Jak sprawdzić, jaki rodzaj pamięci RAM posiadasz?

Istnieje kilka prostych sposobów, aby dowiedzieć się więcej o pamięci Twojego systemu.

Przez bardzo długi czas najczęstszą drogą do poprawy wydajności komputera była modernizacja pamięci operacyjnej. RAM z angielskiego „ random access memory” jest składnikiem komputera, który śledzi, nad czym aktualnie pracuje całe urządzenie. Gdy pamięć tymczasowa jest ograniczona, komputer musi przechowywać bieżące informacje w innym miejscu, co może znacznie spowolnić naszą pracę jak i czas ładowania aplikacji czy plików. Jest to szczególnie widoczne w projektach wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak kodowanie materiałów wideo czy tworzenie wysokiej jakości grafiki.

Warto wiedzieć, jakiego rodzaju pamięci używa twój system. Przedstawiamy kilka sposobów, jak tego dokonać.

Informacje umieszczone na modułach

Nie każda naklejka pozawala na łatwą identyfikacje parametrów pamięci ||fot. Dominik Kujawski/ PCWorld

Większość konsumenckich modułów pamięci będzie dostarczana z etykietą, która pozwala na identyfikację jej typu. Zazwyczaj etykiety te będą albo naklejką naklejoną bezpośrednio na RAM, albo informacją wydrukowaną bezpośrednio na płytce drukowanej. W takich przypadkach zazwyczaj znajdziesz numer części, który możesz następnie wyszukać w swojej ulubionej wyszukiwarce, aby poznać pełną specyfikację. Jeśli nie możesz nigdzie zlokalizować etykiety lub identyfikatora, polecamy skorzystanie z jednej z metod z opisanych poniżej.

W systemie Windows 10

Zacznijmy zatem od naszego systemu operacyjnego. Podstawowe informacje o pamięci RAM można znaleźć na stronie “Informacje o systemie” oraz na karcie Wydajność w Menedżerze zadań.

Metody uzyskania dostępu do strony Informacje:

Naciśnij kombinację klawiszy Win + Pause/Break

Wpisz „System” w wyszukiwaniu w menu Start systemu Windows

Metody uzyskania dostępu do Menadżera zadań:

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Escape

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete i wybierz „Menedżer zadań”

Wpisz „Menedżer zadań” w wyszukiwaniu w menu Start systemu Windows

W Windows 10 możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku start i wybrać z listy „Menedżer zadań”

Oba narzędzia zapewnią najbardziej uproszczony widok informacji o pamięci RAM komputera, pokazując przede wszystkim, ile aktualnie posiadasz pamięci RAM, wraz z niektórymi informacjami o jej szybkości. Jeśli to dla Ciebie za mało, to możesz również wypróbować narzędzie dostępne w wierszu poleceń - wmic.

W tym celu, musisz otworzyć okno wiersza poleceń, co można szybko zrobić, wpisując „cmd” w pole wyszukiwania menu Start systemu Windows. W oknie wpisujemy pełną komendę:

wmic MemoryChip get MemoryType, Capacity, Speed, Configuredclockspeed, DeviceLocator, FormFactor, Manufacturer, Serialnumber, Partnumber

Która spowoduje wyświetlenie tabeli z następującymi informacjami, pod warunkiem że są one udostępnione przez producenta modułu:

MemoryType zgłosi liczbę, która jest zgodna z określonym „typem” modułu pamięci RAM. Liczba 20 oznacza, że to pamięć DDR. DDR2 to 21. DDR3 to 24. DDR4 to 26. Czasami może to wskazywać 0. Jeśli tak, zamiast tego użyj komendy "SMBIOSMemoryType".

zgłosi liczbę, która jest zgodna z określonym „typem” modułu pamięci RAM. Liczba 20 oznacza, że to pamięć DDR. DDR2 to 21. DDR3 to 24. DDR4 to 26. Czasami może to wskazywać 0. Jeśli tak, zamiast tego użyj komendy "SMBIOSMemoryType". Capacity - Pojemność pokaże wartość wyrażoną w bajtach, więc 8 589 934 592 to tak naprawdę pamięci RAM o pojemności 8 GB.

- Pojemność pokaże wartość wyrażoną w bajtach, więc 8 589 934 592 to tak naprawdę pamięci RAM o pojemności 8 GB. Speed -Szybkość to obsługiwana wartość szybkości pamięci, którą moduł RAM wskazuje, jako obsługiwaną. Mieści się ona w zakresie od 800 MHz nawet do ponad 6000 MHz dla modułów DDR5.

-Szybkość to obsługiwana wartość szybkości pamięci, którą moduł RAM wskazuje, jako obsługiwaną. Mieści się ona w zakresie od 800 MHz nawet do ponad 6000 MHz dla modułów DDR5. Configuredclockspeed odnosi się do prędkości, z jaką Twoja pamięć RAM jest aktualnie skonfigurowana do działania.

odnosi się do prędkości, z jaką Twoja pamięć RAM jest aktualnie skonfigurowana do działania. DeviceLocator poinformuje Cię, do którego fizycznego gniazda na płycie głównej systemu jest podłączony moduł pamięci RAM.

poinformuje Cię, do którego fizycznego gniazda na płycie głównej systemu jest podłączony moduł pamięci RAM. FormFactor to fizyczny typ modułu pamięci RAM. Zazwyczaj będzie to numer 8 dla modułów DIMM w komputerach stacjonarnych lub numer 12 dla SODIMM występujących w laptopach.

to fizyczny typ modułu pamięci RAM. Zazwyczaj będzie to numer 8 dla modułów DIMM w komputerach stacjonarnych lub numer 12 dla SODIMM występujących w laptopach. Manufacturer wskazuje zidentyfikowanego producenta modułu RAM. Czasami może się to wyświetlać jako Nieznane.

wskazuje zidentyfikowanego producenta modułu RAM. Czasami może się to wyświetlać jako Nieznane. Serialnumber wyświetli numer seryjny sprzętu dla tej konkretnej pamięci RAM, co zwykle ma znaczenie tylko w przypadku kontaktu z producentem w celu rozwiązywania problemów.

wyświetli numer seryjny sprzętu dla tej konkretnej pamięci RAM, co zwykle ma znaczenie tylko w przypadku kontaktu z producentem w celu rozwiązywania problemów. Partnumber zawiera numer modelu producenta dla tego konkretnego modułu pamięci RAM. Jest to bardzo przydatne ponieważ umożliwia wyszukanie dokładnie takiego samego modułu gdy chcemy np. rozbudować naszą pamięć.

Dodatkowe oprogramowanie

Wiele z powyższych informacji, jak i sporo więcej jesteśmy w stanie uzyskać za pomocą oprogramowania innych firm. Tutaj najpopularniejsze są 3 aplikacje takie jak: CPU-Z, Speccy i Thaiphoon Burner.

W CPU-Z, w przypadku uzyskania informacji o pamięci zainstalowanej w Twoim komputerze, powinieneś zwrócić uwagę na zakładki “Memory” and “SPD”. W pierwszej zostaną zaprezentowane wszystkie parametry pracy zainstalowanych modułów, w tym całkowita pojemność, częstotliwość oraz opóźnienia, czyli tak zwane Timingi. Natomiast w zakładce SPD (serial presence detect), wyświetlą Ci się informacje zapisane na modułach, m.in producent kości, numer seryjny, model i zapisane profile obsługiwanych prędkości.

W Speccy będziesz chciał wybrać zakładkę "RAM" dostępną w menu po lewej stronie. Tam powinieneś znaleźć praktycznie wszystkie informacje o pamięci RAM i modułach, których potrzebujesz. Pamiętaj aby rozwinąć listę "SPD", aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o modułach.

Ostatnim programem z którego bardzo często korzystamy w redakcji jest Thaiphoon Burner. Oprogramowanie to, w pełnej - płatnej wersji, umożliwia nawet programowanie zawartości SPD dostępnych na modułach. My jednak skupimy się na darmowej wersji, która bardzo szczegółowo wyświetla informacje o użytych kościach w produkcji modułu. Dzięki temu programowi nie tylko jesteśmy w stanie określić producenta, ale i bardzo często rewizję użytych kości, co pomaga np. w określeniu potencjału podkręcania. W celu ustania z jakimi modułami mamy do czynienia wystarczy, kliknąć w ikonę “READ” i wybrać, z którego slotu pamięć chcemy odczytać.

Te opcje powinny pomóc ci dowiedzieć się, jakiej pamięci RAM używa twój komputer. Jeśli chcesz dokonać aktualizacji, upewnij się, że otrzymujesz pamięć RAM tego samego typu i formatu, ponieważ nie możesz bezpośrednio zamienić modułów DDR3 na DDR4 bez konieczności wymiany płyty głównej. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji pamięci RAM, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Jak zainstalować nową pamięć w komputerze.