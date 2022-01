Jak skonfigurować wentylatory i chłodzenie komputera? [PORADNIK]

Utrzymuj komponenty komputera w najniższej temperaturze, jak to tylko możliwe, ustawiając wentylatory we właściwy sposób.

Spis treści

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Nagrzewający się komputer to same problemy, więc to, gdzie umieścisz w nim wentylator, odgrywa kluczową rolę w tym, jak wydajnie będą pracować Twoje cenne komponenty. Ten poradnik wyjaśni, jak ustawić wentylatory w komputerze, aby uzyskać najlepszą wydajność chłodzenia - przecież nie kupowałeś drogiej karty graficznej tylko po to, żeby ją zniszczyć.

Istnieje kilka ważnych pojęć, o których powinieneś wiedzieć, jeśli chodzi o konfigurację różnych wentylatorów komputerowych. Zajmijmy się nimi jeden po drugim. Wiedza powinna napływać szybko - tak jak powietrze w dobrze skonfigurowanym systemie.

Zobacz również:

Kierunek przepływu powietrza

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Zacznijmy od podstaw. To, w którą stronę skierujemy wentylatory, decyduje o tym, czy będą one zasysać chłodne powietrze, czy wydmuchiwać gorące z systemu. Niektóre wentylatory będą miały strzałkę wskazującą prawidłowy kierunek przepływu. Jeśli nie, dobrą zasadą jest, że powietrze prawie zawsze będzie napływać z przodu, gdzie zazwyczaj znajduje się naklejka z marką. Powietrze wydostaje się z tyłu, gdzie mogą być napisane informacje techniczne o wentylatorze. Nasz poradnik dotyczący tego, w którą stronę wieje wentylator komputerowy, może pomóc w razie potrzeby.

Typ wentylatora też ma znaczenie, choć znacznie mniejsze niż to, że wszystkie są skonfigurowane w odpowiedni sposób. Wentylatory o wyższym ciśnieniu statycznym są idealne do przenoszenia powietrza przez gęste chłodnice chłodzone wodą. Wentylatory o wysokim przepływie powietrza są świetne jako wloty lub wyloty w obudowie, ponieważ mogą poruszać duże ilości powietrza.

Dodatni i ujemny przepływ powietrza

Gdy wentylatory wciągają więcej powietrza niż wypychają z obudowy komputera, powstaje dodatnie ciśnienie. Ujemne ciśnienie wyciąga więcej powietrza na zewnątrz, często tworząc efekt próżni. Aby uzyskać optymalną wydajność chłodzenia w standardowym systemie, chcesz być nieco bardziej po stronie dodatniego przepływu powietrza. (Taka konfiguracja zwykle powoduje, że do komputera dostaje się więcej kurzu, co można ograniczyć za pomocą filtrów przeciwkurzowych lub częstszego czyszczenia).

Jak osiągnąć dodatni przepływ powietrza? Łatwo: wystarczy mieć więcej wentylatorów wlotowych niż wylotowych lub uruchomić wentylatory wlotowe nieco szybciej niż wylotowe, jeśli ich liczba jest równa.

Wlot a wylot

Umieszczenie wlotów i wylotów może być najbardziej kluczowym pojęciem dla prawidłowego rozmieszczenia wentylatorów. Idea jest prosta: Świeże, chłodne powietrze wchodzi, gorące powietrze wychodzi. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz mieć zarówno wentylatory wlotowe, jak i wylotowe. (Mogą być od tego wyjątki, np. w przypadku małych obudów).

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Przykład A:

Wybierzmy popularną obudowę Lian Li O11 Dynamic. Solidna konfiguracja wentylatorów obejmuje wentylatory dolotowe na dole oraz wentylatory wylotowe na górze, jak pokazano na powyższym obrazku. Świeże powietrze dostaje się do wnętrza obudowy, chłodząc podzespoły. Gorące powietrze generowane przez sprzęt będzie się unosiło i wychodziło przez górne wentylatory wyciągowe.

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Przykład B:

Teraz spójrzmy na bardziej tradycyjną obudowę Be Quiet Silent Base 802. Optymalna konfiguracja wentylatorów zawiera wentylatory wlotowe z przodu obudowy. Należy również dodać wentylatory wyciągowe na górze. Wentylator wyciągowy z tyłu obudowy dopełni optymalną konfigurację.

Dzięki takiej konfiguracji chłodne powietrze dostanie się z przodu, podczas gdy gorące powietrze z CPU i GPU zostanie odprowadzone na górę i tył obudowy.

W standardowym komputerze stacjonarnym potrzebny jest przynajmniej jeden wentylator wlotowy i jeden wylotowy. Niektóre tańsze obudowy zawierają tylko jeden wentylator wlotowy z przodu komputera lub jeden wentylator wylotowy z tyłu. Dobrym pomysłem jest dokupienie drugiego.

Chłodnice cieczy typu push i pull

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Wentylatory umieszczone z przodu chłodnicy chłodzącej cieczą, z przepływem powietrza od przodu do tyłu, będą "wpychać" powietrze do systemu. Jeśli odwrócimy wentylatory i umieścimy je za chłodnicą, będą one "wciągać" powietrze przez chłodnicę cieczy. (Jak na zdjęciu powyżej)

Która konfiguracja jest optymalna?

Większość testów wykazuje pomijalną różnicę pomiędzy "push" a "pull", ale możemy dać lekki ukłon w stronę "push". Generalnie będzie to najlepsze rozwiązanie w większości konfiguracji obudowy i zapewni Ci wydajną pracę.

Przepływ powietrza w obudowie i Twój procesor

Chłodnica cieczą typu AIO:

Jeśli chłodzisz swój procesor za pomocą AIO, optymalne ustawienia obejmują umieszczenie chłodnicy z przodu lub na górze obudowy. Obydwa rozwiązania sprawdzają się doskonale. Aby nadać priorytet chłodzeniu GPU, umieść AIO od CPU na górze obudowy jako wyciąg. Dzięki temu CPU będzie nieco cieplejsze, ale GPU pozostanie chłodniejsze.

Chłodzenie powietrzne typu tower:

W przypadku tradycyjnej wieżowej chłodnicy powietrza, optymalnie byłoby, gdyby wentylator umieszczony na radiatorze chłodnicy wypychał powietrze w kierunku tylnego wylotu obudowy. W poniższym przykładzie otwarta osłona procesora graficznego będzie również odprowadzać gorące powietrze w górę - jest to typowa konfiguracja dla komputerów do gier. Spowoduje to nieznaczny wzrost temperatury procesora podczas korzystania z chłodzenia powietrznego; możesz zmniejszyć poziom ciepła dzięki optymalnemu przepływowi powietrza przez wentylator.

Fot. Thiago Trevisan / IDG

A co z Twoim procesorem graficznym?

Standardowe procesory graficzne z otwartą osłoną odprowadzają do obudowy dużo gorącego powietrza - nawet więcej niż procesor, jeśli jest to potężna karta graficzna. Co możesz zrobić, aby zmaksymalizować chłodzenie i przepływ powietrza?

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Jeśli twoja obudowa na to pozwala, zainstaluj na spodzie wentylatory wypychające powietrze w kierunku GPU. Dzięki temu chłodne powietrze będzie trafiać bezpośrednio do wentylatorów wlotowych na samym GPU. Jeśli Twoja obudowa nie pozwala na taką konfigurację, zamontuj przedni wentylator wlotowy w połączeniu z odpowiednimi górnymi lub tylnymi wentylatorami wyciągowymi, jak opisano wcześniej.

Ponownie: Zawsze chcesz mieć co najmniej jeden wentylator wlotowy i jeden wylotowy w swoim systemie, a to się podwaja, jeśli jest to platforma do gier.

Krzywe wentylatorów i wybór obudowy

Istnieją dwa ostatnie ważne elementy do rozważenia. Po pierwsze, wybór obudowy może bardzo pomóc w optymalnym przepływie powietrza wentylatorów. Nasze wyjaśnienie dotyczące zakupu idealnej obudowy PC może pomóc, ale powinieneś być dobry, jeśli zastosujesz się do tych ogólnych wytycznych:

Użyj obudowy z siatką z przodu. Będą one miały znacznie lepszy przepływ powietrza niż obudowy z zamkniętymi lub szklanymi panelami przednimi. Przykłady obejmują serię Fractal Design Meshify oraz Be Quiet Silent Base 802, o której była mowa wcześniej.

Jeśli używasz gorącego, mocnego sprzętu, upewnij się, że kupisz wystarczająco dużą obudowę, aby pomieścić niezbędne wentylatory. Jeśli chcesz pozostać przy mniejszej obudowie, rozważ użycie chłodzenia cieczą dla większej wydajności.

Po drugie, użyj kontrolerów wentylatorów, aby znaleźć najlepszy stosunek hałasu do wydajności, jaki możesz znaleźć. Większość płyt głównych ze średniej i wyższej półki zawiera oprogramowanie wentylatorów w BIOS-ie lub w aplikacji Windows. Przykładem tego jest Asus Ai Suite 3. Możesz ustawić temperaturę procesora i obudowy na podstawie rzeczywistych parametrów termicznych, co może zapewnić cichą pracę. Podobnie, wentylatory mogą zwiększać swoją moc w razie potrzeby, aby upewnić się, że wszystko pozostaje chłodne.

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Jeśli chcesz mieć bardziej zaawansowaną kontrolę nad krzywymi wentylatorów, dostępne są kontrolery sprzętowe od Aquacomputer, Corsair i EKWB, które pozwalają na jeszcze dokładniejsze dostrojenie krzywych wentylatorów. Możesz także oprzeć prędkość wentylatora na GPU lub użyć czujników termicznych z tymi bardziej zaawansowanymi jednostkami, ale są one zbyteczne dla większości ludzi.

I tak to wygląda: Teraz wiesz już wszystko, co jest potrzebne do optymalnego ustawienia wentylatorów w celu uzyskania jak najlepszej wydajności chłodzenia. Nasze poradniki dotyczące sprawdzania temperatury CPU i temperatury GPU karty graficznej pomogą Ci upewnić się, że wszystko przebiega bezproblemowo. Oby wasze temperatury były niskie!