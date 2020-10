Jak sprawdzić kondycję (stan) baterii w iPhone/iPad/MacBook

Bateria to element, który zużywa się z czasem. Twój iPhone, iPad lub MacBook trzyma na baterii krócej, niż robił to kilka miesięcy temu? Pokazujemy, jak sprawdzić status zużycia baterii, ilość cykli oraz jej ogólny stan.

Zmorą większości urządzeń elektronicznych jest krótki czas pracy na baterii. Nowoczesne urządzenia posiadają mnóstwo funkcji, które przekładają się na spore zapotrzebowanie na energię. Sprzęt od Apple już od wielu lat korzysta z akumulatorów litowo-jonowych. Niestety nie są one wieczne i z czasem oraz ilością ładowań tracą swoje pierwotne właściwości. Na żywotność baterii mają również wpływ warunki atmosferyczne, w których korzystamy z urządzenia.

Zoptymalizowane ładowanie w iOS

W dzisiejszym poradniku pokazujemy, jak dokładnie sprawdzić kondycję, ilośc cykli oraz status baterii w iPhone, iPad oraz komputerach przenośnych MacBook. Operacja ta pozwoli sprawdzić czy należy już myśleć o wymianie baterii na nową. Pokazujemy także, jaką żywotność posiadają poszczególne akumulatory w sprzętach Apple.

Podstawowe pojęcia

Przed przystąpieniem do sprawdzenia dokładnego stanu akumulatora należy przypomnieć sobie kilka pojęć, którymi będziemy posługiwać się w poniższym materiale.

Zaczniemy od cyklu ładowania. Jest to ekwiwalent naładowania baterii od 0 do 100% (pełnego cyklu ładowania). Właśnie w takiej jednostce Apple określa cykl życia akumulatorów w swoich urządzeniach.

Kolejnym pojęciem jest pojemność rzeczywista. Każdy akumulator ma pojemność deklarowaną (np. 5000 mAh), która juz w przypadku nowej baterii różni się nieco od pojemności rzeczywistej. W trakcie użytkowania akumulatora pojemność rzeczywista spada razem ze wzrostem liczny cykli ładowania. W przypadku starszej baterii z 200-300 cyklami pojemność rzeczywista wynosi około 80% pojemności deklarowanej.

W przypadku urządzeń mobilnych od Apple spotkamy się także z pojęciem kondycja baterii. Zostało one wprowadzone po aferze z obniżeniem wydajności procesora w starszych i używanych od dłuższego czasu modelach iPhone'a. Kondycja baterii określa w procentach jej żywotność. Nie odnosi się ona bezpośrednio do ilości cykli baterii, pojemności rzeczywistej oraz pojemności deklarowanej, więc jest słabym wyznacznikiem stanu baterii.

Kiedy bateria nadaje się od wymiany?

Bateira nadaje się do wymiany w przypadku, gdy pozwala na pracę z dala od gniazdka przez znacznie krótszy okres czasu, niż po zakupie urządzenia. Wskazówkami do wymiany może być także samoczynne wyłączanie się sprzętu oraz spuchnięcie baterii.

iPhone ze spuchniętą baterią

W przypadku iPhone'a bateria powinna zachować 80% pierwotnej pojemności po 500 cyklach ładowania. Po 500 cyklach powinniśmy pomyśleć o wymianie (szczegóły tutaj). Podobnie sprawa ma się w przypadku iPad'a. Nieco lepiej mają posiadacze komputerów MacBook. Nowe modele mają baterie zaprojektowaną na 1000 cykli ładowania (szczegóły tutaj), a osobiście znam przypadki działających akumulatorów mających po 1200-1300 cykli ładowania. Niestety wymiana baterii w MacBooku jest znacznie droższa i kosztuje ponad 1000 zł. W iPhone koszt wymiany baterii wacha się od 200 do 400 zł w zależności od modelu.

Sprawdzenie kondycji baterii w iPhone/iPad

Sprawdzenie kondycji w urządzeniach mobilnych z iOS/iPad OS nie jest takie proste, jak można by się było spodziewać. Możemy skorzystać z aplikacji Ustawienia > Bateria > Kondycja baterii, gdzie wyświetli się kondycja baterii i maksymalna pojemność, ale tak, jak już wspominaliśmy jest to słaby wyznacznik stanu baterii.

Aby dokładnie zbadać baterię wbudowaną w iPhone lub iPad mamy dwie opcje do wyboru. Wykorzystanie wbudowanych narzędzi analitycznych lub programu na komputery Mac/Windows.

Sprawdzenie kondycji baterii w iPhone/iPad z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia analitycznego

Poniżej pokazujemy, jak sprawdzić ilość cykli baterii bez konieczności podłączania iPhone'a do komputera. W tym celu należy:

Przejść do Ustawienia > Prywatność > Analizy i udoskonalenia > Dane analiz

Analizy i udoskonalenia w ustawieniach

W tym miejscu należy upewnić się, żę opcja Udostępnij Analizy iPhone'a i Apple Watch jest aktywna

Kliknij w Dane analiz

Znajdź ostatni plik z nazwą log-aggregated i otwórz go

Skopiuj zawartość pliku

Log pobrany z ustawień

Uruchom aplikację Notatki i wklej wcześniej skopiowaną zawartość

Korzystają z aplikacji notatki dotknij trzech kropek w górnym prawym rogu i wybierz Znajdź w notatce

Wyszukaj hasło BatteryCycleCount

Log w aplikacji Notatki Widoczna ilość cykli baterii

W wyniku znajdziesz ilośc cykli baterii

W przypadku naszego urządzenia wynosi ona 270 cykli. Oznacza to, że jeszcze przez około rok nie powinniśmy musieć myśleć o wymianie baterii na nową. Należy pamiętać, że logi wykonywane są raz na kilka dni, więc rzeczywista liczba cykli baterii może być nieco większa, co będzie widoczne w przypadku sprawdzania baterii z wykorzystaniem komputera.

Sprawdzenie kondycji baterii w iPhone/iPad z wykorzystaniem komputera

Aby sprawdzić stan baterii iPhone'a/iPad'a z wykorzystaniem komputera potrzebujemy urządzenie, stosowny przewód USB Typu A/C do Lightning/USB Typu C oraz komputer z programem CoconutBattery (pobierzesz go tutaj). Na potrzeby pisania artykułu korzystaliśmy z MacBook'a Pro.

Po podłączeniu telefonu do komputera należy mu zaufać potwierdzając swoją tożsamość kodem PIN na telefonie. Konieczna może być aktualizacja sterowników iPhone'a, która powinna uruchomić się automatycznie.

W kolejnym kroku musimy uruchomić program CoconutBattery oraz wybrać zakładkę iOS Device. W tym miejscu znajdziemy ilośc cykli baterii (w naszym przypadku różniła się ona o 5 względem ostatniego logu analitycznego). Znajdziemy tu także datę produkcji akumulatora, temperaturę, pojemność rzeczywistą, pojemność deklarowaną, numer seryjny, producenta oraz maksymalną moc ładowania. Istnieje również możliwość gromadzenia logów.

coconutBattery iPhone 11

Sprawdzenie kondycji baterii w MacBook'u

Aby sprawdzić kondycję baterii w MacBook'u należy nacisnąć logo Apple > Ten Mac.. > Raport systemowy... > Zasilanie. W tej sekcji znajdziemy informacje o stanie baterii - ilość cykli oraz stan. W naszym przypadku bateria posiada 54 cykle ładowania.

Stan baterii w Raporcie systemowym

Bardziej szczegółowe informacje uzyskamy z wykorzystaniem aplikacji CoconutBattery. Pozwoli ona dodatkowo wyświetlić datę produkcji baterii, producenta baterii, numer seryjny, temperature, maksymalną pojemność deklarowaną oraz rzeczywistą. W naszym przypadku po 54 cyklach ładowania i roku użytkowania bateria posiada 92,8% pojemności deklarowanej.