Jak rozwiązać problem z zalogowaniem się do domowego routera?

Wiele osób ma problem z zalogowaniem się do routera, na którym oparta jest ich domowa sieć. W tym artykule podpowiadamy, jak ominąć przeszkody w dostępie do urządzenia.

Spis treści

Dzisiaj często łatwiej skonfigurować nowy router, niż zmienić ustawienia starego. Nowe urządzenia kupujemy już ze skonfigurowaną siecią bezprzewodową, z adresem IP, nazwą sieci i hasłem podanymi na spodzie obudowy. Standardowy adres IP to zazwyczaj 192.168.0.1, 192.168.1.1 lub 192.168.0.254. Gorzej, jeżeli mamy stare urządzenie, w którym ktoś pozmieniał ustawienia. W tej sytuacji możemy natrafić na problemy z zalogowaniem i zmianą parametrów. O tym, jak sobie z tym poradzić, opowiada nasz tekst.

Należy zacząć od wpisania do paska przeglądarki poprawnego adresu IP routera. Tylko skąd go wziąć? Najpierw należy upewnić się, że nasz komputer jest połączony z siecią (kablem lub za pośrednictwem WiFi). Następnie w systemie Windows uruchamiamy program "Wiersz polecenia", który znajdziemy poprzez systemowe okno wyszukiwania. Można też użyć klawiszy Windows + R i w oknie "Uruchamianie" podać nazwę programu „cmd.exe”. W Wierszu polecenia wpisujemy komendę „ipconfig” i odnajdujemy pozycję „Default Gateway”. To będzie adres IP naszego routera. Adres naszego komputera będzie widoczny pod pozycją IPv4 Address.

Zobacz również:

Przy wpisywaniu adresu do przeglądarki należy zachować staranność, bo nietrudno tu o pomyłki. Na przykład, zamiast jedynki można wpisać małe „L” albo pominąć kropkę. Powstają wtedy takie nieprawidłowe adresy: 192.168.0.l lub 192.1680.1. W takim przypadku przeglądarka zwróci błąd, zamiast wyświetlić stronę z interfejsem routera.

Nieprawidłowy adres IP lub konflikt adresów w sieci

Powyższe sposoby logowania mogą nie działać, gdy w komputerze będziemy mieli skonfigurowany ręcznie adres IP, który nie będzie pasował do naszej sieci lub będzie taki sam, jak adres już w sieci istniejący. Musimy wtedy przejść do Centrum sieci i udostępniania systemu Windows, które można znaleźć w Panelu sterowania > Sieć i Internet (Windows 7). W systemie Vista, Windows 8 i Windows 10 Centrum można znaleźć w zbliżony sposób.

Tu przechodzimy do ustawień karty sieciowej ("Zmień ustawienia karty sieciowej"), najeżdżamy kursorem na naszą kartę i klikamy prawym przyciskiem myszy. Wybieramy pozycję "Właściwości" i "Protokół internetowy w wersji 4". Tu musimy zaznaczyć opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie". Po restarcie komputera powinniśmy prawidłowy adres dostać od routera i bez przeszkód się do niego zalogować.

Dostęp do routera blokowany przez zainstalowane programy

Może się zdarzyć, że jakaś zapora sieciowa (na przykład firewall wbudowany w system Windows) blokuje dostęp do naszego routera. Powinniśmy wtedy dodać jego adres do reguł zapory jako dozwolony wyjątek. Żeby sprawdzić, czy to zapora jest winna naszym problemom z logowaniem, należy ją tymczasowo wyłączyć i wtedy spróbować logowania.

Ruch sieciowy może też blokować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej. W tym przypadku występuje podobna sytuacja do blokowania przez zaporę. W programie filtrującym należy dodać adres IP routera jako wyjątek lub tymczasowo wyłączyć blokadę.

Rzadko może wystąpić sytuacja, że dostęp do interfejsu routera blokuje przeglądarka stron WWW. Może to być spowodowane ustawieniami lub dodatkiem do przeglądarki. Należy wtedy spróbować logowania z innego programu.

Zgubione hasło – router „nie wpuszcza”?

W sytuacji utraty hasła do routera może pomóc tylko przywrócenie w urządzeniu ustawień fabrycznych. Zrobimy to przyciskiem na obudowie, który będzie miał niewielki rozmiar lub będzie schowany w niewielkim otworze. Wtedy, aby wcisnąć przycisk, należy użyć cienkiego przedmiotu (na przykład wykałaczki). W większości przypadków przycisk należy przytrzymać przez kilka sekund. Po zresetowaniu urządzenia zalogujemy się do niego za pomocą domyślnej nazwy użytkownika, hasła i adresu IP.

Do routera zalogujemy się także za pomocą nazwy domeny

O wiele wygodniej niż za pomocą adresu IP, do routera zalogujemy się, używając nazwy domeny. Na przykład do urządzeń TP-Link możemy logować się, wpisując w pasek przeglądarki adres tplinkmodem.net, do routerów Netgear adres www.routerlogin.com, a do urządzeń Asusa adres router.asus.com.