pamięci operacyjnej RAM. Przed przystąpieniem do sprawdzenia, czy twój Mac posiada możliwość rozbudowy otwórz monitor aktywności i w trakcie pracy, jaką wykonujesz na komputerze na codzień zobacz, ile pamięci operacyjnej RAM wykorzystujesz. Może okazać się, że wcale nie potrzebujesz jej rozbudowywać, a przyczyna spowolnień leży w innym miejscu.

Pozbądź się bałaganu na biurku

Każdy plik na pulpicie posiada okno jego podglądu. Każde z tych okien i ich zawartość jest przechowywana w pamięci RAM, dzięki czemu po przełączeniu się na Pulpit lub skorzystaniu z szybkiego poglądu, komputer Mac może natychmiast pokazać, co jest w danym pliku.

Innymi słowy, im więcej plików masz na pulpicie, tym więcej danych jest przechowywanych w pamięci RAM. Może to spowodować, że komputer Mac będzie działał wolniej, zwłaszcza jeśli pamięć komputera jest już wykorzystywana do granic możliwości.

Pliki należy prawidłowo porządkować w odpowiednim folderze użytkownika - Dokumenty, Zdjęcia, Filmy itp.

Regularnie uruchamiaj ponownie komputer

Główną zaletą uśpienia na komputerze Mac jest możliwość kontynuowania pracy w miejscu, w którym ją zakończyłeś. Rozwiązanie to posiada niestety także wady. Wszelkie programy zostają w pamięci operacyjnej RAM. Mac OS używa plików swap - miejsca na dysku twardym, które pozwala udawać, że komputer Mac posiada więcej pamięci RAM, niż ma w rzeczywistości, dla pamięci wirtualnej. Gdy liczba plików swap przekracza pięć lub więcej, komputer Mac zaczyna zwalniać. Wtedy nadchodzi czas na restart komputera. Radzimy regularnie uruchamiać ponownie komputer z macOS minimum raz w tygodniu.

Wymiana dysku

Źródło: macworld

Jeżeli posiadasz kilkuletni komputer Mac istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że posiada on powolny dysk twardy HDD. Jego parametry są słabe i ograniczają płynność pracy systemu. Rozważ wymianę dysku na SSD lub zainstalowanie systemu na zewnętrznym nośniku danych. Więcej informacji przeczytasz w naszym artykule.

Wyłącz szyfrowanie File Vault

File Vault pozwala zaszyfrować każdy plik przechowywany na komputerze Mac, aby chronić go przed ciekawskimi spojrzeniami. Wykorzystuje również wiele zasobów procesora, do szyfrowania i odszyfrowywania tych plików.

Jeśli go używasz, wyłącz go i sprawdź, czy zauważyłeś różnicę w wydajności.

Kliknij kartę Ochrona i prywatność w Preferencjach systemowych, a następnie kliknij kartę FileVault. Kliknij kłódkę, wpisz hasło administratora, a następnie kliknij Wyłącz File Vault.

Rozwiązanie ostateczne

Źródło: macworld

Jeśli spróbowałeś już wszystkich sposobów, które przedstawiliśmy w tym artykule, a twój komputer Mac nadal jest wolny jest jeszcze jedna opcja: czysta reinstalacja systemu operacyjnego.

To nie jest zadanie, które należy wykonywać bez namysłu - trzeba będzie wymazać cały dysk rozruchowy. Usunie to wszystkie pliki, które zebrano w bibliotece systemowej i bibliotekach użytkowników przez lata i które mogą powodować, że Mac będzie działał wolno.

Pamiętaj, aby zrobić co najmniej jeden, a najlepiej dwa, kompletne backupy dysku startowego wraz z kopią wszystkich danych przed reinstalacją systemu, abyś mógł skopiować dokumenty, obrazy, muzykę i wszystko inne, czego potrzebujesz z powrotem po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego.

Więcej o reinstalacji systemu dowiesz się z naszego artykułu.