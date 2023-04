Jak sprawdzić, co Google wie o Tobie?

Google zbiera dane użytkowników, aby profilować dla nich reklamy. Możesz jednak wyłączyć wiele funkcji bez negatywnego wpływu na usługi giganta.

Spis treści

Google to firma, która posiada największe usługi wyszukiwania na świecie, najpotężniejszą platformę wideo oraz własny system operacyjny. Nic dziwnego, że chcąc nie chcąc gromadzi mnóstwo informacji na temat użytkowników. Choć mnóstwo osób używa usług Google bez logowania się, to jednak większość osób jest stale zalogowana. Dzięki temu gigant nie tylko wie, czego szukasz, ale również na jakim urządzeniu to robisz, a także w jakiej lokalizacji się wówczas znajdujesz. Trzeba przyznać, że wcale się z tym nie ukrywa, a Ty możesz w każdej chwili sprawdzić, jakie informacje na Twój temat gromadzi.

W jaki sposób? To pokażemy Ci w poniższym tekście. Możesz w dowolnej chwili ograniczyć ilość danych związanych z Twoją osobą.

Zobacz również:

Jak sprawdzić, jakie informacje na Twój temat zebrało Google?

Zacznij od zalogowania się na swoje konto Google w dowolny sposób. Przejdź do działu Dane i aktywność, a następnie zjedź w dół, aby kliknąć opcję Moja aktywność. Przeskoczysz na inną stronę.

Fot.: H Tur/PC World

Tu w kolejności chronologicznej pokazane są informacje dotyczące Twojej aktywności. Jest tu wszystko - od odwiedzanych stron po uruchamiane aplikacje.

Fot.: H Tur/PC World

Niezależnie od tego, jakie strony przeglądasz i jakich aplikacji używasz, Google ma takie Twoje dane, jak:

imię, nazwisko, płeć, data urodzenia

adres email

numer telefonu

miejsce zamieszkania

miejsce pracy

odwiedzane strony

słowa wpisywane do wyszukiwarki

preferencje reklamowe

zainteresowania

miejsca na świecie, które były przez Ciebie odwiedzane

historia wyszukiwań na YouTube oraz oglądane klipy wideo

oraz oglądane klipy wideo co mówiło się do Asystenta Google - w telefonie, inteligentnych głośnikach itp.

Wszystkie te informacje zostały zebrane, ponieważ udzielono na to zgody. W dowolnej chwili możesz usunąć zarejestrowaną aktywność, klikając na znajdujący się przy niej X, a następnie potwierdzając poprzez wybór Usuń.

Ale po co robić to ręcznie, skoro możesz wyłączyć całkowicie i na zapas? Służy do tego ta sama strona, gdzie widzisz, co jest rejestrowane: aktywność w internecie i aplikacjach, historia lokalizacji i historia w YouTube. Nie chcesz, aby było to zapisywane? Kliknij na wybraną kategorię i na kolejnej stronie wybierz opcję Wyłącz.

Fot.: H Tur/PC World

Skąd Google wie, co Cię interesuje?

Jak już wspomniałem, Google zbiera dane na Twój temat, aby personalizować pod Twoim kątem reklamy. Gdzie możesz to wyłączyć? Wejdź na swoje konto Google, a następnie wybierz dział Dane i prywatność. Tutaj zjedź na dół do Reklamy spersonalizowane.

Fot.: H Tur/PC World

Tutaj możesz dopasować kryteria, na jakich podstawie będę Ci wyświetlane reklamy - zaczynając od płci i wieku, kończąc na miejscach, w których przebywasz. Wybór tego, co wyłączyć, należy wyłącznie do Ciebie.

Fot.: H Tur/PC World

Jak widać Google nie taki straszny, jakby się mogło wydawać, a to, ile wie o Tobie, zależy wyłącznie od tego, ile pozwolisz wiedzieć! Dlatego jeśli cenisz sobie prywatność oraz nie chce, aby dane o Tobie trafiały do reklamodawców, warto poświęcić kilkanaście minut na ustawienie wszystkich parametrów.

Źródło: TechAdvisor