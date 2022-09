Jak sobie poradzić bez prądu? Nie pozwól, żeby zaskoczył Cię blackout

Brak energii elektrycznej oznacza wiele niedogodności, jednak blackout wcale nie musi być "końcem świata". W tekście podpowiadamy, jak zachowywać się podczas dłuższej przerwy w dostawach prądu.

Na pewno wiele osób nie wyobraża sobie dłuższej przerwy w dostawach energii elektrycznej. Tak bardzo przywykliśmy do tego, że „prąd w gniazdku jest zawsze”, że gdy zabraknie go na dłużej, możemy nawet wpaść w panikę. A przecież zanik zasilania utrzymujący się przez dłuższy czas i na większym obszarze, czyli ten prawdziwy blackout, nie będzie oznaczał tylko tego, że w naszych domach zgaśnie światło. W związku z nim może powstać o wiele więcej problemów.

Zacznijmy może od tego, dlaczego blackout może w ogóle się wydarzyć? Wbrew temu, co możemy usłyszeć czy przeczytać w wielu mediach, odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Może skupmy się na Polsce, bo nasza sytuacja jest szczególna na tle innych krajów, nawet w Unii Europejskiej.

Skąd bierze się energia elektryczna?

Jak zapewne wszyscy wiedzą, energię elektryczną wytwarza się głównie dzięki wykorzystaniu energii cieplnej, która może pochodzić z trzech źródeł:

spalania paliw kopalnych, czyli węgla, gazu i oleju opałowego;

reaktorów, w których zachodzą reakcje jądrowe;

elektrowni opalanych biomasą.

Elektryczność powstaje także dzięki źródłom odnawialnym (OZE), czyli:

energii słonecznej;

siłowniom wiatrowym;

elektrowniom wodnym.

Dlaczego źródła energii elektrycznej mogą zawieść i wywołać blackout?

Krótko mówiąc – blackout nadejdzie, gdy elektryczność będzie dostarczana do odbiorców w niewystarczającej ilości.

W przypadku naszego kraju problem z dostawami energii elektrycznej wytwarzanej dzięki pracy reaktorów jądrowych możemy od razy skreślić – w ten sposób nie powstaje u nas elektryczność. Elektrownie na biomasę mają zbyt mały udział w tak zwanym miksie energetycznym, żeby niedobory produkowanej przez nie energii miały spowodować blackout. Podobnie jest w przypadku elektrowni opalanych gazem ziemnym – wytwarzają one tylko około 3,8% naszej elektryczności (sierpień 2022 r.). Źródła odnawialne – w tej dziedzinie nie jesteśmy potęgą, chociaż w 2022 roku średni udział tych technologii w produkcji polskiej energii elektrycznej przekroczył 20%. Nie jest to mało i niedobory elektryczności pochodzącej z OZE wynikające ze zmiennych warunków pogodowych, mogą mieć negatywny wpływ na ogólny bilans energetyczny Polski.

Elektrownia Kozienice, fot. wł.

Węgiel kamienny i brunatny. Spalanie tych dwóch surowców to wciąż najważniejsze w Polsce źródło energii elektrycznej i to zakłócenia w ich dostawach mogą właśnie spowodować zanik zasilania w naszym kraju. Największy udział w produkcji polskiej elektryczności ma węgiel kamienny – jest to ponad 50%. Spalanie węgla brunatnego zapewnia wytwarzanie nieco ponad 30% polskiej energii elektrycznej. Blackout może się zdarzyć, gdy zabraknie tego ważniejszego surowca – węgla kamiennego, który nie jest wydobywany w Polsce w wystarczającej ilości, a jego import znacznie zmalał. Na przykład przestaliśmy sprowadzać węgiel z Rosji, który do kwietnia 2022 roku zaspokajał nasze potrzeby aż w 70%.

Co robić, gdy „zabraknie prądu”?

Jak już wspomniałem, sytuacja dłuższego zaniku zasilania będzie dla wielu osób nowa, a także związana w wieloma niedogodnościami. Podczas blackoutu nie tylko zgaśnie światło w naszych mieszkaniach, ale również przestanie działać wiele urządzeń oraz, być może, stracimy dostęp do internetu, a nawet możliwość wykonywania połączeń telefonicznych.

Jak się przygotować do tej trudnej sytuacji, która może potrwać wiele godzin? Po pierwsze należy zaopatrzyć się w niezbędne przedmioty i umieścić je w miejscu łatwo dostępnym nawet w zupełnej ciemności.

Na liście tych rzeczy powinny się znaleźć:

apteczka pierwszej pomocy;

latarka;

radio na baterie;

świece i zapałki;

naładowany powerbank.

Warto też mieć przygotowane zapasy wody pitnej i niepsującego się jedzenia. Pamiętajmy, że blackout może potrwać kilka lub kilkanaście godzin, ale równie dobrze mogą to być dni.

Jak się zachowywać podczas blackoutu?

Jeżeli przerwa w zasilaniu będzie się przedłużać, nie panikujmy, bo to może tylko pogorszyć sytuację. Blackout to zjawisko tymczasowe – należy spokojnie czekać na ponowne pojawienie się energii elektrycznej w sieci. Unikajmy samotności – kontakt z drugim człowiekiem w kryzysowej sytuacji pomaga ją przetrwać w dobrej kondycji. Jeżeli dobrze się czujemy, warto sprawdzić, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.

Fot. Pixabay

Dopóki w urządzeniach mobilnych mamy naładowane akumulatory, możemy za ich pomocą utrzymać kontakt z innymi osobami. Starajmy się używać urządzeń pojedynczo i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Należy też pamiętać, że telefon komórkowy może nam posłużyć do wezwania pomocy.

Sieci komórkowe mają zasilanie awaryjne, ale czas podtrzymania napięcia różni się w poszczególnych stacjach bazowych i podczas blackoutu możemy szybko stracić zasięg w naszych urządzeniach. W pilnych sprawach trzeba wtedy szukać pomocy u innych osób. Korzystajmy z odbiornika radiowego na baterie – o równych godzinach powinny być nadawane komunikaty kryzysowe.

Podsumowując, miejmy nadzieję, że te kilka porad nigdy Wam się nie przyda, ale w tych czasach warto dmuchać na zimne.

Źródło danych: PSE