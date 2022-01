Jak sprawdzić czy mój telefon został zhakowany?

Coraz częściej mówi się o łamano zabezpieczeń naszych smartfonów. Pegasus na nowo udowodnił, że nasze dane nie są w pełni bezpieczne. Zastanawiasz się czy Twój telefon został zhakowany? Oto kilka prostych metod, aby się tego dowiedzieć.

Spis treści

Smartfony już dawno przejęły rolę komputerów osobistych. Aktualnie to na smartfonie trzymamy najważniejsze dane takie jak dostęp do kont bankowych i popularnych usług, a także prywatne zdjęcia. Nie wolno zapominać również o korespondencji SMS/MMS oraz połączeniach głosowych.

Moto G200 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na samą myśl o tym, że Twoje urządzenie mobilne mogło zostać zhakowane z pewnością robi Ci się nie dobrze. Niestety w dobie Pegasusa, pracy zdalnej i coraz większej ilości naruszeń z zakresu cyberbezpieczeństwa nie możemy spać spokojnie. Coraz bardziej zaawansowane wirusy na Androida sprawiają, że wykrycie złośliwego oprogramowania na smartfonie jest trudne. Na szczęście nie jest to niemożliwe.

Jeżeli podejrzewasz, że Twój telefon mógł zostać zhakowany, a Ty jesteś inwigilowany, możesz wykonać kilka prostych czynności, aby upewnić się, że Twoje urządzenie jest bezpieczne.

Jak rozpoznać, że smartfon został zhakowany?

Niestety nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Jedynym sprawdzonym sposobem na wykrycie niebezpieczeństw jest uważna obserwacja naszego urządzenia. W momencie, gdy zachowuje się ono dziwnie powinniśmy rozważyć przywrócenie do ustawień fabrycznych. Działanie to pozwoli na usunięcie większości wirusów z systemu operacyjnego.

Poniżej znajdziesz najczęściej spotykane objawy, które powinny Cię zaniepokoić.

Twój telefon zauważalnie zwolnił

Masz dosyć nowego i wydajnego smartfona, a mimo to oprogramowanie zauważalnie zwolniło? To pierwszy sygnał ostrzegawczy. Spowolnienie nie musi od razu oznaczać, że smartfon został zhakowany. Na początku upewnij się czy nie instalowałeś niedawno aktualizacji oprogramowania. Smartfon potrzebuje trochę czasu, aby ją przetworzyć. Zweryfikuj również, czy w tle nie działają inne aplikacje lub nie są instalowane aktualizacje aplikacji.

Huawei Nova 9 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jeżeli nie wykonywałeś skomplikowanych czynności oraz nie instalowałeś aktualizacji, a Twój telefon działa zauważalnie wolniej możesz być ofiarą ataku hakerskiego. Najczęściej mowa o wirusach, które działają w tle i nadmiernie wykorzystują podzespoły urządzenia.

Masz problem z nadmierną ilością reklam i powiadomień

Jeżeli ciągle otrzymujesz wyskakujące powiadomienia pop-up z reklamami możesz być prawie pewien, że Twój smartfon został zainfekowany adware.

Realme GT Master Edition fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Adware to złośliwe oprogramowanie, które wymusza uruchamianie płatnych reklam. Dzięki nim cyberprzestępcy zbierają dochód z ich wyświetlania. Często działania te połączone są z phishingiem - próbą przechwycenia danych do logowania do wybranych usług lub kont bankowych.

Wyłączające się aplikacje

Zauważyłeś, że wybrane aplikacje wyłączają się lub zawieszają podczas użytkownika częściej, niż zazwyczaj?

Gdy sytuacja powtarza się kilkukrotnie z wykorzystaniem kilku aplikacji prawdopodobnie w systemu operacyjnym Twojego smartfona znajduje się złośliwe oprogramowanie.

Zauważalnie większe zużycie energii

Wirusy działają w tle i powodują zwiększone wykorzystanie podzespołów. To z kolei prowadzi do większego zużycia energii i znacznie szybszego rozładowywania się baterii. Jeżeli Twój smartfon z dnia na dzień zaczął rozładowywać się znacznie szybciej, niż zazwyczaj, być może został zainfekowany.

Realme Narzo 30 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pamiętaj, że bateria z czasem się starzeje, a jej efektywność spada. To normalne. Uwagę powinieneś zwrócić w momencie, gdy nagle urządzenie rozładowuje się zauważalnie szybciej. Możliwe, że w systemie operacyjnym zainstalowano aplikację spyware, która w tle wysyła dane do sieci.

Wysokie zużycie danych pakietowych

Wirusy i złośliwe oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach mobilnych komunikują się z serwerami znajdującymi się w Internecie. Oznacza to zwiększone zużycie danych pakietowych. Jeżeli bardzo szybko wyczerpał się Twój pakiet internetu, a jednocześnie nie korzystałeś ze smartfona intensywniej, niż zazwyczaj, możesz podejrzewać, że na Twoim smartfonie znajdują się wirusy.

Dziwne aktywności na kontach

Dziwne zachowanie na kontach połączonych ze smartfonem np. Gmail czy iCloud może wskazywać włamanie się do smartfona. Jeżeli widzisz monity o niezidentyfikowanym logowaniu powinien rozważyć szybką zmianę hasła i przywrócenie smartfona do ustawień fabrycznych, aby pozbyć się wirusa.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Problemy z dostarczaniem wiadomości e-mail

Ostatnim dziwnym zachowaniem, które może wskazywać na obecność złośliwego oprogramowania na smartfonie są problemy z dostarczaniem wiadomoście e-mail. Dodatkowo jeżeli wybrane wiadomości zostały automatycznie oznaczone jako przeczytane, a jesteś pewny, że tego nie zrobiłeś, Twoje urządzenie prawdopodobnie posiada wirusa.

Jeżeli chcesz dodatkowo zabezpieczyć swojego smartfona przed złośliwym oprogramowaniem zainwestuj w sprawdzonego antywirusa. Sprawdź nasz ranking antywirusów na 2022 rok.