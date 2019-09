Jak sprawdzić IP komputera i jego lokalizację? Jak sprawdzić IP routera?

IP to skrót od angielskich słów Internet Protocol. Jest to protokół komunikacyjny, zwany czasem "dowodem osobistym" komputera. Protokół ten zawiera zbiór reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Jak sprawdzić adres IP oraz lokalizację komputera, do którego należy?

Spis treści

Jak znaleźć IP komputera?

IP komputera z systemem Windows można bez problemu sprawdzić dzięki wbudowanym funkcjom. W XP wejdź w menu START i wpisz cmd, a w okienku konsoli polecenie ipconfig. To samo polecenie dotyczy systemów Vista i Windows 7 oraz 8/8.1, jednak można wpisać cmd bezpośrednio w polu wyszukiwania, które pojawi się tuż po kliknięciu przycisku Windows. Jeśli konieczne jest uruchomienie konsoli tekstowej z uprawnieniami administratora, zaloguj się w systemie na koncie administratora. Adres IP komputera wyświetlany jest wraz z informacją o masce podsieci oraz bramie domyślnej.

IPConfig

W Windows 10 wejdź do Panelu sterowania, a następnie "Sieć i internet". Kliknij na Ethernet, a następnie wejdź w Szczegóły. W okienku zostaną wyświetlone wszystkie niezbędne informacje.

A jak sprawdzić IP za pomocą sieci? Istnieje mnóstwo stron - zarówno po polsku, jak i w innych językach - które to umożliwiają. Na przykład strona o wiele mówiącej nazwie What Is My IP? Ten sposób jak sprawdzić IP komputera nie wymaga wpisywania żadnych komend, itp. Po prostu wystarczy wejść na stronę i gotowe.

What Is My IP

Sprawdzanie IP jest możliwe również dzięki specjalistycznym aplikacjom. IPNetInfo, HazteK TrueIP czy NetSetMan to tylko przykładowe z wielu narzędzi tego typu. Pozwolą one nie tylko na odpowiedź na pytanie jaki jest mój adres IP, ale również dostarczą innych informacji na temat komputerów podłączonych do sieci.

NetSetMan

Adres IP routera

A jak sprawdzić IP router i po co to robić? A choćby po to, aby zmienić router w repeater. Jest to banalnie proste - adres IP routera pokazany jest podczas sprawdzania IP komputera - to adres bramki domyślnej.

Bramka domyślna, czyli IP komputera

Większości urządzeń łączących się z siecią posiada następujące adresy IP: 192.168.1.1, 192.168.0.1 oraz 192.168.178.1. Jeśli żaden z nich nie działa, oznacza to, że został on zmieniony.

Przeglądarka Tor

Numer IP można zamaskować dzięki użyciu specjalnych programów maskujących, np. FreeHideIP czy X-Proxy. Prawdziwy adres i lokalizację komputera ukrywa także przeglądarka Tor Browser. Jednak dla całkowitej pewności warto zastosować którąś z dostępnych na rynku sieci VPN. Zostały one stworzone do zapewnienia całkowitej anonimowości online i pozwalają na przybranie fałszywego IP oraz zmianę geolokalizacji maszyny.